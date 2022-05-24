На пустые места поставят Кубок

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Российский футбольный союз (РФС), решая актуальный вопрос о формате и структуре будущего сезона, принял вариант, устраивающий «большие» клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). Он отказался ввести мораторий на вылет, который лоббировали команды второго эшелона, сохранив ротацию между высшим дивизионом и следующим по статусу, ФНЛ. А образовавшиеся в календаре из-за международных санкций «пустоты» решено заполнить коммерческим Кубком РПЛ. Для доработки проекта нового турнира с привлекательной, по мнению авторов идеи, коммерческой составляющей создана специальная рабочая группа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФС Александр Дюков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Президент РФС Александр Дюков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Исполком Российского футбольного союза провел заседание, посвященное, возможно, наиболее актуальному для отечественного футбола вопросу — о формате и структуре очередного сезона. В острую тему его превратили события, которые произошли в начале мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) принял решение продлить отстранение от выступления в международных матчах российских клубов и сборной на весь будущий сезон, распространив на него, таким образом, уже введенный в действие на фоне военной операции России на Украине санкционный пакет. Из-за этого в календаре, предполагающем постоянную загруженность футболистов с конца лета 2022 года до мая 2023-го, образовалось множество «пустот». Их предлагали заполнить разными способами, в том числе с помощью увеличения количества участников высшего дивизиона с 16 до 18 команд при введении так называемого моратория на вылет из элиты. Такой вариант казался предпочтительным клубам второго эшелона. Еще в марте на общем собрании клубов РПЛ они выиграли голосование за расширение РПЛ (десять голосов против пяти). Целый ряд источников утверждал, что расклад внутри лиги по поводу ее состава сохранился в неизменном виде до мая. И именно по этой причине общее собрание клубов РПЛ на прошлой неделе так и не смогло выработать компромиссную позицию по формату будущего чемпионата и судьбе аутсайдеров того, что завершился в минувшую субботу.

Исполком РФС на своем заседании во вторник принял решение сохранить в следующем сезоне формат действующий, с 16 клубами, а также, как и в марте, не поддержал идею с мораторием на вылет.

Таким образом, РПЛ точно покинут занявшие в прошедшем первенстве 15-е и 16-е места казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». Их заменят лучшие клубы второго по рангу дивизиона — московское «Торпедо» и воронежский «Факел».

Еще двум представителям премьер-лиги — «Уфе» и «Химкам» — придется отстаивать право выступать в ней в стыковых матчах с командами ФНЛ, финишировавшими вслед за лидерами,— «Оренбургом» и «СКА-Хабаровском». Встречи состоятся 25 и 28 мая.

Это решение РФС можно считать реверансом в сторону «больших» клубов. Именно они резко противостояли идее моратория на вылет и расширения РПЛ, считая, что такие действия являются грубым нарушением «спортивного принципа», а главное — «размывают» состав чемпионата, снижая привлекательность состязания.

Не скрывали клубы-гранды и симпатии к варианту заполнения освободившихся из-за санкций дат в календаре (а это в общей сложности более 20 дней) с помощью нового турнира — Кубка РПЛ. Его разработчики, представляя концепцию соревнования, утверждали, что оно «даст возможность заработать» участникам за счет различных контрактов, дополняющих те, что связаны с чемпионатом,— на медиаправа, с беттинг-партнером и титульным спонсором, оценивая потенциальные доходы от состязания в «миллиарды рублей». Сильнейшим же командам премьер-лиги в сложившейся ситуации крайне необходимы разнообразные источники доходов, чтобы купировать потери, например, от пропуска еврокубков.

РФС, кажется, с этим мнением полностью согласился. Во всяком случае, в его заявлении говорится, что Кубок РПЛ может занять освободившиеся еврокубковые слоты «высокоинтенсивными матчами» и «дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов». Исполком установил срок доработки проекта, просчета финансовой модели и заключения контрактов с основными спонсорами турнира до 15 июля. А рабочую группу, им занимающуюся, возглавил генеральный директор завоевавшего бронзу чемпионата России «Динамо» Павел Пивоваров.

При этом клубы из нижней части таблицы, похоже, продолжат попытки все-таки добиться в будущем увеличения числа участников РПЛ. Об этом «РИА Новости» сказали и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков, который выразил надежду, что «вопрос будет более активно проработан», а Министерство спорта РФ «включится в этот процесс и будет отстаивать идею расширения». «В противном случае мы будем катиться вниз, а многие молодые ребята из провинции так и не получат шанс выйти на топ-уровень»,— заявил господин Терюшков.

Алексей Доспехов