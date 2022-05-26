Зараза обезьянничает

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В Роспотребнадзоре подтвердили риск завоза оспы обезьян в Россию, усилив санитарно-эпидемический контроль на границе. Глава надзорной службы Анна Попова заверила, что пока нет необходимости вакцинировать даже медиков, так как заболевание не опаснее ветрянки. Опрошенные “Ъ” эксперты объясняют раздувание случаев заражения обезьяньей оспой до масштабов эпидемии политической ситуацией в мире. Вместе с тем с 7 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила уже о почти 100 подтвержденных случаях в Европе, тогда как с 2018 по 2022 год их было всего шесть. Организация прикладывает «все усилия» для выяснения масштабов вспышки и причин ее возникновения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В России на настоящий момент нет случаев заболевания оспой обезьян, заявила Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Тем не менее риск завоза инфекции существует, и, чтобы дело не закончилось «глобальным распространением», по словам госпожи Поповой, усилен санитарно-карантинный контроль на границе.

Ранее в научном центре «Вектор» объявили о создании автономной тест-системы, которая позволяет выявить случаи заражения оспой обезьян. Как заявили в надзорном ведомстве, тест «эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы». В «Векторе» “Ъ” сообщили, что для исследования могут быть использованы содержимое кожных поражений, мазки с задней стенки глотки и миндалин, а также кровь больного.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Среди симптомов тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность, то есть способность вызывать заболевание и гибель, невысока.

Анна Попова сообщила, что в России сейчас нет необходимости проводить вакцинацию как от натуральной оспы, так и от оспы обезьян, в том числе среди медиков: «Ветряная оспа опаснее для человека, чем оспа обезьян, поэтому прививаться сейчас нет оснований». Главный санврач напомнила, что в стране зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы, каждая из которых хорошо работает, но при этом «тяжело переносится». Кроме того, центр «Вектор» разработал вакцину нового поколения, не вызывающую сильных реакций, и три недели назад подал пакет документов в Минздрав для ее регистрации, а сейчас ищет партнеров для начала производства.

В Европе первый случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в Великобритании 7 мая. Инфицированный вернулся из Нигерии. К 21 мая ВОЗ сообщила о 92 лабораторно подтвержденных и 28 предполагаемых случаях в 12 государствах. Наибольшее число заражений зарегистрировано в Великобритании (78 случаев), Испании (41) и Португалии (37). Для сравнения: с 2018 по 2022 год, по данным ВОЗ, в неэндемичных странах было выявлено шесть подтвержденных случаев завозной оспы обезьян: в Израиле (2018 год), Сингапуре (2019 год) и Великобритании (два случая в 2018 году, в 2019 и 2021 годах). Подтвержденные и предполагаемые случаи в нынешнюю вспышку не были связаны с поездками зараженных людей в районы-эндемики, что, по оценке ВОЗ, является «крайне необычным событием». Значительная часть заболевших — геи и бисексуалы. Однако, отмечает ВОЗ, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что наибольшему риску подвержены те, кто имел тесный физический контакт с больным обезьяньей оспой, и этот риск не ограничивается мужчинами, имеющими половые контакты с мужчинами. В связи с этим в Объединенной программе ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) призвали СМИ, правительства и сообщества избегать стигматизирующие формулировки, которые «усиливают гомофобные и расистские стереотипы и усугубляют стигму», а также могут навредить общественному здоровью.

ВОЗ сообщает, что прикладывает «все усилия» для выяснения масштабов вспышки оспы обезьян и причин ее возникновения. В организации ожидают, что летом в странах Европы возможен рост заболеваемости. «Мы вступаем в летний сезон в Европейском регионе с массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками, и я обеспокоен тем, что передача может ускориться, поскольку выявляемые в настоящее время случаи заболевания относятся к тем, кто активен в половой жизни, а симптомы многим незнакомы»,— отметил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Перспективы распространения оспы обезьян в России опрошенные “Ъ” эксперты пока оценивают как низкие.

В «Векторе» отметили, что существующие ограничения на авиасообщение с большинством стран, где зафиксированы случаи заражения, а также усиление мер санитарно-карантинного контроля на границе РФ способствуют существенному снижению вероятности завоза инфекции в страну. Особую бдительность там посоветовали проявить разве что тем, кто отправляется в Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, ЦАР, Нигерию, Кот-д’Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан.

Инфекционист, главный врач клиники «Лидер-медицина» Евгений Тимаков полагает, что случаи заболевания оспой обезьян раздувают до масштабов эпидемии из-за политической обстановки в мире. Объективных предпосылок к этому, по словам господина Тимакова, не существует: при передаче от человека к человеку вирус теряет инфекционную опасность, то есть не приводит к летальным исходам (смерть скорее может наступить в случае, если заражение произошло от животного). А, кроме того, сам путь передачи от человека к человеку сложный, так как для этого необходим «тесный, продолжительный контакт». В России, по словам Евгения Тимакова, ситуация облегчается еще и наличием у большой прослойки населения иммунитета к оспе. Он напоминает, что до 1980 года, когда натуральную оспу признали ликвидированной, в стране была обязательная вакцинация. «Таким образом никаких предпосылок к панике, к тому, что будет эпидемия обезьяньей оспы в России, нет и близко»,— заключает господин Тимаков.

Наталья Костарнова