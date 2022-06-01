Хуже не стало — и то хорошо

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Исследование делового климата, ежемесячно проводимое РСПП, показывает, что спустя три месяца после начала военной операции РФ на Украине и последовавших за ней санкций российский бизнес начал адаптироваться к новой реальности. В мае индекс деловой среды вырос до 36,6 пункта с 32 пунктов в марте и 33,3 в апреле. Впрочем, его значение по-прежнему остается ниже прошлогодних показателей (спад примерно на 20%). Улучшение настроений в мае в РСПП объясняют положительной динамикой компоненты финансовых рынков и стабилизацией личных оценок делового климата.

В целом говорить о реальном улучшении настроений бизнеса пока преждевременно — рост показателей объясняется перераспределением оценок в пользу нейтрального варианта «ничего не изменилось» и отсутствием заметных ухудшений на рынках. Такая фиксация состояния, пусть и в неблагоприятных условиях, позволяет бизнесу адаптироваться. Так, на стабилизацию оценок деловой среды повлияло замедление инфляции — если в апреле о росте цен закупок сообщали 95% опрошенных, то в мае — 78%. Интересно, что почти в три раза (до 14%) выросла доля компаний, решивших снизить цены продаж.

Спрос на конечную продукцию и услуги компаний в мае оказался более устойчивым (минус 1,3 пункта к апрелю), притом что количество новых заказов в секторе b2b сократилось у пятой части компаний (этот показатель характеризует активность текущего производства, см. график). Хотя ситуация с исполнением обязательств улучшилась, его сроки выросли — в том числе на фоне роста среднего времени доставки продукции (этот индикатор упал до исторического минимума). В целом же компаниям удалось наладить логистику — показатель «Уровень складских запасов» вырос за месяц с 47,9 до 53,3 пункта.

Согласно данным опроса, антикризисные стратегии компаний в основном связаны с оптимизацией расходов на социальные проекты — такие программы для сотрудников сохранили 80% компаний (минус 6,3 процентного пункта, п. п.). Уволили работников в мае 12% респондентов (плюс 5,3 п. п.), наняли новых 78% (без изменений). Между тем компании стараются сохранить уровень инвестиционной активности: 59% предприятий вели инвестпроекты, из них 41% — отстали от графика. Как и в апреле, инвестрасходы сократила пятая часть компаний, и только 4% смогли их увеличить (в апреле 10%).

Диана Галиева