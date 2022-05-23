Levi’s оказался не по размеру

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Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. Как выяснил “Ъ”, компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес. Работающие по франшизе партнеры американской компании на этом фоне смогут наладить параллельный импорт Levi’s в страну, считают эксперты.

О решении Levi’s покинуть российский рынок рассказали несколько источников “Ъ” на фешен-рынке. По их словам, компания ищет покупателей на часть своих магазинов в РФ. Компания прекратила поставки товаров, а их остатки планирует реализовать через другие площадки, отмечают собеседники “Ъ”.

Один из источников “Ъ” называет одним из потенциальных покупателей магазинов Levi’s в РФ турецкую Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России). Собеседник “Ъ” из числа одежных ритейлеров утверждает, что также ведет переговоры с Levi’s, но никаких принципиальных договоренностей пока не достигнуто. В головном офисе Levi’s “Ъ” не ответили. Связаться с Fiba Holding не удалось.

Крупный производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co основан в 1853 году. Первый магазин в РФ был открыт в 1993 году. Сегодня, по разным данным, в стране насчитывается около 90 торговых точек Levi’s, из которых часть может быть открыта по франшизе. Совокупная выручка группы в 2021 году была $5,8 млрд, на российскую часть бизнеса приходится не более 2%. У управляющего брендом ООО «Леви Штраусс Москва» оборот в 2021 году был 9,37 млрд руб., чистая прибыль — 2,29 млрд руб.

В марте головной офис Levi’s заявил о приостановке коммерческой деятельности и любых инвестиций в России из-за военной операции РФ на территории Украины. Позднее исполнительный директор Levi Strauss & Co Чип Берг говорил Financial Times, что у компании нет планов возобновлять работу магазинов в РФ в 2022 году. Источники “Ъ” в двух крупных онлайн-площадках рассказали, что компания отгрузила товар на новый сезон по плану и сообщила, что дальнейших поставок не предвидится.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в условиях прекращенных поставок розничный бизнес Levi Strauss — это в основном портфель прав аренды, которые со временем могут быть проданы даже дешевле. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько согласна, что найти покупателя будет очень сложно.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская добавляет, что работающие по франшизе магазины — юридически независимые субъекты и в сделку войти не могут. Такие точки продолжат работать под брендом до наступления обстоятельств, которые могут последовать за корректировкой политической повестки для зарубежного бизнеса, полагает она. Михаил Бурмистров считает, что партнеры Levi’s могут стать основными бенефициарами из-за ухода торговой марки из страны, если договор коммерческой концессии не запрещает им заниматься параллельным импортом. Знание специфики этого бизнеса и связи со штаб-квартирой позволят тем постепенно заместить сам Levi Strauss, указывает он.

Иностранные сети в последнее время активно пересматривают стратегию работы в России на фоне обострения геополитической обстановки. Так, польский LPP, до 35% выручки которого приходилось на РФ, ранее объявил о продаже российского подразделения китайскому консорциуму без права использования брендов. Хотя, по данным источника “Ъ”, близкого к LPP, покупателем стало подразделение группы в Китае. А французский парфюмерный бренд L’Occitane мог продать российские магазины местному топ-менеджменту, говорит другой источник “Ъ”. Теперь объекты работают как «Л’Окситан». В компаниях не ответили на вопросы “Ъ”.

Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева говорит, что уход одной конкретной сети вроде Levi’s вряд ли негативно отразится на трафике торговых центров, но массовый исход арендаторов станет ударом для сегмента.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова