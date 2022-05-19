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обновлено 23:04

Восстановка по требованию

Запад готов проявлять солидарность с Украиной все новыми денежными вливаниями

США и ЕС продолжают усиливать финансовую поддержку Украины — как для удовлетворения ее оперативных нужд, так и в рамках долгосрочных программ, нацеленных на полномасштабное восстановление страны. Сенат США в четверг одобрил выделение Киеву в качестве финансовой помощи почти $40 млрд. G7 объявила о поддержке в размере $18,4 млрд. А в Евросоюзе активизировалось обсуждение идеи по созданию многомиллиардного «фонда солидарности» с Украиной. Со своей стороны Россия также собирается наладить жизнь на подконтрольных территориях. Правда, Киев заявляет о намерениях их вернуть и по-прежнему считает вывод российских войск главным условием переговоров с Москвой.

США и их союзники уверены, что пришло время думать и о долгосрочных программах восстановления Украины

США и их союзники уверены, что пришло время думать и о долгосрочных программах восстановления Украины

Фото: J. David Ake / AP

США и их союзники уверены, что пришло время думать и о долгосрочных программах восстановления Украины

Фото: J. David Ake / AP

В четверг появилось сразу несколько новостей, которые не могли не обрадовать украинские власти. Во-первых, Сенат США провел долгожданное голосование по беспрецедентному пакету помощи Киеву — и одобрил его большинством голосов. Теперь около $40 млрд будет выделено Киеву в рамках военной, экономической и гуманитарной помощи. Во-вторых, страны G7 решили «помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу». Цена вопроса, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект итогового заявления министров финансов и глав центробанков «семерки»,— $18,4 млрд. Эти деньги будут выделены в виде трансфертов и кредитов.

В-третьих, о готовности расширять масштабы финансовой помощи украинской стороне говорили в четверг представители ЕС и отдельных стран-членов.

Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, заявил: «Рано или поздно война закончится. И уже сейчас ясно, что восстановление разрушенной инфраструктуры и оздоровление украинской экономики будут стоить миллиарды».

По его словам, Евросоюзу «нужно начать предварительную работу по созданию фонда солидарности», чтобы помочь украинцам «устранить разрушения». Проект плана работ на этом направлении уже имеется. Его обсудила в четверг с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Накануне ЕК объявила о планах срочной помощи Киеву по устранению дефицита финансирования, а также о возможном создании фонда для долгосрочного восстановления Украины. Решение о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд было принято еще в феврале. Помощь разделена на два равных по размеру транша, по €600 млн. Первый был отправлен в марте. В среду вице-президент ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что второй транш будет выделен на этой неделе. Он также подчеркнул: еще до начала боевых действий ЕС был основным донором Украины, и, судя по приведенным им цифрам, таковым и останется. По словам чиновника, с 24 февраля Евросоюз «предоставил €4,1 млрд на то, чтобы помочь Украине и ее народу справиться с незаконным вторжением и дать отпор российской жестокости». Он также напомнил об оказании Украине военной помощи на сумму €1,5 млрд (подобный шаг был предпринят впервые в истории ЕС) и добавил, что на подходе еще €500 млн. Но на этом Брюссель не останавливается.

«Мы планируем предложить новую исключительную программу макрофинансовой помощи в размере до €9 млрд в виде кредитов для Украины. Также будет компонент грантов, субсидирующих процентные платежи»,— сказал господин Домбровскис.

В то же время, по его словам, потребуется, чтобы страны ЕС предоставили дополнительные гарантии для поддержки программы. Эти деньги должны пойти на выплату заработной платы и пенсий, поддержание работы больниц и школ, а также обеспечение других общественных услуг. «В результате войны эти расходы сейчас намного превышают то, что Украина может себе позволить. МВФ оценивает дефицит платежного баланса Украины до июня примерно в $15 млрд, или €14,3 млрд. Это очень большая сумма»,— отметил европейский чиновник.

Для реализации долгосрочного плана Еврокомиссия предложила создать международную «Платформу восстановления Украины», которую возглавят ЕК и правительство Украины. Также в планах — создание в рамках бюджета Евросоюза фонда RebuildUkraine. «Нам предстоит определиться с основными источниками финансирования, такими как бюджет ЕС, взносы государств—членов Евросоюза и других стран, а также частные инвестиции. Но мы также должны подумать о том, как использовать для восстановления Украины замороженные и арестованные российские активы»,— сказал Валдис Домбровскис. Он добавил, что США и Канада думают в том же направлении.

