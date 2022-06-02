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Коммерсантъ FM
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Восстание шин

Российские тракторы могут остаться без западной продукции

Российские сельхозмашиностроители и аграрии могут столкнуться с нехваткой шин. Премиальные бренды приостановили поставки и выпуск в России, что приводит к росту импорта бюджетных шин из Азии. В Минпромторге отмечают, что мощности российских производителей достаточны для удовлетворения спроса. Однако в «Росспецмаше» (лобби отечественных машиностроителей) говорят, что в РФ не производится ряд типоразмеров шин для специализированной аграрной техники и мощных тракторов, а перебои с поставками из Азии поставят выпуск техники в России под угрозу.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В России может возникнуть нехватка шин для сельхозтехники и специализированных машин для агросегмента, опасаются опрошенные “Ъ” участники. Наибольшие риски дефицита в премиальном сегменте шин, поскольку основные его участники приостановили отгрузки в РФ. О таких рисках заявили в «Мишлен» и Continental. В Bridgestone говорят, что наблюдали дефицит в премиальном сегменте сельскохозяйственных шин в 2021 году. Основная потребность в шинах для тракторов приходится на начало февраля и длится до конца апреля, для комбайнов — с середины сентября и до середины октября, продолжают в компании. Традиционный пик спроса на шины для сельскохозяйственной техники — первый квартал, отмечает эксперт компании «Мишлен». При этом он поясняет, что в этом году клиенты заранее формировали запасы, так как фиксировалось смещение спроса из первого квартала 2022 года в четвертый квартал 2021 года. Приостановка поставок во втором квартале неизбежно вызовет на рынке дефицит шин премиальных брендов, заключает он.

По данным Росстата, в 2021 году в РФ было выпущено 1,6 млн шин и покрышек для сельскохозяйственных машин. В Минпромторге указывают, что объем производства с января по март составил 439,4 тыс. штук, потребление — 429,39 тыс. штук, экспорт — 111 тыс. штук, импорт — 101 тыс. штук. BusinesStat по итогам 2020 года (последние актуальные данные) оценивал, что на российском рынке шин и покрышек для сельскохозяйственной техники преобладает продукция отечественных компаний. Основную конкуренцию ей составляют сельхозшины, поставляемые из Китая, Индии и Белоруссии, что сходится с данными статистики ФТС за 2021 год.

На мировом рынке шин для сельхозтехники основные позиции занимают Bridgestone, Titan International, Continental, Michelin и индийский BKT.

Американский Titan владеет 64,3% в российском предприятии «Волтайр-Пром», которое в том числе выпускает шины под этой маркой. Согласно данным компании, на российское предприятие в 2021 году приходилось примерно 6% мировых продаж Titan, но в январе—марте эта цифра упала до 5%. Titan приостановил инвестиции в РФ, сообщив, что завод сейчас работает на низкой загрузке в соответствии с санкциями, но в компании подчеркнули свою роль в обеспечении транспортировки продуктов питания и других товаров первой необходимости.

В 2021 году рынок в России рос, говорят в Continental: «Рост продаж шин для спецтехники составлял двузначные величины в процентном выражении, особенно впечатляющим был рост в сельскохозяйственном сегменте». Уже тогда фиксировался дефицит популярных на рынке типоразмеров шин, а также постепенное выравнивание цен на развитых и развивающихся рынках, подчеркивают в Continental: «На этом фоне отмечалось интенсивное проникновение на российский рынок шин экономсегмента из стран Южной и Юго-Восточной Азии».

Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов подтверждает, что ключевой вопрос сейчас — именно нехватка некоторых типоразмеров, дефицит которых наблюдался и ранее.

В Минпромторге говорят, что возможности производителей «Волтайр-Пром» и «Нортек» позволяют полностью закрыть потребности внутреннего рынка. «Ажиотажного спроса, по крайней мере на сельскохозяйственные шины, на рынке не отмечается. Сказывается дальновидность многих владельцев, успевших приобрести шины заранее, а также невысокая импортозависимость этого сегмента»,— сообщили в министерстве.

Не видят рисков и аграрии. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорит, что «на производителей шин, ушедших с рынка, приходилось 8–10% закупок агрохолдинга»: «Основной объем приобретаем у российских производителей (около 60%), а также индийских и турецких поставщиков. Сейчас в агрохолдинге запасы шин для бесперебойной работы техники. Мы также изучаем предложения иных производителей и не видим для себя рисков в ближайшей перспективе».

Замдиректора ассоциации производителей спецтехники «Росспецмаш» Вячеслав Пронин отмечает, что в сегменте шин для спецтехники российские производители покрывали только порядка 30% спроса. «Импортозависимость высокая, далеко не все типоразмеры производятся в России, особенно для прицепной сельхозтехники, а также сеялок и культиваторов (малые размеры) и мощных тракторов (большие размеры). Также нет выпуска шин низкого давления, например, на опрыскиватели»,— рассказывает он. По объему самый крупный сегмент — это прицепная техника, десятки тысяч машин, продолжает он, по стоимости — тракторы, рынок которых около 14 тыс. единиц. Китай, Индия, Белоруссия продолжают поставлять, но, если вдруг поставки прервутся, мы можем отказаться в ситуации, когда нет ни дисков, ни шин для техники, считает Вячеслав Пронин.

Ольга Никитина, Анатолий Костырев

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