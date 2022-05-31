Не числом, а задним числом

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В Верховный суд РФ (ВС) передан спор по госконтракту, касающийся вопроса о том, в каких случаях можно предъявлять претензии подрядчику уже после принятия работ по договору. Закон допускает такую возможность для госзаказчика, если выявленные в работах недостатки оказались скрытыми. Юристы говорят, что такие споры распространены, а практика в судах по этому поводу пока неоднозначная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ВС 15 июня рассмотрит спор о возможностях возврата бюджетных средств после сдачи и принятия работ. Государственное бюджетное учреждение Москвы (ГБУ) «Мосремонт» в июне—июле 2018 года заключило два контракта с АО «Москапстройинжиниринг» по благоустройству территории парка. Через год департамент капитального ремонта города Москвы решил проверить законность расходования ГБУ бюджетных средств в рамках выполнения контрактов и выявил, что часть работ (к тому времени уже принятых и оплаченных) не выполнена. Департамент счел неправомерными расходы бюджета на 32,3 млн руб. и обвинил «Мосремонт» в нарушении правил Бюджетного кодекса РФ.

Ссылаясь на итоги проверки, ГБУ в июле 2020 года подало иск к подрядчику о возврате 32,3 млн руб. как неосновательного обогащения. Ответчик возражал, ссылаясь на то, что работы были приняты, причем в акте нет «конкретных указаний на наличие недостатков и дефектов».

Арбитражный суд Москвы в апреле 2021 года отклонил требование, апелляция и кассация с этим согласились. Суды решили, что взыскиваемые деньги «не отвечают признакам неосновательного обогащения», поскольку получены в рамках заключенных контрактов в оплату работ, принятых без замечаний. По мнению судов, акт проверки не может служить основанием для взыскания спорной суммы, потому что она «проведена спустя значительное время после выполнения работ, отмеченные недостатки имеют явный характер и могли быть обнаружены учреждением при приемке результатов работ».

«Мосремонт» обжаловал эти решения в ВС. Учреждение настаивает, что «подписание актов приема-передачи результатов работ, как вытекает из условий контрактов, не лишает его права ссылаться на такие недостатки, если они были выявлены в ходе финансового контроля деятельности учреждения, осуществленного компетентным органом». «Мосремонт» также заявляет, что условие в контрактах о возможности предъявления подрядчику претензий направлено «именно на защиту публичного интереса в экономичном и эффективном расходовании бюджетных средств при госзакупках», а «действия частноправового характера (подписание актов приемки, соглашений и т. п.) сами по себе не могут нивелировать публично значимые цели». Дело передано в экономколлегию ВС 6 мая.

Партнер MGP Lawyers Денис Быканов говорит, что подобные проблемы по госконтрактам распространены и вопрос «имеет широкое практическое значение». Госзаказчики нередко предъявляют требования к подрядчику после проведения проверки по вопросу соблюдения условий использования средств из федерального бюджета, подтверждает руководитель практики банкротства K&P.Law Надежда Емелина. Управляющий партнер «Башилов, Носков и Партнеры» Игорь Носков уточняет, что по таким спорам «сложилась неоднозначная» судебная практика.

По общему правилу после подписания актов выполненных работ заказчик не вправе ссылаться на наличие явных недостатков, отмечает госпожа Емелина. Однако в некоторых случаях заказчик может предъявить претензии подрядчику по качеству работ даже после подписания актов о приемке. «Важно, чтобы такие недостатки нельзя было обнаружить при приемке»,— добавляет Игорь Носков.

По словам Дениса Быканова, иногда можно предъявить претензии и по явным недостаткам, если будет установлено, например, что подрядчик пытался скрыть их или вступил в сговор с представителем заказчика, который принимал работы. «Но если представитель заказчика оказался недостаточно компетентным или допустил небрежность и поэтому не смог обнаружить явные недостатки результата работ при их приемке, риск лежит на заказчике»,— подчеркивает юрист.

Надежда Емелина отмечает, что в деле «Мосремонта» экспертиза не проводилась, в судебных решениях нет перечня невыполненных работ, при этом в условиях контракта прописана возможность претензий после проверки контролирующего органа. Юристы рассчитывают, что ВС даст четкие разъяснения, можно ли переложить ответственность на подрядчика в подобных случаях.

Екатерина Волкова, Анна Занина