Украинские военнослужащие изменили планы российского следствия

Ранее о необходимости репараций со стороны России говорил и президент Зеленский. Выступая в начале мая на саммите руководителей, организованном The Wall Street Journal, украинский лидер оценил восстановление экономики и инфраструктуры Украины в сумму примерно $600 млрд. Президент считает, что страна восстановится достаточно быстро. Однако, согласно европейским оценкам, которые приводит немецкая газета Suddeutsche Zeitung, этот процесс может занять более десяти лет.

Со своей стороны Россия также собирается заняться восстановлением Украины. Правда, речь идет об «освобожденных территориях».

«Эти территории нужно обеспечивать жизнедеятельностью, нужно гарантировать социальное обеспечение, здесь не может быть пауз. И многие районы сейчас находятся и без света, и без канализации, и без воды, этим нужно заниматься»,— сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правда, подчеркнув, что дальнейшая судьба этих районов (речь шла о Херсонской и Запорожской областях Украины) будет решаться их жителями. Какой объем средств Россия планирует выделить на процесс восстановления, пока неизвестно. «Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать, финансировать это, приняты»,— сказал в среду журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время посещения города Мелитополь в Запорожье.

В то же время в Киеве не устают повторять, что будут настаивать на выводе российских войск с занятой территории. «Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет. Пока Россия не готова полностью вывести свои войска, наша переговорная позиция — это оружие, санкции и деньги»,— написал на своей странице в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом же не раз говорил и Владимир Зеленский.

Украина сопротивляется, Россия не сдается

Со своей стороны в Кремле и МИД РФ заявляют о полном отсутствии у Киева желания продолжать переговоры. «Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнеры,— сказал на этой неделе заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.— Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно».

На этом фоне в четверг стало известно об итальянских предложениях по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Газета La Repubblica сообщила, что план передан генсеку ООН и с ним уже ознакомлены страны G7. Предлагаются четыре основных пункта: прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН, вступление Украины в Евросоюз в кратчайшие сроки и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО, соглашение между двумя странами по «оспариваемым территориям» Донбасса и Крыма, новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе. В Кремле заявили, что пока незнакомы с деталями плана. В Киеве к вечеру четверга предложения Рима не прокомментировали.

Марианна Беленькая

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Крыша дома в Донецке после обстрела

Крыша дома в Донецке после обстрела

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Празднование Дня вышиванки во Львове

Празднование Дня вышиванки во Львове

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Пожилой мужчина отдыхает в харьковском метро, которое используется в качестве временного убежища

Пожилой мужчина отдыхает в харьковском метро, которое используется в качестве временного убежища

Фото: Bernat Armangue / AP

Похороны украинского солдата в селе Заря Труда Одесской области

Похороны украинского солдата в селе Заря Труда Одесской области

Фото: Francisco Seco / AP

Вывоз раненых украинских военнослужащих с комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Вывоз раненых украинских военнослужащих с комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военнослужащие в селе Русская Лозовая Харьковской области

Украинские военнослужащие в селе Русская Лозовая Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Мужчина в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой области

Мужчина в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой области

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Затопленное село Демидов Киевской области

Затопленное село Демидов Киевской области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Заваленный тоннель в бомбоубежище на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Заваленный тоннель в бомбоубежище на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Свежие могилы на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем

Свежие могилы на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военнослужащие на учениях в Днепропетровске

Украинские военнослужащие на учениях в Днепропетровске

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Мужчина в уничтоженном доме в Дергачах под Харьковом

Мужчина в уничтоженном доме в Дергачах под Харьковом

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местная жительница смотрит на уничтоженную теплицу в селе Безруки в Харьковской области

Местная жительница смотрит на уничтоженную теплицу в селе Безруки в Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местные жители в автомобиле рядом с уничтоженными машинами в Буче

Местные жители в автомобиле рядом с уничтоженными машинами в Буче

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Местная жительница разговаривает по телефону на балконе в пострадавшем от обстрелов жилом доме в Ирпене

Местная жительница разговаривает по телефону на балконе в пострадавшем от обстрелов жилом доме в Ирпене

