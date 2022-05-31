Данные — двигатель торговли

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Ассоциация больших данных (АБД) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) предложили исключить из новой инициативы по защите персональных данных требование уведомлять Роскомнадзор об их передаче в другие страны. Это требование может привести к затруднению трансграничной торговли, в частности с Китаем, на который приходится до 90% продаж иностранных товаров, опасается бизнес. В Минцифры убеждены, что сложностями для бизнеса новые правила не грозят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предложениями АБД (объединяет МТС, «МегаФон», Сбербанк, «Яндекс», VK, Газпромбанк и др.) и РАЭК о внесении изменений в поправки к законопроекту «О персональных данных», принятых Госдумой в первом чтении 24 мая. Эти предложения были озвучены в ходе обсуждения законопроекта на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT 24 мая.

Законопроект (разработан группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном) обязывает операторов персональных данных информировать Роскомнадзор о намерении их передачи в страны, «обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов данных» (входящих в одноименный список Роскомнадзора или поддержавших конвенцию Совета Европы «О защите физлиц при обработке персональных данных»). При этом регулятор может запретить отправку данных для «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и обеспечения безопасности государства». Передача данных в страны, не входящие в список благонадежных, возможна при соблюдении ряда условий и имеет разрешительный порядок.

По мнению АБД и РАЭК, принятие проекта в текущем виде может ограничить расчетные операции бизнеса и сделки на финансовых рынках в отношении компаний, находящихся за рубежом, поскольку для совершения сделок и корпоративного контроля используются ФИО и контактные данные. Организации предлагают исключить из проекта требование уведомлять Роскомнадзор о трансграничной передаче персональных данных.

Инициатива приведет к тому, что бизнес должен будет сообщать Роскомнадзору обо всех зарубежных продавцах или о каждой новой покупке у иностранного продавца в зависимости от трактовки, уверена директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова: «Передача такого количества информации обременительна и поставит под сомнение целесообразность развития бизнеса».

В Минцифры заверили, что предложенный проектом механизм трансграничной передачи не подразумевает направление уведомления в Роскомнадзор при совершении каждой трансакции, как и не ограничивает передачу данных в страны, обеспечивающие адекватную защиту: «Подход соответствует позиции Евросоюза, где в случае обоснованных сомнений в защите данных граждан регуляторы государств союза обязаны запрещать передачу данных за пределы содружества».

Инициатива может негативно сказаться на трансграничной торговле, уверена Ирина Левова: «Если зарубежный продавец работает в стране, которая, по мнению Роскомнадзора, не обеспечивает надлежащую защиту прав субъектов персональных данных (например, Китай), то уведомительный порядок передачи данных становится разрешительным». То есть, отмечает эксперт, без согласования со службой (на это отводится 30 дней) нельзя будет доставлять товары такого продавца в Россию. Сейчас на Китай приходится 90% продаж иностранных товаров, и принятие законопроекта как минимум на 30 дней увеличит все таможенные процедуры, которые сейчас занимают не более одного дня, считает Ирина Левова: «Это приведет к удорожанию товаров, падению предложения, переориентации товарных потоков на другие рынки». В «AliExpress Россия» не ответили на запрос.

Право ограничивать передачу персональных данных за границу предоставляет Роскомнадзору действовать по своему усмотрению, говорит зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин: «Ограничение прав в интересах защиты конституционного строя — неопределенная конструкция, которая не дает понять, как и когда такое решение может быть принято». Это, добавил он, и вызывает опасения бизнеса.

Анастасия Гаврилюк, Ольга Шерункова