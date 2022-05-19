Даниилу Медведеву везет с арифметикой

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В четверг в Париже состоялась жеребьевка Roland Garros, главным фаворитом которого считается прошлогодний чемпион, первая ракетка мира Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев, идущий следом за сербом в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), не входит в десятку основных претендентов на победу, но вероятность его возвращения на лидерскую позицию очень высока. Для этого Медведеву может не потребоваться выиграть ни одного матча. Ему достаточно, чтобы парижский титул не достался Джоковичу или Александру Звереву из Германии, которые попали в одну половину сетки и теоретически выходят друг на друга в полуфинале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы вернуть себе титул первой ракетки мира, Даниилу Медведеву на Roland Garros может не понадобиться выиграть даже один матч

Фото: REUTERS/Denis Balibouse, Denis Balibouse / Reuters Чтобы вернуть себе титул первой ракетки мира, Даниилу Медведеву на Roland Garros может не понадобиться выиграть даже один матч

Фото: REUTERS/Denis Balibouse, Denis Balibouse / Reuters

Если у женского Roland Garros имеется один-единственный безоговорочный фаворит — выигравшая c конца февраля пять турниров и 28 матчей подряд полька Ига Швёнтек, то мужские соревнования в значительной степени непредсказуемы. По мнению большинства букмекеров, наилучшие шансы на победу имеет прошлогодний чемпион Новак Джокович, набирающий форму после зимнего простоя и взявший недавно титул в Риме. Следующим в перечне претендентов на победу идет 19-летний испанец Карлос Алькарас, который матереет на глазах и в этом сезоне выиграл уже четыре престижных состязания — в Рио-де-Жанейро, Майами, Барселоне и Мадриде. Не следует сбрасывать со счетов и 13-кратного победителя Roland Garros Рафаэля Надаля. Самый успешный мастер грунтового покрытия всех времен наверняка попытается снова покорить Париж, несмотря на травмированные колени.

То, что прошлогоднего четвертьфиналиста Даниила Медведева в этом списке нет даже в первой десятке, не удивительно. На нелюбовь россиянина к грунту сейчас накладывается апрельская операция по удалению грыжи, после которой он провел лишь один матч, уступив во вторник в Женеве французу Ришару Гаске. Тем не менее у Медведева есть отличная возможность вернуть себе звание первой ракетки мира, которым он владел три мартовские недели в этом году. Строго говоря, чтобы вернуть себе корону вне зависимости от результатов своих конкурентов, россиянину нужно выйти в финал, но такого подвига от него сейчас никто не ждет. Реальнее другой вариант: Медведев становится первым, если чемпионский титул не достается Джоковичу или занимающему третье место Александру Звереву из Германии. В таком случае россиянин может даже проиграть в 1/64 финала (см. справку).

Вероятность удачного для Медведева развития событий очень высока, поскольку с точки зрения борьбы за первое место жеребьевка сложилась для него удачно.

В другой, верхней половине сетки, оказался не только Джокович, которому быть там положено по определению, но и Зверев. Таким образом, теоретически они могут встретиться уже в полуфинале, причем, чтобы это произошло, вполне возможно, в четвертьфинале сербу еще придется обыгрывать Надаля, а немецкому теннисисту — Алькараса.

Медведев же, будучи «посеянным» вторым, занял свою законную позицию в самом подвале сетки. И на старте ему достался аргентинец Факундо Багнис — 98-й номер рейтинга АТР, который в последние месяцы выступал в основном на второразрядных профессиональных турнирах категории «челленджер», а на этой неделе в Женеве прошел квалификацию, но в основной сетке из-за недомогания не смог завершить встречу с грузином Николозом Басилашвили. Дальше, скорее всего, будет сложнее. В 1/32 финала потенциальными соперниками россиянина являются умеющий играть на грунте серб Ласло Джере и литовец Ричардас Беранкис, а потом на его пути, по идее, должен оказаться еще один представитель сербской теннисной школы — молодой Миомир Кецманович, занимающий на данный момент в рейтинге высшее за карьеру 31-е место.

Если же говорить о более отдаленной перспективе, то в 1/8 финала на Медведева выходят испанец Пабло Карреньо Буста или хорват Марин Чилич, а в четвертьфинале — Андрей Рублев, соперником которого в первом круге будет кореец Квон Сун Ву или итальянец Янник Синнер. Это, впрочем, может произойти лишь на второй неделе, до которой россиянину надо еще дожить.

Евгений Федяков