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Рекламный плакат в пострадавшей от обстрелов парикмахерской в Ирпене

Рекламный плакат в пострадавшей от обстрелов парикмахерской в Ирпене

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Отработанные боеприпасы, собранные местными жителями в Ирпене

Отработанные боеприпасы, собранные местными жителями в Ирпене

Фото: Reuters / Marius Bosch

Поврежденный жилой район в Харькове

Поврежденный жилой район в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местные жители катаются на качелях на детской площадке уничтоженной школы в Харькове

Местные жители катаются на качелях на детской площадке уничтоженной школы в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Разрушенный Дом культуры в Дергачах Харьковской области

Разрушенный Дом культуры в Дергачах Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Жительница села Комышуваха (Запорожская область) в поврежденном из-за обстрелов доме

Жительница села Комышуваха (Запорожская область) в поврежденном из-за обстрелов доме

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители на детской площадке в Черниговской области

Местные жители на детской площадке в Черниговской области

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency / AFP

Раздача еды в городе Рубежное ЛНР

Раздача еды в городе Рубежное ЛНР

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Люди переносят свои вещи рядом с разрушенными объектами «Азовстали» в Мариуполе

Люди переносят свои вещи рядом с разрушенными объектами «Азовстали» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Мальчик смотрит в окно автобуса во время эвакуации около Лимана

Мальчик смотрит в окно автобуса во время эвакуации около Лимана

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Похороны украинского военнослужащего в селе Кульчицы в Львовской области

Похороны украинского военнослужащего в селе Кульчицы в Львовской области

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Российский сапер очищает местность от взрывоопасных предметов в районе поселка Каменка Изюмского района

Российский сапер очищает местность от взрывоопасных предметов в районе поселка Каменка Изюмского района

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинский истребитель Су-25 выпускает тепловые ловушки в Донецкой области

Украинский истребитель Су-25 выпускает тепловые ловушки в Донецкой области

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Разрушенный дорожный знак под Луганском

Разрушенный дорожный знак под Луганском

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Дым над нефтеперерабатывающим заводом возле Лисичанска

Дым над нефтеперерабатывающим заводом возле Лисичанска

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Люди около разрушенного здания в Одессе

Люди около разрушенного здания в Одессе

Фото: Max Pshybyshevsky / AP

Рынок «Текстильщик» в Донецке после обстрела

Рынок «Текстильщик» в Донецке после обстрела

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Уничтоженная украинская радиолокационная станция на выставке в Донецке

Уничтоженная украинская радиолокационная станция на выставке в Донецке

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Обломки российского вертолета на выставке в Киеве

Обломки российского вертолета на выставке в Киеве

Фото: NurPhoto / AFP

Военнослужащие на бронетранспортере в селе Безыменное в Донецкой области

Военнослужащие на бронетранспортере в селе Безыменное в Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Наклейка с изображением танка на уничтоженной машине после обстрела жилого района в Ирпене

Наклейка с изображением танка на уничтоженной машине после обстрела жилого района в Ирпене

Фото: Reuters / Carlos Barria

Кошка сидит перед уничтоженным забором после обстрела жилого района в Ирпене

Кошка сидит перед уничтоженным забором после обстрела жилого района в Ирпене

Фото: Reuters / Carlos Barria

Солдаты ВСУ на бронетранспортере по пути к линии фронта в Бахмуте в Донецкой области

Солдаты ВСУ на бронетранспортере по пути к линии фронта в Бахмуте в Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Украинский солдат перед уничтоженной школой в Константиновке в Донецкой области

Украинский солдат перед уничтоженной школой в Константиновке в Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Участники музыкальной группы U2 Боно и Эдж выступают на станции метро в Киеве

Участники музыкальной группы U2 Боно и Эдж выступают на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Столб дыма на острове Змеиный, снятый со спутника

Столб дыма на острове Змеиный, снятый со спутника

Фото: Planet Labs PBC / AP

Местные жители выносят статую философа Григория Сковороды из пострадавшего от обстрелов литературно-мемориального музея в селе Сковородиновка под Харьковом

Местные жители выносят статую философа Григория Сковороды из пострадавшего от обстрелов литературно-мемориального музея в селе Сковородиновка под Харьковом

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Женщина стоит перед разрушенным домом в городе Бахмут

