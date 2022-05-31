Главы республик просят дать поработать

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Президент России Владимир Путин во вторник в онлайн-режиме провел рабочие встречи с главами Удмуртии и Бурятии Александром Бречаловым и Алексеем Цыденовым. В обеих республиках 11 сентября должны пройти выборы главы региона. Господин Бречалов прямо попросил главу государства о поддержке на выборах, а господин Цыденов ставить вопрос о выдвижении не стал. Впрочем, о намерении участвовать в выборах оба заявляли заранее. Господин Путин лаконично поблагодарил обоих глав за работу и пожелал им успехов.

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Глава Удмуртии Александр Бречалов с экрана доложил Владимиру Путину о результатах своей работы в регионе: как реализуются национальные проекты, как Удмуртия работает оборонным щитом России благодаря предприятиям оборонно-промышленного комплекса и как участвует в усилиях по импортозамещению в условиях санкций. Глава государства похвалил рост объемов промышленного производства и строительства, а также сравнительно низкую долю аварийного жилья и безработицы. «Все это очень хорошие показатели,— подчеркнул господин Путин и выразил надежду, что господин Бречалов и дальше будет уделять им внимание: — Важно только, чтобы это все было, конечно, не на бумаге, а важно, чтобы в жизни это все реализовывалось и чтобы люди ощущали эти положительные тенденции». Особое внимание президент попросил уделить отраслевым проблемам — в частности, как раз предприятиям ОПК, расширяющим линейку гражданской продукции, но показывающим высокую закредитованность. Владимир Путин, впрочем, отметил, что это требует внимания не только региональных властей, но и федерального правительства, а господину Бречалову пожелал успехов, поблагодарив его за работу. Тогда глава Удмуртии попросил еще две минуты президентского времени: «Я хочу заручиться вашей поддержкой по четырем вопросам, очень важным для нас. Мы направили вам соответствующие письма»,— сказал он. Владимир Путин содержание писем раскрывать не стал, а сказал только, что «все посмотрел» и дал все соответствующие поручения правительству. Но господин Бречалов все же задал еще один вопрос, который прозвучал в форме констатации: «У нас много планов на ближайшие годы. Я готов и хочу работать дальше. Если вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской Республики». «Желаю вам успехов! Всего хорошего»,— ответил господин Путин.

Александру Бречалову 48 лет. Он был назначен врио главы Удмуртии в апреле 2017 года после отрешения от должности Александра Соловьева, задержанного по обвинению в получении взяток. До назначения врио главы Удмуртии Александр Бречалов занимал должности секретаря Общественной палаты РФ и сопредседателя центрального штаба «Общероссийского народного фронта». На выборы осенью 2017 года он был выдвинут региональным отделением «Единой России», за него проголосовали 78,16% избирателей при явке в 34,55%. В 2021 году господин Бречалов несколько раз заявлял журналистам, что не хочет покидать регион и намерен идти на второй срок. «Я никуда не собираюсь. Более того, в определенных кабинетах я озвучил, что очень хочу работать дальше, но будет все, конечно, зависеть и от предстоящих выборов в Госдуму, и главным образом от исполнения нацпроектов»,— сказал он, в частности, в августе 2021 года. Итоги думских выборов в Удмуртии, на которых «Единая Россия» показала не слишком выдающийся результат в 35,6% при 25,3% у КПРФ, дали пищу для обсуждения вероятной отставки господина Бречалова. Но в феврале 2022 года он был переизбран секретарем удмуртского отделения ЕР, а 10 мая не пополнил список губернаторов, разом подавших в отставку. Политолог Константин Калачев полагает, что в действительности мало кто сомневается во втором сроке господина Бречалова: «Прочными я бы его позиции не назвал, но коней на переправе не меняют. Ожидания, связанные с его приходом в республику, столкнулись с реальностью, но публичной сильной оппозиции к нему в республике нет, как и очереди из желающих возглавить регион. Зачем ломать то, что работает?» Сигналы о согласовании кандидатуры господина Бречалова шли последние два-три месяца, говорит политтехнолог центра политических и информационных технологий Vybory.pro (Удмуртия) Сергей Антонов, но «окончательное решение было, вероятно, принято недели две назад». Эксперт отмечает, что идею второго срока Александра Бречалова мог поддержать спикер Госдумы Вячеслав Володин. Президентское одобрение, высказанное во время видеоконференции во вторник, он считает однозначным.

Слова благодарности за работу и пожелания успехов услышал от президента и глава Бурятии Алексей Цыденов, который ранее также заявлял о намерении принять участие в предстоящих выборах — и даже выступил как один из энтузиастов сохранения прямых губернаторских выборов в момент, когда стала обсуждаться их возможная замена на утверждение кандидатуры региональными депутатами. 46-летний выпускник «губернаторских» курсов госуправления РАНХиГС Алексей Цыденов был назначен врио главы Бурятии в феврале 2017 года после отставки Вячеслава Наговицына (ныне представляет исполнительную власть республики в Совете федерации). На выборах господин Цыденов получил 87,4% голосов при явке 41,6%. Член высшего совета ЕР Алексей Цыденов с 2020 года также является секретарем регионального отделения партии. О намерении баллотироваться на второй срок господин Цыденов объявил еще в декабре 2021 года, заявив, что не прекращал избирательной кампании с момента начала своей работы в Бурятии. В отличие от господина Бречалова, ставить вопрос о поддержке перед Владимиром Путиным во время видеоконференции господин Цыденов не стал. Вместо этого он спросил, поддержит ли президент представление Минобороны о присвоении звания Героя России тяжело раненному на территории Украины лейтенанту Балдану Цыдыпову, который в неравном бою спас 150 своих товарищей. «Не могу обойти стороной вопрос специальной военной операции на Украине,— пояснил господин Цыденов, завершив отчет о развитии горнодобывающих производств, строительстве школ и заботе о чистоте Байкала.— Много наших ребят из Бурятии сейчас с честью исполняют свой долг по защите людей и обеспечению стратегической безопасности нашей страны. По последним соцопросам, в республике абсолютное большинство жителей поддерживают проведение операции». Представление лейтенанта Цыдыпова к звезде Героя России Владимир Путин немедленно поддержал. После этого господин Цыденов рассказал еще о перспективах академических обменов между Бурятией, Монголией, Кореей и Китаем, а господин Путин пообещал передать в правительство все необходимые поручения и просил не упускать из виду проблему аварийного жилья: «Пожалуйста, не забывайте про это. Надо помогать людям, которые в такой ситуации оказались, живут в такой обстановке в течение многих лет. Возможности для того, чтобы проблема была решена, у нас есть».

Напомним, прямые выборы глав должны в этом году пройти в 14 регионах. В восьми из них назначены врио, выдвижение на второй срок глав Свердловской и Калининградской областей Евгения Куйвашева и Антона Алиханова публично поддержано президентом. Официальное назначение выборов, дающее старт кампании, должно последовать в начале июня.

Михаил Красильников, Ижевск; Иван Тяжлов