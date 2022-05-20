Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эффективный вечер

Как устроен главный благотворительный аукцион на Урале

«Екатерининская Ассамблея» — главное благотворительное событие Урала, организуемое Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП). Ежегодно на большом аукционе, где в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций, собираются деньги на благотворительные проекты. За десять лет «Екатерининская Ассамблея» направила на реализацию социальных проектов более 220 млн руб., в том числе более 60 млн руб. на программы Русфонда. Михаил Черепанов, заместитель председателя попечительского совета «Екатерининской Ассамблеи», советник президента СОСПП, рассказал о принципах деятельности ассамблеи:

— Социальные проблемы должно решать государство, если это социальное государство, как наше. Но и у общества важная роль в этом вопросе. Именно люди, общество очень чутко и точно определяют больные точки. По моему опыту, именно благотворители обращают внимание государства на основные проблемы — это важно, и это значимое дополнение к системе социальной помощи. Кроме того, если общество не проходит мимо боли, то оно становится здоровее и добрее. Благотворительность — это не груз, это добрая воля людей.

За более чем десять лет у нас сложилась определенная работоспособная система. В течение двух месяцев НКО присылают нам свои проекты, тщательно проработанные. Там должны быть прописаны цели, команда проекта, ее компетентность, просчитана смета, указаны сроки реализации. И эти проекты следует осуществить на территории Свердловской области. Ежегодно к нам поступает до 40 проектов, поскольку мы в СОСПП — промышленники, то нам нужна помощь, чтобы оценить социальную значимость каждого проекта. Мы опираемся на мнение экспертной комиссии, в которую входят представители областного министерства социальной политики, главные врачи больниц, профессиональные организаторы благотворительной деятельности и, конечно, члены президиума СОСПП. Задача экспертной комиссии — изучив все проекты, указать, какие из них наиболее актуальны, а какие малореализуемы. Главное, чтобы проекты были направлены на решение по-настоящему больных, значимых задач, мимо которых пройти нельзя. Экспертная комиссия формирует шорт-лист из 13–15 проектов. Финальное решение принимает наш попечительский совет, в который входит до 90 человек. Далее мы уже знакомим всех участников «Екатерининской Ассамблеи» с проектами и в течение вечера собираем средства. Сколько проектов получат деньги, мы не знаем до конца аукциона. Надо понимать, что сметы у всех тоже разные. Есть проекты на 1 млн руб., а есть на 20–30 млн руб. Например, мы собрали 33 млн руб. на проект Русфонда по переоборудованию перинатального центра Первоуральска.

Хочу обратить внимание, что на «Екатерининской Ассамблее» благотворителями являются конкретные люди — собственники компаний, топ-менеджеры. Они вкладывают личные средства в проекты, а не средства предприятий, как кто-то может подумать. На мой взгляд, результат, который получается благодаря этому мероприятию, уникален: мы не можем найти в России другой такой благотворительный аукцион, где за четыре часа собиралась бы сумма более 100 млн руб. Мы самый эффективный благотворительный вечер в России.

весь сюжет

rusfond.ru/society/369

Екатерина Николаева, журналист, специально для Русфонда

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...