Женщина стоит перед разрушенным домом в городе Бахмут

Фото: Reuters / Jorge Silva

Местные жители в очереди за российской гумпомощью в одном из сел в Харьковской области

Местные жители в очереди за российской гумпомощью в одном из сел в Харьковской области

Фото: РИА Новости

Гражданские лица, эвакуированные с металлургического завода «Азовсталь», в сопровождении членов Международного комитета Красного Креста в селе Безыменное

Гражданские лица, эвакуированные с металлургического завода «Азовсталь», в сопровождении членов Международного комитета Красного Креста в селе Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Житель Бородянки разбирает вещи в разрушенном доме

Житель Бородянки разбирает вещи в разрушенном доме

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency / AFP

Люди убирают разбитые стекла с окон здания, поврежденного из-за обстрела во Львове

Люди убирают разбитые стекла с окон здания, поврежденного из-за обстрела во Львове

Фото: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Мужчины проверяют разрушенный жилой дом в Краматорске

Мужчины проверяют разрушенный жилой дом в Краматорске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Очередь за питьевой водой в Мариуполе

Очередь за питьевой водой в Мариуполе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жительница Краматорска

Жительница Краматорска

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Церемония открытия памятника бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на площади Ленинского комсомола в Мариуполе

Церемония открытия памятника бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на площади Ленинского комсомола в Мариуполе

Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / РИА Новости

Башня уничтоженного танка в Залесье Киевской области

Башня уничтоженного танка в Залесье Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Очередь из машин в центр регистрации беженцев в Запорожье

Очередь из машин в центр регистрации беженцев в Запорожье

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Дети играют на площадке перед зданием, пострадавшим в результате обстрела во Львове

Дети играют на площадке перед зданием, пострадавшим в результате обстрела во Львове

Фото: Reuters / Roman Baluk

Реактивная система залпового огня «Град» в Мариуполе

Реактивная система залпового огня «Град» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дым над горящей нефтебазой на окраине Донецка

Дым над горящей нефтебазой на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пожарные тушат горящее нефтехранилище на окраине Донецка

Пожарные тушат горящее нефтехранилище на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Сгоревшие машины на окраине Донецка

Сгоревшие машины на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дым над заводом «Азовсталь» в Мариуполе

Дым над заводом «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местный житель разговаривает по телефону в разрушенном доме под Киевом

Местный житель разговаривает по телефону в разрушенном доме под Киевом

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Жители во время эвакуации в Харькове

Жители во время эвакуации в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Беженцы из поселка Новотошковское в пункте временного размещения

Беженцы из поселка Новотошковское в пункте временного размещения

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Город Рубежное после обстрелов

Город Рубежное после обстрелов

Фото: ТАСС

Собака выглядывает из автомобиля

Собака выглядывает из автомобиля

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Автобусная колонна с эвакуированными из Мариуполя

Автобусная колонна с эвакуированными из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Эвакуированные из «Азовстали» жители Мариуполя прибывают в пункт временного размещения

Эвакуированные из «Азовстали» жители Мариуполя прибывают в пункт временного размещения

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пункт временного размещения эвакуированных в селе Безыменное ДНР

Пункт временного размещения эвакуированных в селе Безыменное ДНР

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местные жители забирают свои вещи из разрушенного дома в Мариуполе

Местные жители забирают свои вещи из разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автомобиль с собакой в салоне подъезжает к контрольно-пропускному пункту в Харькове

Автомобиль с собакой в салоне подъезжает к контрольно-пропускному пункту в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Украинские военнослужащие стоят среди обломков многоквартирного дома в Киеве

Украинские военнослужащие стоят среди обломков многоквартирного дома в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Горядщие вагоны на железнодорожной станции в городе Лиман

Горядщие вагоны на железнодорожной станции в городе Лиман

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Местные жители на таможенном посту в поселке Меловое Луганской народной республики

Местные жители на таможенном посту в поселке Меловое Луганской народной республики

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Работники похоронной службы выносят тело из жилого дома в Мариуполе

Работники похоронной службы выносят тело из жилого дома в Мариуполе

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Медработники несут раненого в Харькове

Медработники несут раненого в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Литовский пианист Дариус Мажинтас играет перед пострадавшим от обстрелов домом культуры в Ирпене, пригороде Киева

Литовский пианист Дариус Мажинтас играет перед пострадавшим от обстрелов домом культуры в Ирпене, пригороде Киева

