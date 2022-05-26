Партию настраивают на форс-мажорный лад

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Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев в четверг встретился с президиумом партийной фракции в Госдуме и предложил депутатам пересмотреть предвыборную «народную программу» ЕР на предмет ее соответствия текущему моменту. Во время закрытой части встречи ее участники поговорили о конкретных направлениях работы и возможных инициативах. Не обошлось и без обсуждения дисциплинарных вопросов.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Разговор длился почти два часа и проходил частично в закрытом режиме. Для начала Дмитрий Медведев назвал главные задачи, стоящие сейчас перед ЕР и ее фракцией. Первая — «законодательное обеспечение всех процессов, которые идут в стране». «Есть и оперативные решения, акты правительства. Но этими актами не заменить законов»,— пояснил он. Вторая задача — пересмотр «народной программы», с которой ЕР победила на выборах-2021. «Это не догма, это живой документ. Нам сейчас нужно посмотреть, что в этом документе прошло проверку временем, а что стало менее актуальным. Очевидно, обстоятельства изменились, ситуация в этом смысле форс-мажорная. И целый ряд позиций нужно сообразовать с тем, что происходит»,— сказал председатель ЕР. Он также попросил депутатов активнее заниматься партийной деятельностью — например, участвовать в форумах и заседаниях комиссий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что сейчас в законотворческом портфеле ЕР 1249 законопроектов, а единороссы являются авторами 49% принятых законопроектов, внесенных депутатами.

«44% — это тоже наши законодательные инициативы, но совместно с коллегами из других фракций. А если брать индивидуальные инициативы других фракций, то второе место после ЕР занимает фракция ЛДПР — 5% и 2% от общего количества принятых депутатских инициатив»,— поделился спикер думской статистикой. При этом 69% всех законотворческих инициатив находится в комитетах, возглавляемых единороссами.

Особо господин Володин отметил необходимость понимания депутатами запроса общества «на ответственную работу, на то, чтобы принимались качественные законы». «Поэтому иногда начинается дискуссия в отношении дисциплины, но без этого мы с вами не сможем повысить эффективность парламента. Нам избиратели платят за то, чтобы мы работали, а не занимались своей повесткой. Поэтому говорил, говорю и прошу поддержки в этом: нам нужно обеспечить дисциплину присутствия при рассмотрении законов»,— подчеркнул председатель палаты. В связи с этим он напомнил, что руководители комитетов должны посещать заседания Совета Думы: «Есть командировки, есть и отсутствие за свой счет, есть и штрафы, которые мы не применяли к прогульщикам. Но это как раз говорит о том, что есть самоорганизация, и она должна быть в основе нашей работы».

Ранее «Ведомости» сообщали, что господин Володин раскритиковал глав комитетов, которые пропускают заседания Совета палаты, в частности, из-за поездок в зону спецоперации на Украине. Но секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в ответ заверил, что единороссы будут продолжать помогать жителям ДНР и ЛНР, и призвал не обращать внимание на такие высказывания «оторвавшихся от реалий чиновников». «Комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя. А не просиживал штаны в удобных креслах»,— написал господин Турчак 26 мая в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев, как сообщил “Ъ” один из участников встречи, в закрытой части тоже затронул эту тему. Он сказал, что граждане ждут от депутатов работы в Думе, а то, что они делают «по велению сердца», нужно уметь сочетать, чтобы не страдала думская работа.

Как рассказал “Ъ” замглавы фракции ЕР Евгений Ревенко, на закрытой части был также затронут широкий круг других вопросов. В частности, речь шла об импортозамещении, помощи многодетным семьям, целевом наборе в вузы, предоставлении российского гражданства соотечественникам, поддержке участников спецоперации на Украине. «Мы уже приняли достаточно много законов в помощь участникам специальной военной операции, но сейчас партия изучает практики регионов. После изучения будем предлагать перенести лучшие из них на федеральный уровень. В частности, мы изучаем вопрос льготного предоставления земли и санаторно-курортного лечения»,— сказал депутат. Обсуждалась и тема иностранного вмешательства в дела России: по словам господина Ревенко, партийцы пришли к выводу, что настало время решать те задачи, «к которым давно не могли подступиться». Это касается, например, работы иностранных неправительственных организаций, пояснил он: «Один из аргументов — трудно себе представить, что какая-то российская НПО будет открыта в США и начнет продвигать свою повестку».

Ксения Веретенникова, Мария Макутина