Особый счет России

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Завершившийся в субботу футбольный чемпионат России прекратил попытки казаться почти что ровней чемпионатам «большой пятерки» — английскому, испанскому, итальянскому, немецкому и французскому — еще до введения весной «изоляционных» международных санкций, лишивших отечественные клубы как минимум на сезон еврокубков и, скорее всего, возможностей комплектоваться хотя бы на том же уровне, на котором они комплектовались на стыке прошлого и нынешнего десятилетий. Но все же его сопоставления с ведущими первенствами доли актуальности не теряют. Ведь по некоторым важным параметрам, характеризующим привлекательность и перспективность турнира, Российская премьер-лига (РПЛ) по-прежнему рядышком с топовыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Зенит», выигравший четвертый подряд титул чемпиона России, стал первым настоящим отечественным футбольным гегемоном в нынешнем веке

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ «Зенит», выигравший четвертый подряд титул чемпиона России, стал первым настоящим отечественным футбольным гегемоном в нынешнем веке

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Чемпионы

На протяжении более чем полутора десятилетий Российская премьер-лига, которая в какой-то момент в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) держалась следом за «большой пятеркой» и которую падающей в хвост топ-десятки — то есть в ту зону, куда она рухнула сейчас, причем даже без помощи международных санкций — представить было просто невозможно, могла хвастаться уникальной особенностью. Она выгодно отличала ее от ведущих футбольных лиг, добавляла турниру увлекательности. Это ведь довольно скучно — знать, что круг претендентов на золото первенства ограничен до предела, двумя-тремя клубами. Еще хуже — знать, что один из них мощнее соперников настолько, что титул может упустить разве что из-за какого-то неудачного стечения обстоятельств.

Но в «большой пятерке» ситуация была именно такой. «Чемпионский пул» — узенький, «гегемоны», выигрывающие звания сериями вроде «Ювентуса» в Италии, «Баварии» в Германии, ПСЖ во Франции,— обычное явление.

В России все было иначе. В ней константой являлась чемпионская чехарда. Наверх поочередно взлетали ЦСКА, «Спартак», «Рубин», «Зенит», «Локомотив».

Никто не задерживался на верхушке дольше чем на два сезона. Но эта зыбкость иерархии однажды испарилась, и в России родился первый со времен «Спартака» 1990-х настоящий бесспорный гегемон.

В этом году «Зенит» выиграл четвертый подряд титул. Снова — досрочно, за три тура до финиша. Снова — не вызвав фактом своего чемпионства никаких особенных споров по поводу его происхождения: состав глубже и качественнее, чем у остальных, ресурсов — больше, структура управления — прочнее и надежнее. И нет никаких оснований предполагать, что в сезон следующий петербуржцы вступят в статусе скромнее, чем статус безусловного фаворита.

В то же время в «большой пятерке» в этом смысле в моде уже турбулентность. Ну да, в Германии «Бавария» убедительно взяла десятый титул подряд. Но помимо немецкого чемпионата лишь английский сохранил обладателя золота, и «Манчестер Сити» удержал его в жестокой, ноздря в ноздрю, гонке с «Ливерпулем» «на тоненького», повиснув в заключительном туре на волоске. В остальных трех странах чемпионы были новыми. И если в Испании и Франции «Реал» с ПСЖ вернули звания после небольшой паузы, то в Италии «Милан» — спустя 11 лет после предыдущего триумфа, побывав на этом отрезке даже скромным середняком. При этом в итальянском первенстве уже третий чемпион за три сезона.

Уровень конкуренции

С этим фактором в РПЛ все еще относительный порядок, и его смело можно записывать в плюсы российского чемпионата, пусть и с маленькими оговорками. Первая, понятно, касается борьбы за чемпионский титул, в которой перца было не так много, как бывало прежде. Вторая оговорка — про присутствие в РПЛ безнадежного аутсайдера, превратившееся в последнее время в традицию: про него заранее ясно, что он окажется в подвале. В прошлом чемпионате такая роль досталась обанкротившемуся «Тамбову». В нынешнем эстафету у него перехватил «Арсенал», после зимнего перерыва не одержавший ни одной победы. И даже странно было вспоминать, что пару лет назад в нем видели не клуб, который от понижения в классе может спасти разве что исполком Российского футбольного союза (РФС) и мораторий на вылет, все еще, кажется, не отвергнутый окончательно, а клуб, располагающий потенциалом, чтобы покусывать грандов: высокие покровители, богатые спонсоры. Но нет, все пропало.

