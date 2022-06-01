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Коммерсантъ FM
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Раскаялся на срок

Вынесен приговор по делу о вымогательстве у Давида Якобашвили

Хамовнический суд Москвы признал виновным в покушении на особо крупное мошенничество и приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима бывшего директора по инвестициям финансовой компании «Фонтвиэль» Олега Покровского. Он обвинялся в попытке получить €3 млн у основателя компании «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили якобы за прекращение уголовного дела в отношении руководства ЗАО «Квартал», одним из акционеров которого господин Якобашвили являлся.

За мошенничество в отношении Давида Якобашвили осудили в особом порядке

За мошенничество в отношении Давида Якобашвили осудили в особом порядке

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За мошенничество в отношении Давида Якобашвили осудили в особом порядке

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении бывшего директора по инвестициям финансовой компании «Фонтвиэль» Олега Покровского было рассмотрено единолично судьей Хамовнического суда Москвы Мариной Сыровой в особом порядке за один день. Это объясняется тем, что как в ходе следствия, так и в суде господин Покровский полностью признал свою вину в желании мошенническим путем получить с Давида Якобашвили крупную сумму денег и заявил о своем раскаянии. В итоге суд приговорил махинатора к пяти с половиной годам колонии.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество) ГСУ СКР по Москве возбудило в отношении 55-летнего Олега Покровского 12 февраля прошлого года по заявлению господина Якобашвили.

Как говорится в материалах расследования, поводом для попытки получить деньги у господина Якобашвили стало уголовное дело, которое сотрудники УМВД по Центральному округу Москвы возбудили по факту хищения нежилого здания в 772 кв. м в Старопанском переулке. Тогда речь шла о том, что по договору займа, заключенному в марте 2017 года между ООО «Арендком» и ЗАО «Квартал», гендиректор «Арендкома» Андрей Лапшин под принуждением расплатился с руководством «Квартала» нежилым зданием в сентябре 2019 года. Узнав об этом, владельцы «Арендкома» обратились в полицию, сообщив о хищении здания: по их версии, соглашение было подписано гендиректором под угрозой применения насилия со стороны руководства ЗАО «Квартал». В рамках этого дела гендиректор «Квартала» Игорь Тихновецкий был объявлен в розыск.

Узнав об этой истории, говорится в деле, Олег Покровский, будучи знакомым с акционером «Квартала» Давидом Якобашвили, предложил тому свои услуги по урегулированию с полицией уголовного дела за €3 млн. В декабре 2020 года, обговорив все условия, господин Покровский, чтобы закамуфлировать свою аферу, составил договор между «Кварталом» и ООО «Юридическое бюро» на оказание консультационных и иных услуг господину Якобашвили. В конце декабря представитель господина Якобашвили передал Покровскому €200 тыс., однако никаких подвижек в уголовном деле не последовало. Тогда бизнесмен и обратился в ФСБ. В рамках оперативного эксперимента 11 февраля 2021 года в Кропоткинском переулке Олегу Покровскому было передано еще €15 тыс., а также «кукла», имитировавшая €2 млн. С ними финансист и был задержан.

Отметим, что по досудебному соглашению, заключенному Олегом Покровским в рамках дела о мошенничестве в отношении господина Якобашвили, обвиняемый дал показания на бывшего следователя управления СКР по Северо-Западному округу Москвы Алексея Неснова. Тот стал известен благодаря тому, что вел скандальное дело в отношении соучредителей IT-компании Merlion (они обвинялись в покушении на бывшего топ-менеджера, но потом были полностью оправданы следователями центрального аппарата комитета), а затем сам был привлечен к уголовной ответственности. По показаниям господина Покровского, он сам, следователь и бизнесмен Кирилл Качур решили развести соучредителя АО «Торговый дом ВВК» Андрея Енина на $1,65 млн, пообещав тому непривлечение к уголовной ответственности в связи с делом руководства Merlion. Дело в том, что ТД ВВК являлся торговым партнером Merlion. В итоге требуемая сумма была передана через Олега Покровского в подмосковной Жуковке, где он проживает. Фигурантами этого дела, которое расследует СКР по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Алексей Неснов и Кирилл Качур стали в августе 2021 года заочно — оба скрылись за границу. Свидетелем обвинения по нему, скорее всего, выступит господин Покровский.

После оглашения приговора Олегу Покровскому в Хамовническом суде его адвокат Джаниса Саритова отказалась комментировать судебное решение, в том числе обсуждать, станут ли они с клиентом его обжаловать.

Юрий Сенаторов

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