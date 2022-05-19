Яблоки сравнят с урожаем

55 2 мин. ...

К борьбе российских садоводов с польскими яблоками, завозимыми в Россию нелегально после введенного властями РФ в 2014 году продуктового эмбарго в отношении ЕС, подключился Совет федерации (СФ). Сенаторы хотят дополнительно пресекать нелегальный импорт за счет аккредитации поставщиков и учета их урожая с вывозимым объемом. Эксперты считают, что в этом году поставки плодов из европейских стран и так будут нерентабельны, а отслеживать нелегалов будет проблематично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Filip Klimaszewski / Reuters Фото: Filip Klimaszewski / Reuters

В распоряжении “Ъ” оказался протокол проходившего 25 апреля заседания круглого стола комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, где говорится об усилении контроля за импортом яблок. Сенаторы рекомендовали Федеральной таможенной службе (ФТС) и Россельхознадзору перед выдачей разрешений на ввоз в РФ яблок учитывать объем продукции, выращенной в месте происхождения, исключая импорт свыше урожая. Это можно сделать через аккредитацию агропроизводителей, говорится в протоколе.

Проблема с нелегальным импортом яблок из ЕС сейчас очень актуальна, говорит председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов. Основной поток такой продукции идет из Польши, где собирается до 5 млн тонн в год, добавляет гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков. По его словам, польские яблоки поступают на российский рынок, даже несмотря на введение в 2014 году эмбарго, через третьи страны — Белоруссию, Молдавию, Сербию. Источник “Ъ” на рынке говорит, что были случаи, когда ввоз продукции из Белоруссии превышал годовой урожай в стране.

В ФТС подтвердили “Ъ” получение рекомендаций. В Россельхознадзоре пообещали их рассмотреть, добавив, что и сейчас принимают все необходимые меры контроля за ввозимой продукцией.

В 2021 году в РФ ввезено 612,2 тыс. тонн яблок, 33,1% из них — из Молдавии, 19,8% — из Сербии, оценивают в BusinesStat. Российские садоводы за тот же период собрали 1,3 млн тонн, говорится в протоколе СФ. Но российским производителям сложно конкурировать с польскими в цене из-за высокой технологичности садов, наличия хранилищ, линий для доработки плодов и субсидий, говорит Николай Щербаков. Он добавляет, что в Польше значительно дешевле средства защиты растений. В итоге, по словам эксперта, себестоимость производства яблок в Польше в 2021 году была 8 руб. за 1 кг, в России — от 20 руб. за 1 кг.

В этом году себестоимость российских плодов продолжит расти, предупреждает Айдын Ширинов. Ранее источник “Ъ” говорил о росте на 20% из-за повышения расходов на средства защиты растений, смазочные материалы, запчасти, технику. Николай Щербаков считает, что озвученная сенаторами мера могла бы стать альтернативой ранее предложенному садоводами квотированию импорта во время сбора урожая в апреле—сентябре в размере 40% от объема потребления. Заместить польские яблоки в этом случае будет без проблем поставками из других стран, а конечные цены для потребителей будут зависеть не от производителей, а от ритейлеров, настаивает господин Щербаков.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко считает, что проблема отрасли — в отсутствии хранилищ. В период массового сбора плодов создается профицит, в том числе за счет импорта. Но небольшие хозяйства вынуждены продавать урожай часто ниже себестоимости из-за отсутствия возможности хранения. Крупные садоводы обеспечены мощностями по хранению фруктов на 75%, добавляет он.

Айдын Ширинов рассчитывает, что в этом сезоне влияние на рынок импорта яблок будет незначительное, так как поставки через третьи страны ограничены из-за санкций ЕС. Те же поставщики, кто все же решится ввозить в РФ яблоки, столкнутся с резким ростом транспортных перевозок, что сделает продукцию неконкурентоспособной, уверен господин Ширинов. На этом фоне садоводы ожидают повышенного спроса на российские яблоки, рассчитывает эксперт.

Но источник “Ъ” на рынке считает, что аккредитация предприятий с учетом мощностей их выращивания проблему решит лишь частично. По его словам, никто не помешает производителям продать свои объемы на внутренний рынок, а затем поставить от себя продукцию сторонних садоводов.

Алексей Полухин