Зато во всех нишах, располагающихся между «Зенитом» и «Арсеналом», борьба была хороша. По ходу чемпионата целая группа команд то приглядывалась к тройке, то опускалась вниз. Судьба серебра (до санкций — второй путевки в Лигу чемпионов) решилась лишь в матче заключительного тура, в котором «Сочи» разбил «Динамо». Несильно отстали от них «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив».

В нижней части таблицы, в том эшелоне, в котором определяется, кто покинет (опять же если обойдется без моратория на вылет) премьер-лигу и кому играть в стыковых матчах с представителями ФНЛ, тоже было безумно жарко вплоть до самого финиша. А, например, «Спартак» в конце апреля еще не застраховался от катастрофы.

В плане драматизма битвы за золото российское первенство превзошли английское и итальянское. А в плане плотности таблицы, выражающейся в отрыве того, кто ее возглавляет, от того, кто замыкает, не превзошел никто.

Приходится, конечно, делать скидку на то, что в чемпионате России играет 16 команд, в то время как в высших дивизионах «большой пятерки» их больше (18 — в Германии, по 20 — в Англии, Испании, Италии и Франции), но в любом случае картинка вполне достойная. Более того, «Арсенал» при всех его бедах набрал по итогам турнира четверть от максимально возможного количества очков. А вот немецкий и английский аутсайдеры — «Гройтер» и «Норвич» — не дотянули и до 20%.

Градус сенсационности

Гордиться чемпионат России может и еще одной своей «фишкой» — колоссальным количеством неожиданных, скверно коррелирующих с предстартовым раскладом результатов. А неустойчивость иерархии — доказано американскими профессиональными лигами — как правило, повышает интерес к первенству, заставляет внимательнее за ним следить.

Сенсаций разных оттенков в этом футбольном сезоне была куча. К «Сочи» уже успел приклеиться ярлык такого крепкого середняка без особых амбиций, чей потолок в лучшем случае — это «зона еврокубков». Но в прошедшем чемпионате он нахально выбросил его на помойку и добрался аж до серебра — благодаря, разумеется, и чужим несчастьям, но прежде всего — собственным недурным селекции и игре.

«Динамо» смазало концовку первенства, но бронза, как ни крути,— рывок для команды, которая не залетала на пьедестал с 2008 года. Особенно если вспомнить, что ранней весной, до спада, динамовцы еще смотрелись опасным конкурентом для «Зенита», а их футбол вызывал соблазн сравнивать его в плане трендовости с футболом, на который ставят флагманы «большой пятерки» — высокий прессинг, высокая мобильность.

О «Краснодаре» в марте как об охотнике за почетными позициями хотелось напрочь забыть: из него разом сбежали все легионеры. Но молодежный краснодарский вариант на практике оказался ничуть не хуже того, который чемпионат начинал, и, ворвавшись в четверку, доказал, что мощная клубная академия — это и вправду фактор вполне материальный, а не для формальных отчетов, рассказывающих о заботе о подрастающем поколении.

Падения из разряда сенсационных тоже были. «Спартак» на десятое место грохнулся со второго в 2021 году — притом что никаких очевидных предпосылок именно для полного краха не наблюдалось. История с «Рубином», пожалуй, еще удивительнее. Он в 2021-м был четвертым, и к нему перед чемпионатом определение «гранд» как раз клеилось без особого труда. Но у казанцев не пошло сразу же, а отъезд легионеров он, в отличие от «Краснодара», пережил ужасно, трансформировавшись из топ-клуба в клуб, отправившийся в крутое пике, которое вылилось в 15-ю позицию.

«Большая пятерка» по количеству звучности сюрпризов Россию точно не обогнала, скорее отстала от нее. Бесспорных среди них практически не было. Это относится даже к чемпионам. Все — из фаворитского шорт-листа, а про «Милан», кроме того, что золота у него не было 11 лет, надо знать, что год назад он был вторым вслед за соседом «Интером», на сей раз от него отставшим.

Сюрпризы европейские в принципе можно пересчитать по пальцам одной руки. В Англии — кризис «Манчестер Юнайтед», который, укрепившись, кое-как проник в «зону еврокубков», на шестое место. В Италии — срыв выскочившего из тройки «Ювентуса», только что штамповавшего титулы. Во Франции — «спартаковское», десятое, место прошлогоднего чемпиона «Лилля».

