2022-й внушает все меньше оптимизма

2K 1 мин. ...

Прогнозы роста мировой экономики в 2022 году продолжают ухудшаться. В вашингтонском Institute of International Finance (IIF) теперь полагают, что глобальный ВВП в этом году увеличится всего на 2,3% после роста на 5,8% в 2021-м и спада на 3,4% в 2020-м. В развитых странах прирост ВВП составит 2,1%, в развивающихся — 2,5% (без учета Китая — 1,5%). Международный валютный фонд в апреле прогнозировал рост мировой экономики на 3,6% в этом и следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сильнее всего пересмотрен на этот год прогноз по зоне евро — с 3% до 1%. Оценка предполагает рецессию во втором полугодии — такой прогноз является существенно более негативным, чем оценки Еврокомиссии (ее майский прогноз предусматривает рост экономики зоны евро на 2,7% в этом году). Прогноз по России также негативнее большинства других оценок: спад на 15%. ВВП Украины сократится на 35%, что повлияет и на другие страны региона, которые столкнутся с замедлением темпов роста экономики.

Новый прогноз учел более выраженное влияние антиковидных ограничений на экономику Китая. В IIF ждут сокращения ВВП КНР во втором квартале на 2,4% в годовом выражении и роста на 3,5% (против 5,1% ранее) по итогам года (официальный ориентир составляет 5,5%). Заметим, вчера премьер Госсовета КНР Ли Кэцян вновь предупредил о рисках политики «нулевого количества» случаев заражения коронавирусом, указав, что «в некоторых отношениях риски сейчас выше, чем в начале пандемии». «Мы находимся в точке, которая определит экономические тренды до конца года»,— добавил он и призвал вернуть экономику «на нормальную траекторию». В свою очередь, в понедельник ЦБ Китая призвал банки увеличить кредитование: из-за ограничений розничные продажи в апреле сократились на 11,1% год к году, а промпроизводство — на 2,9%.

Рейтинговое агентство Moody’s вчера также обновило макропрогноз — там ждут, что развитые экономики в этом году вырастут на 2,6%, развивающиеся — на 3,8%. Предыдущий прогноз предусматривал рост на 3,2% и 4,2% соответственно. Пока в агентстве не ожидают рецессии ни в одной из стран «большой двадцатки», однако замечают, что агрессивное монетарное ужесточение может повысить риски реализации такого сценария.

Татьяна Едовина