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Реактивные системы залпового огня в Луганской области

Реактивные системы залпового огня в Луганской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Убежище в Харьковском метро

Убежище в Харьковском метро

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Кошка в вагоне поезда метро в Харькове

Кошка в вагоне поезда метро в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Чернобыльской АЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Чернобыльской АЭС

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Дети на месте снесенного памятника дружбы народов в Киеве

Дети на месте снесенного памятника дружбы народов в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Дым после обстрелов в Луганской области

Дым после обстрелов в Луганской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Разрушенный квартал в Ирпене, пригороде Киева

Разрушенный квартал в Ирпене, пригороде Киева

Фото: Genya Savilov / AFP

Бойцы МВД ЛНР проверяют частные дома в Купянске

Бойцы МВД ЛНР проверяют частные дома в Купянске

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» машут проезжающим на самоходной гаубице 2С19 «Мста-С» военнослужащим РФ

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» машут проезжающим на самоходной гаубице 2С19 «Мста-С» военнослужащим РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» во время раздачи пасхальных куличей военнослужащим РФ

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» во время раздачи пасхальных куличей военнослужащим РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

Работники МЧС спасают жителей из поврежденного здания после ракетного удара в Одесской области

Работники МЧС спасают жителей из поврежденного здания после ракетного удара в Одесской области

Фото: Reuters

Женщина с собакой возле пострадавшего от ракетного удара дома в Одессе

Женщина с собакой возле пострадавшего от ракетного удара дома в Одессе

Фото: Reuters / Igor Tkachenko

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на станции метро в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Украинский военный автомобиль недалеко от города Изюм Донецкой области

Украинский военный автомобиль недалеко от города Изюм Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Жительница одного из разрушенных домов в селе Озера Киевской области

Жительница одного из разрушенных домов в селе Озера Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Левобережный район Мариуполя

Левобережный район Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди смотрят на пожар в квартире в Харькове

Люди смотрят на пожар в квартире в Харькове

Фото: Sergey Bobok / AFP

Останки автомобиля в Чернигове

Останки автомобиля в Чернигове

Фото: Petros Giannakouris / AP

Трамвай пострадавший от обстрелов в Мариуполе

Трамвай пострадавший от обстрелов в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшее здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе после обстрела

Сгоревшее здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над территорией металлургического комбината «Азовсталь»

Дым над территорией металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина раздает российские рубли на улице Мариуполя

Женщина раздает российские рубли на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы спецназа ДНР во время патрулирования улиц Мариуполя

Бойцы спецназа ДНР во время патрулирования улиц Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Похороны одного из погибших в украинском городе Буча

Похороны одного из погибших в украинском городе Буча

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Пожар на одном из заводов Харькова после обстрела

Пожар на одном из заводов Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Беженцы из Мариуполя

Беженцы из Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Улицы Харькова

Улицы Харькова

Фото: Sergey Bobok / AFP

Поезд проезжает мимо района, где спасатели разбирают завалы после обстрела во Львове

Поезд проезжает мимо района, где спасатели разбирают завалы после обстрела во Львове

Фото: Philip Crowther / AP

Дым над домами во Львове

Дым над домами во Львове

Фото: Reuters / Vladyslav Sodel

Разрушенный Мариупольский металлургический комбинат

Разрушенный Мариупольский металлургический комбинат

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия обстрела в селе Кухари Киевской области

Последствия обстрела в селе Кухари Киевской области

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача еды на станции метро в Харькове

Раздача еды на станции метро в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мариуполь после обстрелов

Мариуполь после обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пожарные работы в Харькове

Пожарные работы в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Танк в Кальмиусском районе Мариуполя

Танк в Кальмиусском районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители в Мариуполе

Местные жители в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль на фоне пожара в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Луганской области

Автомобиль на фоне пожара в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Луганской области

Фото: Reuters / Marko Djurica

Последствия авиаобстрелов в Тростянце в Сумской области

Последствия авиаобстрелов в Тростянце в Сумской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Жители Мариуполя везут канистры с водой

Жители Мариуполя везут канистры с водой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина смотрит на свою сгоревшую машину в Харькове

Мужчина смотрит на свою сгоревшую машину в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Местные жители в Мариуполе

Местные жители в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители сидят в коридоре многоэтажки в Харькове

