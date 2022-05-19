Восстановка по требованию

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США и ЕС продолжают усиливать финансовую поддержку Украины — как для удовлетворения ее оперативных нужд, так и в рамках долгосрочных программ, нацеленных на полномасштабное восстановление страны. Сенат США в четверг одобрил выделение Киеву в качестве финансовой помощи почти $40 млрд. G7 объявила о поддержке в размере $18,4 млрд. А в Евросоюзе активизировалось обсуждение идеи по созданию многомиллиардного «фонда солидарности» с Украиной. Со своей стороны Россия также собирается наладить жизнь на подконтрольных территориях. Правда, Киев заявляет о намерениях их вернуть и по-прежнему считает вывод российских войск главным условием переговоров с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран США и их союзники уверены, что пришло время думать и о долгосрочных программах восстановления Украины

Фото: J. David Ake / AP США и их союзники уверены, что пришло время думать и о долгосрочных программах восстановления Украины

Фото: J. David Ake / AP

В четверг появилось сразу несколько новостей, которые не могли не обрадовать украинские власти. Во-первых, Сенат США провел долгожданное голосование по беспрецедентному пакету помощи Киеву — и одобрил его большинством голосов. Теперь около $40 млрд будет выделено Киеву в рамках военной, экономической и гуманитарной помощи. Во-вторых, страны G7 решили «помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу». Цена вопроса, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект итогового заявления министров финансов и глав центробанков «семерки»,— $18,4 млрд. Эти деньги будут выделены в виде трансфертов и кредитов.

В-третьих, о готовности расширять масштабы финансовой помощи украинской стороне говорили в четверг представители ЕС и отдельных стран-членов.

Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, заявил: «Рано или поздно война закончится. И уже сейчас ясно, что восстановление разрушенной инфраструктуры и оздоровление украинской экономики будут стоить миллиарды».

По его словам, Евросоюзу «нужно начать предварительную работу по созданию фонда солидарности», чтобы помочь украинцам «устранить разрушения». Проект плана работ на этом направлении уже имеется. Его обсудила в четверг с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Накануне ЕК объявила о планах срочной помощи Киеву по устранению дефицита финансирования, а также о возможном создании фонда для долгосрочного восстановления Украины. Решение о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд было принято еще в феврале. Помощь разделена на два равных по размеру транша, по €600 млн. Первый был отправлен в марте. В среду вице-президент ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что второй транш будет выделен на этой неделе. Он также подчеркнул: еще до начала боевых действий ЕС был основным донором Украины, и, судя по приведенным им цифрам, таковым и останется. По словам чиновника, с 24 февраля Евросоюз «предоставил €4,1 млрд на то, чтобы помочь Украине и ее народу справиться с незаконным вторжением и дать отпор российской жестокости». Он также напомнил об оказании Украине военной помощи на сумму €1,5 млрд (подобный шаг был предпринят впервые в истории ЕС) и добавил, что на подходе еще €500 млн. Но на этом Брюссель не останавливается.

«Мы планируем предложить новую исключительную программу макрофинансовой помощи в размере до €9 млрд в виде кредитов для Украины. Также будет компонент грантов, субсидирующих процентные платежи»,— сказал господин Домбровскис.

В то же время, по его словам, потребуется, чтобы страны ЕС предоставили дополнительные гарантии для поддержки программы. Эти деньги должны пойти на выплату заработной платы и пенсий, поддержание работы больниц и школ, а также обеспечение других общественных услуг. «В результате войны эти расходы сейчас намного превышают то, что Украина может себе позволить. МВФ оценивает дефицит платежного баланса Украины до июня примерно в $15 млрд, или €14,3 млрд. Это очень большая сумма»,— отметил европейский чиновник.

Для реализации долгосрочного плана Еврокомиссия предложила создать международную «Платформу восстановления Украины», которую возглавят ЕК и правительство Украины. Также в планах — создание в рамках бюджета Евросоюза фонда RebuildUkraine. «Нам предстоит определиться с основными источниками финансирования, такими как бюджет ЕС, взносы государств—членов Евросоюза и других стран, а также частные инвестиции. Но мы также должны подумать о том, как использовать для восстановления Украины замороженные и арестованные российские активы»,— сказал Валдис Домбровскис. Он добавил, что США и Канада думают в том же направлении.

Ранее о необходимости репараций со стороны России говорил и президент Зеленский. Выступая в начале мая на саммите руководителей, организованном The Wall Street Journal, украинский лидер оценил восстановление экономики и инфраструктуры Украины в сумму примерно $600 млрд. Президент считает, что страна восстановится достаточно быстро. Однако, согласно европейским оценкам, которые приводит немецкая газета Suddeutsche Zeitung, этот процесс может занять более десяти лет.

Со своей стороны Россия также собирается заняться восстановлением Украины. Правда, речь идет об «освобожденных территориях».

«Эти территории нужно обеспечивать жизнедеятельностью, нужно гарантировать социальное обеспечение, здесь не может быть пауз. И многие районы сейчас находятся и без света, и без канализации, и без воды, этим нужно заниматься»,— сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правда, подчеркнув, что дальнейшая судьба этих районов (речь шла о Херсонской и Запорожской областях Украины) будет решаться их жителями. Какой объем средств Россия планирует выделить на процесс восстановления, пока неизвестно. «Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать, финансировать это, приняты»,— сказал в среду журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время посещения города Мелитополь в Запорожье.

В то же время в Киеве не устают повторять, что будут настаивать на выводе российских войск с занятой территории. «Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет. Пока Россия не готова полностью вывести свои войска, наша переговорная позиция — это оружие, санкции и деньги»,— написал на своей странице в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом же не раз говорил и Владимир Зеленский.

Со своей стороны в Кремле и МИД РФ заявляют о полном отсутствии у Киева желания продолжать переговоры. «Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнеры,— сказал на этой неделе заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.— Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно».

На этом фоне в четверг стало известно об итальянских предложениях по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Газета La Repubblica сообщила, что план передан генсеку ООН и с ним уже ознакомлены страны G7. Предлагаются четыре основных пункта: прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН, вступление Украины в Евросоюз в кратчайшие сроки и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО, соглашение между двумя странами по «оспариваемым территориям» Донбасса и Крыма, новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе. В Кремле заявили, что пока незнакомы с деталями плана. В Киеве к вечеру четверга предложения Рима не прокомментировали.

Марианна Беленькая