Эффективный вечер

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«Екатерининская Ассамблея» — главное благотворительное событие Урала, организуемое Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП). Ежегодно на большом аукционе, где в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций, собираются деньги на благотворительные проекты. За десять лет «Екатерининская Ассамблея» направила на реализацию социальных проектов более 220 млн руб., в том числе более 60 млн руб. на программы Русфонда. Михаил Черепанов, заместитель председателя попечительского совета «Екатерининской Ассамблеи», советник президента СОСПП, рассказал о принципах деятельности ассамблеи:

— Социальные проблемы должно решать государство, если это социальное государство, как наше. Но и у общества важная роль в этом вопросе. Именно люди, общество очень чутко и точно определяют больные точки. По моему опыту, именно благотворители обращают внимание государства на основные проблемы — это важно, и это значимое дополнение к системе социальной помощи. Кроме того, если общество не проходит мимо боли, то оно становится здоровее и добрее. Благотворительность — это не груз, это добрая воля людей.

За более чем десять лет у нас сложилась определенная работоспособная система. В течение двух месяцев НКО присылают нам свои проекты, тщательно проработанные. Там должны быть прописаны цели, команда проекта, ее компетентность, просчитана смета, указаны сроки реализации. И эти проекты следует осуществить на территории Свердловской области. Ежегодно к нам поступает до 40 проектов, поскольку мы в СОСПП — промышленники, то нам нужна помощь, чтобы оценить социальную значимость каждого проекта. Мы опираемся на мнение экспертной комиссии, в которую входят представители областного министерства социальной политики, главные врачи больниц, профессиональные организаторы благотворительной деятельности и, конечно, члены президиума СОСПП. Задача экспертной комиссии — изучив все проекты, указать, какие из них наиболее актуальны, а какие малореализуемы. Главное, чтобы проекты были направлены на решение по-настоящему больных, значимых задач, мимо которых пройти нельзя. Экспертная комиссия формирует шорт-лист из 13–15 проектов. Финальное решение принимает наш попечительский совет, в который входит до 90 человек. Далее мы уже знакомим всех участников «Екатерининской Ассамблеи» с проектами и в течение вечера собираем средства. Сколько проектов получат деньги, мы не знаем до конца аукциона. Надо понимать, что сметы у всех тоже разные. Есть проекты на 1 млн руб., а есть на 20–30 млн руб. Например, мы собрали 33 млн руб. на проект Русфонда по переоборудованию перинатального центра Первоуральска.

Хочу обратить внимание, что на «Екатерининской Ассамблее» благотворителями являются конкретные люди — собственники компаний, топ-менеджеры. Они вкладывают личные средства в проекты, а не средства предприятий, как кто-то может подумать. На мой взгляд, результат, который получается благодаря этому мероприятию, уникален: мы не можем найти в России другой такой благотворительный аукцион, где за четыре часа собиралась бы сумма более 100 млн руб. Мы самый эффективный благотворительный вечер в России.

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rusfond.ru/society/369

Екатерина Николаева, журналист, специально для Русфонда