Местные жители сидят в коридоре многоэтажки в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Могилы на кладбище в окрестностях Киева

Могилы на кладбище в окрестностях Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Военнослужащие СБУ проводят в Харькове операцию по задержанию подозреваемых в пособничестве России

Военнослужащие СБУ проводят в Харькове операцию по задержанию подозреваемых в пособничестве России

Фото: Felipe Dana / AP

Мужчина едет на велосипеде по улице в Мариуполе

Мужчина едет на велосипеде по улице в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тушение пожара после обстрела в районе Харьковского международного аэропорта

Тушение пожара после обстрела в районе Харьковского международного аэропорта

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Сгоревший танк на улице в Мариуполе

Сгоревший танк на улице в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломки автомобиля на обочине улицы в Левобережном районе Мариуполя

Обломки автомобиля на обочине улицы в Левобережном районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горящий магазин в Харькове

Горящий магазин в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Фура с гуманитарной помощью в ДНР

Фура с гуманитарной помощью в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель прячется в вагоне метро в Харькове

Местный житель прячется в вагоне метро в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Пожарные тушат завод в Харькове

Пожарные тушат завод в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Могилы рядом с жилыми домами в Мариуполе

Могилы рядом с жилыми домами в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пострадавший от обстрела жилой дом в Харькове

Пострадавший от обстрела жилой дом в Харькове

Фото: Andrew Marienko / AP

Бронетехника в Первомайске ЛНР

Бронетехника в Первомайске ЛНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Женщина среди обломков дома в украинском городе Бородянка

Женщина среди обломков дома в украинском городе Бородянка

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Местные жители во дворе дома в Приморском районе Мариуполя

Местные жители во дворе дома в Приморском районе Мариуполя

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Харькове огорожен мешками с песком для защиты от повреждений

Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Харькове огорожен мешками с песком для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Ванна внутри разрушенного здания в Харькове

Ванна внутри разрушенного здания в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Сотрудники национальной полиции Украины работают на месте падения ракеты в Краматорске

Сотрудники национальной полиции Украины работают на месте падения ракеты в Краматорске

Фото: Fadel Senna / AFP

Поврежденные из-за обстрела автомобили и оцепленный железнодорожный вокзал в Краматорске

Поврежденные из-за обстрела автомобили и оцепленный железнодорожный вокзал в Краматорске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (в центре) осматривают тела погибших в украинском городе Буча

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (в центре) осматривают тела погибших в украинском городе Буча

Фото: Rodrigo Abd / AP

Военнослужащие эвакуируют местную жительницу из больницы Мариуполе

Военнослужащие эвакуируют местную жительницу из больницы Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Женщина стоит рядом с разбитой машиной в Буче, пригороде Киева

Женщина стоит рядом с разбитой машиной в Буче, пригороде Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Уничтоженная бронетехника в Буче

Уничтоженная бронетехника в Буче

Фото: Vadim Ghirda / AP

Местная жительница везет тележку с бутылками воды мимо здания театра в Мариуполе

Местная жительница везет тележку с бутылками воды мимо здания театра в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Женщины проходят мимо разрушенной гостиницы «Украина» в Чернигове

Женщины проходят мимо разрушенной гостиницы «Украина» в Чернигове

Фото: Reuters / Marko Djurica

Спасатель разбирает завалы в украинском поселке Бородянка

Спасатель разбирает завалы в украинском поселке Бородянка

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Разрушенные жилые дома в украинском поселке Бородянка

Разрушенные жилые дома в украинском поселке Бородянка

Фото: Vadim Ghirda / AP

Собака стоит рядом со школой, пострадавшей в результате обстрела в ЛНР

Собака стоит рядом со школой, пострадавшей в результате обстрела в ЛНР

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Местный житель у двери многоквартирного дома в Мариуполе

Местный житель у двери многоквартирного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский мальчик стоит во дворе на окраине Киева

Украинский мальчик стоит во дворе на окраине Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Раздача хлеба в Мариуполе

Раздача хлеба в Мариуполе

Фото: Reuters / Chingis Kondarov

Местный житель у грузовика с надписью «дети» в Мариуполе

Местный житель у грузовика с надписью «дети» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Женщина на фоне столба дыма в Одессе

