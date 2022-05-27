Вьетнам возвращается к атому

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Власти Вьетнама хотят еще раз подумать над строительством АЭС на юго-востоке страны для обеспечения энергетической безопасности. Вьетнам отказался от российского и японского проектов АЭС «Ниньтхуан» в 2016 году в пользу угольной и газовой генерации. Однако теперь на фоне климатической повестки Вьетнам хочет отказаться от угля, доля которого в энергобалансе достигает 50%. К тому же атомная энергетика вновь становится более выгодной на фоне дорожающего топлива, полагают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kham / Reuters Фото: Kham / Reuters

Вьетнам планирует снова рассмотреть возможность развития атомной генерации для обеспечения «энергетической независимости», сообщил 26 мая местный новостной портал VnExpress. «В ближайшем будущем необходимо получить мнение партии, а затем рассмотреть план развития атомной энергетики»,— заявили агентству в комитете по экономическим вопросам Национального собрания (парламента) Вьетнама. Там отметили, что планируют изучить перезапуск проекта строительства АЭС в Ниньтхуане на юго-востоке страны.

Вьетнам впервые объявил о своих планах по строительству атомной генерации еще в 2006 году из-за растущего спроса на электроэнергию. Исходно Вьетнам хотел ввести первый реактор в 2020 году, а к 2030 году построить уже 13 блоков АЭС общей мощностью 15 ГВт. В 2011 году Россия и Вьетнам подписали соглашение о строительстве двух блоков АЭС «Ниньтхуан-1» на 2,4 ГВт за счет российского госкредита на $8 млрд при общей цене проекта в $10 млрд. По данным СМИ, республика также хотела неподалеку построить еще два дополнительных блока на 2,4 ГВт по японскому проекту консорциума JINED за $11 млрд.

Однако Вьетнам ни с кем так и не подписал твердый контракт.

В 2014 году правительство отложило развитие атомной генерации на четыре года из-за переговоров о финансировании, а в 2016 году вовсе объявило о заморозке планов на неопределенный срок. Тогда власти республики объясняли свое решение более низкими прогнозами спроса на электроэнергию, а также «экономическими условиями», в частности, высоким уровнем внешнего госдолга, в то время достигшего 65% ВВП. Вместо дорогостоящих АЭС парламент предложил построить к 2030 году 6 ГВт угольных и газовых станций.

Летом 2020 года местные СМИ писали, что республика может вернуться к идее строительства АЭС, полностью отказавшись от угольных мощностей. Согласно обсуждаемым планам, первый энергоблок в республике может быть построен к 2035 году с увеличением до 5 ГВт к 2045 году. Сейчас угольная генерация в энергобалансе Вьетнама занимает около 50% с объемом выработки около 119 ТВт•ч в год, доля газовых ТЭС — около 18% (42,5 ТВт•ч), примерно треть выработки приходится на ГЭС (66 ТВт•ч). Общая выработка в 2019 году составила 238 ТВт•ч, а потребление — 209 ТВт•ч.

Алексей Лихачев, глава «Росатома», 26 апреля: «В продукте под названием "российская атомная станция" более 95% работ, товаров и услуг российского происхождения. Но и даже в оставшихся пяти процентах лишь полпроцента является для нас критическим».

Возврат Вьетнама к рассмотрению строительства АЭС, вероятно, в первую очередь связан с продолжающимся ростом цен на ископаемое топливо, отмечает вице-президент Центра стратегических разработок Екатерина Кваша. Кроме того, в начале текущего года Евросоюз все-таки решил внести атомную энергетику в таксономию ЕС, то есть признать атомную энергию чистой и зеленой. Таким образом Вьетнам сможет снизить риски высоких затрат на производство электроэнергии и снизить зависимость от ископаемого топлива. Екатерина Кваша полагает, что «выбор технологии и партнера по строительству АЭС будет зависеть, как и всегда в крупных проектах, от политической ситуации в мире».

В настоящий момент самый крупный в мире экспортный портфель по строительству АЭС у «Росатома», также на рынке активны китайские корпорации и южнокорейская KEPCO. Компании из США и ЕС в последнее десятилетие строили очень мало блоков: в этом году совместное предприятие Framatome и Siemens ввело третий блок АЭС «Олкилуото» в Финляндии, строившийся с 2005 года.

Полина Смертина