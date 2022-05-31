Танкеры пойдут на восток

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Эмбарго ЕС на танкерные поставки нефти из России не приведет к немедленному резкому росту цен на нефть, поскольку введение запрета будет растянуто на полгода, а поставки и так упали в последние месяцы, считают эксперты. Источники “Ъ” ожидают сложностей с перенаправлением потока российской нефти в Азию, опасаясь нехватки танкеров, удорожания логистики и необходимости предоставлять крупные скидки, чтобы привлечь покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Решение ЕС ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти не приведет к резкому росту цен, считают аналитики. По мнению Марии Беловой из Vygon Consulting, нефтяные котировки в ближайшие недели едва ли превысят $130 за баррель, поскольку ЕС за последние два месяца уже заметно сократил морские поставки нефти из РФ, а на полный отказ от них дается полгода. После решения об эмбарго котировки июльского фьючерса на Brent выросли на 1,3%, до $123 за баррель, рекордного уровня с 2012 года. Мария Белова отмечает, что рынок может почувствовать дефицит лишь ближе к третьему кварталу, но цены во многом будут зависеть от действий ОПЕК и США, а также возможного снятия санкций с Ирана.

О введении эмбарго было объявлено по итогам саммита лидеров ЕС, однако официально решение еще не опубликовано. Предполагается, что страны ЕС должны будут полностью отказаться от морских поставок российской нефти через полгода после вступления санкций в силу, от нефтепродуктов — через восемь месяцев. Для поставок по трубопроводу «Дружба» сделано исключение, чего особенно добивалась Венгрия, не имеющая выхода к морю. Кроме того, власти Болгарии заявили, что страна сможет импортировать морские партии российской нефти до 2024 года.

По данным “Ъ”, в общем импорте нефти ЕС доля российских поставок уже заметно сократилась: в январе—феврале она составляла 30%, но из-за усилий ЕС по снижению зависимости от нефти из России упала до порядка 20% в апреле.

В 2021 году РФ экспортировала в Европу около 105 млн тонн нефти, около трети пришлось на поставки по трубопроводу «Дружба». Таким образом, ЕС хочет запретить примерно две трети поставок из России, но реальный объем сокращения может быть выше с учетом намерений Польши и Германии, которые получают нефть по северной ветке «Дружбы», отказаться от закупок к концу года. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС сократит импорт нефти и нефтепродуктов из РФ на 90%.

Морские отгрузки нефти в ЕС уже были ограничены вступившими 15 мая адресными санкциями ЕС против «Роснефти» и «Газпром нефти», но теперь они коснутся всего сектора. Главным пострадавшим может стать ЛУКОЙЛ, поскольку он владеет долями в НПЗ в Румынии, Нидерландах, Италии и Болгарии и сейчас загружает их своей нефтью. ЛУКОЙЛ в 2021 году переработал около 20 млн тонн нефти на зарубежных заводах, что составляет более 26% всей добычи компании в России: теперь эти объемы необходимо будет перенаправить на другие рынки. Сходные проблемы, хотя и в меньших масштабах, ожидают «Роснефть» с принадлежащим ей НПЗ в немецком Шведте (мощность 11,6 млн тонн): сейчас он получает сырье по «Дружбе», как и завод Total в Лойне. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 31 мая, что страна уже нашла «перспективу, которая сохранит рабочие места в Лойне и Шведте».

Введение эмбарго заставит российские нефтекомпании перенаправить поставки в Азию, что грозит значительным удорожанием логистики.

По мнению двух собеседников “Ъ”, индийские трейдеры, которые собираются наращивать закупки сырья из РФ, будут требовать включения затрат на логистику в цену нефти. Кроме того, с учетом «токсичности» российской нефти и трудностями с поиском судов покупатели будут настаивать на скидках.

Отдельной проблемой станет запрет ЕС на страхование танкеров с российской нефтью — теперь компаниям и трейдерам придется найти страховщиков в других странах, поскольку без страховки судно не может даже зайти в порт. Один из собеседников “Ъ” опасается, что в результате по крайней мере часть зафрахтованных компаниями из РФ судов снова выйдет на рынок, что снизит ставки чартера для других поставщиков нефти и даст им преимущество в конкуренции за потребителя.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции, об эмбарго ЕС на импорт нефти из РФ, 31 мая: «Мы очень хорошо знаем, что любой пакет санкций имеет цену, в том числе для тех, кто принимает решение. Но он имеет меньшую цену для нас, чем в данном случае для России».

В связи с этим большинство собеседников “Ъ” ожидают снижения добычи нефти в РФ, особенно ближе к концу года. Прежде всего, как и в случае соглашения ОПЕК+, нефтяники будут сокращать производство на зрелых активах, а также на проектах, чья логистика была изначально ориентирована на экспорт в Европу: Приразломное и Новопортовское месторождения «Газпром нефти», месторождения Требса и Титова (СП «Роснефти» и ЛУКОЙЛа «Башнефть-полюс»). Вице-премьер Александр Новак 26 мая прогнозировал снижение добычи в стране по итогам года на 5–8%, до 480 млн тонн.

Дмитрий Козлов