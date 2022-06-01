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Коммерсантъ FM
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Суд доделан

Новым судьей КС стал претендент на должность в ЕСПЧ

Впервые за 12 лет президент представил к назначению кандидата на должность судьи Конституционного суда. Им стал доцент СПбГУ Андрей Бушев. Однажды господин Бушев уже был судьей: в 2009 году он представлял Российскую Федерацию в качестве судьи ad hoc (для рассмотрения конкретного дела) в ЕСПЧ при рассмотрении жалобы бывших миноритарных акционеров ЮКОСа в 2011 году. Новое назначение может оказаться весьма кстати: КС предстоит в какой-то мере стать заменой ЕСПЧ в связи с выходом России из-под юрисдикции суда в Страсбурге, предупреждает эксперт.

Андрея Бушева дважды отвергли в Европейском суде по правам человека, но пригласили в российский Конституционный суд

Андрея Бушева дважды отвергли в Европейском суде по правам человека, но пригласили в российский Конституционный суд

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Андрея Бушева дважды отвергли в Европейском суде по правам человека, но пригласили в российский Конституционный суд

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин представил Совету федерации кандидатуру доцента Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата юридических наук Андрея Бушева на должность судьи Конституционного суда. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Предварительное обсуждение кандидатуры будущего судьи комитет назначил на 7 июня.

Это первое назначение судьи КС за последние 12 лет: в последний раз состав КС обновлялся еще в 2010 году по инициативе президента Дмитрия Медведева. После этого судьи только уходили в отставку, и к моменту проведения конституционной реформы в 2020 году из списочного состава в 19 человек в КС осталось только 15. По итогам конституционной реформы 2020 года состав судей сократился до 11 человек, однако и этот рубеж был пройден после того, как в апреле этого года по достижении предельного для судьи КС 70-летнего возраста в отставку вышел Владимир Ярославцев. В неполном составе суд мог бы функционировать до 2025 года, замечает специалист по конституционному праву Ольга Кряжкова, только к этому времени в составе КС в силу возрастного фактора осталось бы меньше восьми судей — кворума, необходимого для принятия решений.

Доцент юрфака СПбГУ Андрей Бушев сейчас исполняет обязанности завкафедрой гражданского права, это следует из его странички на сайте университета. Учился он здесь же, на юрфаке, одновременно с лидером «Единой России», экс-президентом Дмитрием Медведевым (закончил на год позже). Диссертацию защитил в 1997 году, над докторской диссертацией работал на юридическом факультете Лейденского университета (Голландия). В 2009 году Россия представила доцента юрфака СПбГУ Бушева в качестве судьи ad hoc (для рассмотрения конкретного дела) в ЕСПЧ при рассмотрении жалобы бывших миноритарных акционеров ЮКОСа. В сентябре 2011 года, когда Страсбургский суд вынес решение по этому делу, господин Бушев не поддержал его по целому ряду вопросов. В 2012 и 2021 годах у господина Бушева был шанс стать уже постоянным судьей от России в ЕСПЧ: он фигурировал в шорт-листе кандидатов, представленных российским президентом в ПАСЕ к назначению на этот пост. Однако оба раза выбор был сделан не в его пользу.

Представление Андрея Бушева на пост судьи КС может быть связано с тем, что Конституционному суду предстоит стать заменой ЕСПЧ, считает госпожа Кряжкова. Если бы не выход России из Совета Европы, то нового судью в КС могли бы ждать до 2025 года, полагает она. По всей видимости, в ближайшее время следует также ждать изменений в закон о КС с тем, чтобы каким-то образом приблизить его работу и функционал к стандартам ЕСПЧ, рассуждает эксперт. Ранее господин Клишас уже заявлял, что вместо ЕСПЧ россияне могут обращаться в Конституционный суд. Две недели назад он вместе с главой комитета Госдумы по конституционному законодательству Павлом Крашенинниковым внес в Госдуму поправки в УПК, согласно которым решения ЕСПЧ перестают быть основанием для отмены решений по уголовным, гражданским, арбитражным и административным делам. А вот толкования законов, данные Конституционным судом, таким основанием, наоборот, должны стать.

Анастасия Корня

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