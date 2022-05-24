Банковская отчетность стала жертвой оговорки

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Аудитор санируемого банка «Уралсиб» — KPMG — считает, что резервы кредитной организации по ряду активов корпоративного портфеля должны быть выше созданных сейчас, следует из последней опубликованной отчетности. По оценкам экспертов, банку могли потребоваться дополнительные провизии не менее чем на 5 млрд руб. Источники “Ъ” отмечают, что «порой банки готовы жертвовать качеством в погоне за маржой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Аудитор «Уралсиба» в отчетности за 2021 год отметил, что не согласен с оценкой банка в части создания резервов по ряду активов. Речь идет о кредитах, выданных корпоративным клиентам, не связанным с банком, на 7,6 млрд руб.

Это кредит корпоративному клиенту, который осуществляет деятельность в сегменте финансовых услуг (название компании не приводится). Исходя из отчетности банк создал резерв на возможные потери по нему в 102,2 млн руб. Справедливая стоимость кредита была определена методом дисконтирования ожидаемых денежных потоков с использованием ставки дисконтирования 17,0%, говорится в отчете. Вдобавок к кредиту отражено условное обязательство кредитного характера на 426,8 млн руб. (резервов по нему — 4,3 млн руб.). Однако аудитор не согласился с оценкой резерва, посчитав, что он должен быть выше.

Аналогичная оговорка приведена по кредиту лизинговой компании «Уралсиб» на 24,9 млрд руб. Аудитор не согласился с отнесением этого кредита к четвертой категории качества и отметил риск полного обесценения. Согласно 590-П, выделяется пять категорий качества ссуд, где пятая представляет собой самые плохие активы (так называемые безнадежные ссуды). По мнению аудитора, «Уралсибу» необходимо было досоздать еще 3,6 млрд руб. резервов по указанным активам.

В ноябре 2021 года лизинговая компания «Уралсиб» была присоединена к банку, кредитно-обесцененные ссуды были признаны. «Уралсиб» находится в процессе финансового оздоровления с 2015 года. Всего на санацию выделено 91,9 млрд руб., уже погашено 14 млрд руб. долга (см. “Ъ” от 12 августа 2020 года). На момент публикации отчетность за 2021 год, в которой выражено мнение аудитора, была удалена.

В KPMG на вопросы “Ъ” не ответили. В «Уралсибе» “Ъ” сообщили, что «аудитор использует эту стандартную формулировку с начала финансового оздоровления банка, то есть с 2015 года». Однако, как следует из предшествующих отчетов, в последний раз похожая ситуация была в 2015 году — первой половине 2017 года. Тогда аудиторы писали, что в составе инвестиционной недвижимости есть активы справедливой стоимостью 7,6–8,6 млрд руб., однако не согласились с рядом допущений, в рамках которых оценивалась справедливая стоимость, и сочли, что она должна быть выше. Сейчас в банке объясняют ситуацию тем, что он «находится в процедуре финансового оздоровления и по части активов создает резервы по графику, предусмотренному действующим планом финансового оздоровления, и делает это с опережением графика».

По оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, суммарный объем доначисления резервов может составить не менее 5 млрд руб. Он отмечает, что в последние несколько лет ставка резервирования кредитных активов планомерно снижалась. «Дополнительное резервирование в представленном объеме не критично для банка, однако ухудшит его риск-профиль, окажет негативное воздействие на капитальную базу и финансовую эффективность»,— поясняет эксперт. По его словам, финансовый результат «Уралсиба» в последние три-четыре года был обусловлен «во многом недостаточным резервированием кредитного портфеля на фоне стремления банка к более высокой процентной марже».

По расчетам господина Бархоты, в случае досоздания резервов на 7 млрд руб. только за счет капитала банка, без мобилизации накопленной прибыли, он снижается на 10%, а норматив достаточности может опуститься до 10–10,5% (на начало 2022 года — 11,5%), что ухудшает устойчивость «Уралсиба». Впрочем, по мнению эксперта, в новых условиях это должно расцениваться «как временные трудности, преодолеваемые в среднесрочном периоде».

В то же время, уточняет господин Бархота, наибольший удельный вес в кредитном портфеле «Уралсиба» занимают предприятия торговли. Они считаются одними из самых рискованных, отмечает эксперт, а «в условиях разрыва логистических связей, вероятно, находятся под дополнительным давлением». Услуги рейтингования «Уралсибу» услуги оказывают АКРА и НКР, которые отказались комментировать заключение аудитора и возникающие в связи с ним риски.

Ольга Шерункова