Зрелищность

Перечень факторов, обеспечивающих привлекательность чемпионата, был бы неполным без объема и эффективности атакующих действий. Наиболее доступное, что ли, их цифровое выражение — число голов, которое забивают в матчах турнира. В этом аспекте чемпионат России когда-то плелся в километрах за «большой пятеркой», но с некоторых пор он ей не уступает. Средняя результативность в нем неуклонно растет. В первенстве, закончившемся весной 2017 года, она была равна 2,13 гола за игру. В 2018-м планка поднялась до 2,25 гола, в 2019-м — еще на сотую, в 2020-м — до 2,43 гола, в 2021-м — до 2,65. Сейчас произошел очередной крохотный подъем — такой же, как три года назад,— на 0,01 гола за матч.

По средней результативности российский чемпионат превзошел испанский. Четырем другим он по этому показателю проигрывает, но прилично проигрывает — только немецкому: в нем забивают три гола с лишним в среднем за встречу.

Как бы то ни было, едва ли имеет смысл говорить о чемпионате России как о таком, в котором норма — закрытость.

Другое дело, что он никак не может предъявить публике супербомбардира, подобного тем, что блистают в «большой пятерке». В 2021 году в снайперской гонке преуспел Артем Дзюба, который тогда еще казался неприкасаемым символом «Зенита» — ни за что из него не уйдет до пенсии. Он забил 20 голов, покорив довольно скромную по меркам «большой пятерки», но чуть ли не знаковую по меркам российским отметку: до нее редко дотягивают. Сейчас лучший бомбардир РПЛ — Гамид Агаларов — остановился в шаге от нее, а никто из его преследователей не добрался и до рубежа в полтора десятка мячей.

Впрочем, в каком-то смысле Агаларов, можно сказать, превзошел даже европейскую бомбардирскую элиту. Дело в том, что «Уфа» в принципе играла нерезультативно. В общей сложности она поразила ворота соперников 29 раз (чаще это удавалось и «Арсеналу» с «Рубином»). Иными словами, на счету Агаларова две трети голов своей команды.

Жесткость корреляции результативности чемпионата России с его востребованностью у зрителей проверить довольно сложно. Ведь большую часть сезона продолжали действовать антикоронавирусные ограничения по допуску болельщиков на трибуны. Правильнее, чтобы оценить ее, будет основываться на последних 11 турах, тех, что состоялись после того, как все ограничения были сняты в Москве. Их средняя посещаемость — ниже 12 тыс. человек на матче. Это совсем скромно на фоне допандемийных показателей, намекавших на то, что после чемпионата мира 2018 года в России полюбили ходить на футбол. При этом надо все же помнить и о коронавирусе, и о внезапном весеннем оттоке легионеров, и о фанатских бойкотах в связи с введением Fan ID: может быть, влияние этих нюансов было не таким уж символическим. Те же, кто верит в то, что российские зрители трибуны не покинут, могут насладиться статистикой последних туров. В двух из них средняя посещаемость превышала 17 тыс. человек — как в 2019 году.

Финансовая устойчивость

«Зенит», как и в 2021 году, попал в топ-20 очередной Money League от Deloitte, ранжирующей клубы по доходам. Но это, естественно, не признак того, что с финансовыми возможностями в РПЛ все хорошо. Их в сопоставлении с возможностями чемпионатов-лидеров иллюстрирует совокупная трансферная стоимость игроков лиг согласно оценке Transfermarkt. У российского первенства она уже в четыре с половиной раза ниже, чем у скромнейшего среди турниров «большой пятерки» — французского. А поступления грандов, которые в авангарде Money League — «Манчестер Сити», «Реала», «Баварии»,— таковы, что на них легко можно содержать всю РПЛ. И разрыв, скорее всего, будет расти, учитывая, что российские клубы остались без еврокубков, доходов от них, а потенциальный дефицит легионеров с именем, не желающих приезжать в обложенную санкциями страну, наверняка не будет способствовать сохранению интереса к чемпионату со стороны спонсоров и медиакомпаний.

Нет ничего странного, что в мае среди новостей, связанных с футбольным бизнесом в России, преобладали те, что были посвящены купированию неизбежных проблем в ближайшем будущем. Типичные — про проекты реформ структуры сезона, которые могут позволить в том числе добавить доходов по крайней мере «большим» клубам, или про отказ от каких-то требующих инвестиций планов. Ну вот, к примеру, как сообщение о закрытии команды «Спартак-2». На дубле решено сэкономить, а экономия, надо полагать, будет общим российским футбольным девизом еще несколько месяцев, если не лет.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков