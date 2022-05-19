УПК переводят на цифру

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Минюст подготовил законопроект, предусматривающий радикальное расширение возможности применения дистанционных технологий в уголовном процессе. В судах давно и активно используют видео-конференц-связь (ВКС), но пока в этой сфере есть серьезные ограничения. Если же поправки Минюста будут приняты, то в онлайн можно будет перевести любой процесс по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Юристы опасаются, что это приведет к серьезному снижению гарантий правосудия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проект поправок к УПК, который предлагает максимально расширить использование цифровых технологий в уголовном процессе, опубликован на сайте regulation.gov.ru. В пояснительной записке к документу отмечается, что количество уголовных дел, рассмотренных с применением ВКС, постепенно растет; за 2018–2020 годы суды рассмотрели почти 330 тыс. таких дел в первой инстанции и 420 тыс.— в апелляции. Но возможности применения дистанционных технологий пока ограничены: принимать участие в суде первой инстанции по ВКС могут свидетель и потерпевший, а для подсудимого эта возможность предусмотрена лишь в исключительных случаях и только по делам террористической направленности. В условиях развития цифровых технологий «назрела необходимость расширения возможностей использования технологий удаленного участия в уголовном судопроизводстве», настаивает Минюст.

В связи с этим ведомство предлагает разрешить любому участнику процесса принимать участие через ВКС в судебном заседании любой инстанции. Речь идет о подсудимых и их представителях, прокурорах, свидетелях, потерпевших, экспертах, гражданских истцах и ответчиках, уточняется в пояснительной записке. Исключение сделано лишь для подсудимых при рассмотрении дела судом присяжных. Вопрос об участии в судебном заседании посредством ВКС суд сможет решать как по ходатайству заинтересованного лица, так и по собственной инициативе. Поправки также предусматривают возможность передачи в суд документов в электронном виде и направление повесток и извещений через «Госуслуги».

Одновременно Минюст предлагает уточнить правила удаленного участия в судебном заседании: например, удостоверить личность участвующего в процессе дистанционно может судья либо его помощник или даже секретарь судебного заседания по месту нахождения. Если речь идет об осужденных, то такие полномочия есть у администрации исправительных учреждений. Особо оговаривается, что защитнику в подобных случаях обеспечивается возможность конфиденциального общения с подсудимым, находящимся под стражей.

Законопроект Минюста вызвал серьезные замечания у Федеральной палаты адвокатов (ФПА). Как рассказал “Ъ” вице-президент ФПА Вадим Клювгант, авторы проекта не учли большую часть предложений, высказанных в ходе обсуждения инициативы. В частности, адвокаты настаивают на том, что далеко не все судебные действия могут быть переведены в дистанционный формат: например, это просто невозможно, когда речь идет об освидетельствовании, осмотре, опознании, следственном эксперименте. «Никакие передовые технологии не могут приводить к снижению базовых, фундаментальных гарантий — таких как непосредственность, гласность и состязательность правосудия. А именно это и происходит»,— полагает господин Клювгант.

Адвокатов также тревожит, что суды получат неограниченные полномочия для перевода из соображений безопасности на дистанционный формат подсудимых по любым тяжким и особо тяжким делам и это ничем не мотивировано и не обосновано. «Какая угроза может быть, чтобы не пустить в зал суда подсудимого по экономическом делу, объем которого — сотни томов, и там документы, которые требуют скрупулезного анализа в зале заседания?» — недоумевает Вадим Клювгант. По его мнению, нельзя также лишать присяжных возможности непосредственной оценки доказательств: запрет на дистанционное участие в таких делах следует распространить не только на подсудимого, но и на всех участников процесса. Главными выгодоприобретателями от подобных нововведений становятся даже не судьи (учитывая качество сигнала и многочасовые ожидания очереди на сеанс связи), а правоохранители — из-за очередного снижения стандартов доказывания, резюмирует вице-президент ФПА.

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству, бывший заместитель прокурора Москвы Юрий Синельщиков (КПРФ) тоже сомневается в возможности полного перевода уголовного процесса в онлайн. Это будет нарушением основополагающих принципов судопроизводства, предупреждает он: «Процесс станет не просто бездушным — он станет необъективным». Несколько лет назад в правительстве разрабатывался похожий закон, но до Госдумы он тогда так и не дошел, вспоминает депутат. В онлайн можно перевести административное или арбитражное судопроизводство, отчасти гражданское, но с уголовным это проделать просто невозможно, убежден господин Синельщиков.

Суд не то место, где можно пренебрегать интересами одних ради удобства других, согласен управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Он отмечает, что сама по себе идея хорошая и во многих случаях возможность дистанционного участия в процессе способна сильно упростить жизнь его участникам. Но слишком велик риск злоупотреблений, а ведь на кону в таких случаях жизнь человека, подчеркивает эксперт: «Не все вещи требуют упрощения — что-то принципиально должно быть нелегко».

Анастасия Корня