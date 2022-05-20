Еде проверят срок оплаты

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Массовыми просьбами производителей продуктов питания к сетям ускорить расчеты за товар из-за нехватки оборотных средств заинтересовались в правительстве. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проконтролировать соблюдение сроков и проработать меры исправления выявленных нарушений. Хотя сети уверяют, что соблюдают сроки и даже ускоряют расчеты с некоторыми партнерами, поставщики отмечают случаи просрочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с копией поручения первого вице-премьера Андрея Белоусова от 17 мая по поводу соблюдения ритейлерами сроков оплаты за продукты питания. Как сказано в документе, контроль должны обеспечить Минпромторг и ФАС. А при выявлении «системных нарушений» необходимо предоставить в правительство предложения по урегулированию ситуации. В аппарате господина Белоусова, Минпромторге и ФАС комментарии не предоставили.

По закону о торговле продукты питания со сроком годности менее десяти дней подлежат оплате в срок не более восьми дней со дня получения. Для продуктов со сроком хранения от 10 до 30 дней предельный срок оплаты — 25 дней, а для остальных категорий, включая алкоголь,— 40 дней. С началом военной операции РФ на Украине и из-за западных санкций против России производители продуктов стали просить ритейлеров сократить предельные сроки оплаты. Участники рынка ссылались на острый дефицит оборотных средств из-за скачков курсов валют, разрыва логистических цепочек, перехода поставщиков сырья и материалов на предоплату и т. д. (см. “Ъ” от 5 марта).

Как отмечает источник “Ъ” в крупном производителе, помимо того что сети имеют право на отсрочку платежа, время от времени предельные сроки оплаты по тем или иным причинам срываются и размер задолженности может быть существенным. В условиях роста ставок банковского кредитования ситуация становится особенно острой, указывает он. По словам собеседника “Ъ”, в ответ производители могут и приостановить поставки. В аппарате Андрея Белоусова, вероятно, накопилась «критическая масса» обращений поставщиков, что стало поводом для поручения, добавляет источник “Ъ”.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что случаи нарушения сроков оплаты со стороны сетей есть, но они не носят массовый характер. «Мы с другими союзами поставщиков пока собираем информацию у своих членов»,— отмечает он. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов также говорит, что есть единичные случаи нарушений сроков оплаты со стороны некоторых сетей. Но для производителей сегодня гораздо важнее сократить предельные сроки расчетов за товар с сетями, указывает он. Так, по словам господина Белова, в молочной категории оплата за товар может занимать до 40 дней, хотя оборачиваемость скоропортящейся продукции — 7–8 дней.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов указывает, что сети, по сути, пользуются бесплатным кредитом от поставщиков, у которых, в свою очередь, не хватает средств на покупку сырья, упаковки, оплату логистики, что необходимо для безостановочной работы предприятий. По мнению источника “Ъ”, поручение Андрея Белоусова может стать первым шагом, а давление на торговые сети в вопросе сокращения сроков оплаты будет нарастать.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и пр.) уверяют, что ее члены всегда придерживаются законодательных требований, в том числе и сроков оплаты поставок. Сокращение сроков может применяться при договоренностях конкретных партнеров, но в целом такая практика нецелесообразна, так как грозит дефицитом оборотных средств у самих сетей, указывают в АКОРТ. В «Ленте» добавили, что понимают «временные трудности» партнеров, в связи с чем сокращали сроки оплаты с добросовестными поставщиками.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что у поставщиков в среднем хуже условия привлечения заемных средств, чем у ритейла, поэтому послабления для производителей в вопросе оплаты могут быть оправданы. Но это лучше решать с привлечением двух сторон, подчеркивает он.

Анатолий Костырев