Женщина на фоне столба дыма в Одессе

Фото: Petros Giannakouris / AP

Местная жительница с книгой в Мариуполе

Местная жительница с книгой в Мариуполе

Фото: Reuters / Stringer

Разрушенный самолет Ан-225 «Мрия» в Гостомеле под Киевом

Разрушенный самолет Ан-225 «Мрия» в Гостомеле под Киевом

Фото: Vadim Ghirda / AP

Раздача гуманитарной помощи в городе Рубежное под Луганском

Раздача гуманитарной помощи в городе Рубежное под Луганском

Фото: Александр Река / ТАСС

Местные жители в очереди у машины с гуманитарной помощью в городе Буча в Киевской области

Местные жители в очереди у машины с гуманитарной помощью в городе Буча в Киевской области

Фото: Reuters

Противотанковые мины на мосту в городе Буча

Противотанковые мины на мосту в городе Буча

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы с Донбасса в Казани

Беженцы с Донбасса в Казани

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Антонов

Украинские беженцы в Нижнем Новгороде

Украинские беженцы в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Эвакуационные автобусы приезжают в Запорожье

Эвакуационные автобусы приезжают в Запорожье

Фото: emre caylak / AFP

Уничтоженная военная техника в селе Дмитровка под Киевом

Уничтоженная военная техника в селе Дмитровка под Киевом

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Мариупольский драматический театр

Мариупольский драматический театр

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Артиллерийские гильзы на улицах Мариуполя

Артиллерийские гильзы на улицах Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие с противотанковым гранатометом в Мариуполе

Военнослужащие с противотанковым гранатометом в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Жительница Мариуполя разговаривает с военнослужащим

Жительница Мариуполя разговаривает с военнослужащим

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пробитая снарядом стена жилого дома в Мариуполе

Пробитая снарядом стена жилого дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Выбитые окна жилого дома в городе Ирпень Киевской области

Выбитые окна жилого дома в городе Ирпень Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Военнослужащие в Мариуполе

Военнослужащие в Мариуполе

Фото: Reuters / Chingis Kondarov

Стрельба из противотанкового гранатомета в Мариуполе

Стрельба из противотанкового гранатомета в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащий осматривает сгоревший бронетранспортер в Киевской области

Военнослужащий осматривает сгоревший бронетранспортер в Киевской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Горящий газопровод, поврежденный в результате обстрела на севере Харькова

Горящий газопровод, поврежденный в результате обстрела на севере Харькова

Фото: Reuters / Thomas Peter

Очередь беженцев в селе Шегини Львовской области у украинско-польской границы

Очередь беженцев в селе Шегини Львовской области у украинско-польской границы

Фото: Reuters / Hannah McKay

Местные жители готовят еду возле разрушенного жилого дома в Мариуполе

Местные жители готовят еду возле разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Очередь в центр помощи в Мариуполе

Очередь в центр помощи в Мариуполе

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Накрытое ковром тело на окраине Мариуполя

Накрытое ковром тело на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Пожарные работают в разрушенном жилом доме Донецка

Пожарные работают в разрушенном жилом доме Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пожарные спасают человека из пятиэтажного дома после обстрела в Луганске

Пожарные спасают человека из пятиэтажного дома после обстрела в Луганске

Фото: Reuters

Пожарные разбирают завалы жилого дома под Харьковом

Пожарные разбирают завалы жилого дома под Харьковом

Фото: Thomas Peter / Reuters

Окна дома, пострадавшего от обстрела в Харькове

Окна дома, пострадавшего от обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Thomas Peter

Колонна бронетехники направляется к Мариуполю

Колонна бронетехники направляется к Мариуполю

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военнослужащий осматривает сгоревший танк в селе Лукьяновка Киевской области

Украинский военнослужащий осматривает сгоревший танк в селе Лукьяновка Киевской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Местные жители у разрушенного жилого дома в Николаеве

Фото: Reuters / Nacho Doce

Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом

Украинские военные в селе Лукьяновка под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Бронемашина с буквой «Z» едет по дороге в Мариуполе

Бронемашина с буквой «Z» едет по дороге в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местная жительница у разрушенного дома в Мариуполе

Местная жительница у разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащий выглядывает из люка танка в селе Лукьяновка

Военнослужащий выглядывает из люка танка в селе Лукьяновка

Фото: Reuters / Marko Djurica

Женщина разбирает завалы в харьковской школе, пострадавшей от обстрела