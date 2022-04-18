Чиновники не выходят на связь

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Минцифры поручило мобильным операторам начать отключение корпоративных абонентов из госсектора от услуг связи из-за нарушения закона о серых сим-картах. В соответствии с ним корпоративные абоненты должны были внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг до декабря 2021 года. Если операторы не отключат госзаказчиков, им грозят штрафы до 200 тыс. руб. Но расторжение договора в одностороннем порядке станет нарушением закона о госзакупках, предупреждают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источники “Ъ” в нескольких крупных операторах связи рассказали, что Минцифры поручило начать отключать сим-карты клиентов из госсектора с 15 апреля, если они не зарегистрировали конечных пользователей в ЕСИА портала госуслуг по закону о серых сим-картах. По словам собеседников “Ъ”, операторы получили письмо об этом на прошлой неделе: «Из него следует, что госорганы хуже других корпоративных клиентов исполняют требования закона».

Регистрировать данные в ЕСИА обязаны все корпоративные клиенты операторов, согласно принятым в декабре 2020 года поправкам к закону «О связи». Операторы должны отключить клиентов, которые не успели зарегистрироваться до 1 декабря 2021 года. За декабрь было отключено 2,5 млн корпоративных сим-карт. Как объясняли источники “Ъ”, операторы проводят проверку постепенно и оповещают абонентов, что необходимо зарегистрироваться, несколько раз.

Операторы могут оказывать услуги только абонентам, которые прошли идентификацию, отметили в Минцифры. В случае невыполнения требования операторам грозит штраф (100–200 тыс. руб.). В министерстве не уточнили, сколько сейчас номеров зарегистрировано и какая часть принадлежит госорганам.

Различные услуги, в том числе мобильной связи, госсектору оказывают все крупнейшие операторы. Из данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что «МегаФон» в 2021 году выступил поставщиком по 1,3 тыс. контрактов на сумму более 4 млрд руб. «Вымпелком» в прошлом году заключил 526 госконтрактов на 1,3 млрд руб., Tele2 — 166 контрактов на 42,5 млн руб. По МТС подробной статистики не приводится, но из данных «Госзакупок» следует, что 10 января Минэнерго заключило контракт на 13 млн руб. на услуги мобильной связи с МТС на год.

В МТС отметили, что оператор выполняет все требования закона: «Основная часть наших B2B- и B2G-абонентов прошла процедуру верификации, часть абонентов заблокирована». «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 отказались от комментариев. Но собеседник в одной из компаний отметил, что операторы не могут в одностороннем порядке прекратить оказание услуг заказчикам из госсектора, поскольку это будет нарушением требований законодательства о госконтрактах.

Это подтверждает управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев: «Закон о госзакупках не допускает одностороннего отказа от исполнения договора и тем самым требование закона о серых сим-картах входит в противоречие с нормами закона о госзакупках». Эксперт отметил, что закон о серых сим-картах не предусматривает административную ответственность для абонентов, но операторам связи грозят штрафы. «Они будут перекладывать ответственность на клиентов, если к штрафу привели неисполненные обязанности клиента. Например, они могут увеличивать плату или взыскивать сумму штрафов с клиентов в качестве убытков»,— предполагает Александр Журавлев.

В России около 25 млн корпоративных сим-карт, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. К концу января в ЕСИА не было зарегистрировано около 7 млн сим-карт, из которых 2 млн операторы на тот момент уже отключили, добавил он. По оценке аналитика, 3–4 млн незарегистрированных сим-карт могут принадлежать госструктурам. Проблемы с регистрацией, по его мнению, могут носить организационный характер: «Но не исключено и то, что госорганы считают, что требования этого закона к ним не относятся».

Анастасия Гаврилюк, Юлия Тишина