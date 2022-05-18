Бриллианты на НДС золота

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АЛРОСА, попавшая под западные санкции, ищет возможности увеличить продажи на внутреннем рынке. В самой компании видят интерес населения к инвестиционным бриллиантам, который мог бы быть еще выше в случае отмены НДС при их покупке, как это уже было сделано для золота. В Минфине заявили “Ъ”, что прорабатывают отмену НДС на бриллианты. Однако, по мнению аналитиков, развитие рынка инвестиционных бриллиантов является сложной задачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Минфин планирует либерализовать оборот алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке, сообщил 18 мая заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Он не уточнил суть предложений, но отметил, что это «связано в том числе с налогами». «Инициатива должна поддержать алмазодобывающую компанию АЛРОСА, против которой ранее введены санкции со стороны Запада. Конечно, у АЛРОСА серьезные проблемы. В этой связи мы рассматриваем разные способы (поддержки.— “Ъ”)», заявил он. В Минфине сообщили “Ъ”, что речь идет об отмене НДС на покупку бриллиантов частными инвесторами. Традиционно государство поддерживало АЛРОСА в период кризисов через закупки камней в Гохран.

АЛРОСА продает бриллианты частным инвесторам по программе ALROSA Diamond Exclusive, в рамках которой есть возможность обратной реализации купленного бриллианта на одном из регулярных аукционов компании, сообщила “Ъ” руководитель программы инвестиционных бриллиантов ALROSA Diamond Exclusive Елена Суховеева.

По ее словам, с марта интерес к этой программе вырос в несколько раз, так как люди, ищущие инструменты для вложения средств в условиях валютных ограничений, рассматривают в этом качестве бриллианты аналогично вложениям в золото.

«Либерализация законодательства откроет новые возможности для российских инвесторов и поддержит реальный сектор экономики»,— добавила она.

АЛРОСА, на долю которой приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов, включена в санкционные списки ЕС, США и Великобритании. США запретили прямой импорт российских драгоценных камней. Однако, как разъяснил американский комитет по надзору в ювелирной отрасли, не запрещен ввоз алмазов, обработанных в других странах. Исторически сложилось, что крупнейшим рынком огранки является Индия, которая не поддерживает санкции в отношении РФ. Однако сложности возникли с проведением оплаты. По данным Bloomberg, индийские трейдеры обсуждали в апреле с АЛРОСА способы покупки алмазов, в том числе валюту платежа: рубли или рупии. На фоне санкций цены на алмазы значительно выросли: на маленькие необработанные камни они выросли на 20% с марта, писал Bloomberg в мае. Другой крупный игрок рынка De Beers имеет ограниченные возможности по росту добычи, поэтому рост цен может продолжиться.

В марте государство отменило НДС на покупку золота физическими лицами, в том числе чтобы поддержать золотодобывающие компании. Те обычно продают золото коммерческим банкам, которые затем его экспортируют или перепродают внутри страны, однако из-за санкций этот экспортный маршрут закрылся. Союз золотопромышленников сообщал «Интерфаксу», что спрос со стороны населения составляет максимум 50 тонн при объеме производства в РФ в 300 тонн. Поэтому только покупки инвестиционного золота не могут поддержать отрасль.

Вряд ли спрос на инвестиционные камни будет иметь массовый характер, при этом отмена НДС была бы желательна, констатирует аналитик «Финама» Алексей Калачев.

«Преимущество бриллиантов перед золотом в сочетании меньшего размера при большей стоимости: удобнее хранить даже очень большие сбережения. Основной недостаток — в гораздо меньшей ликвидности. Причем в этом плане оба инструмента сильно проигрывают доллару. Бриллианты не так просто вывезти за рубеж и там легализовать, а инфраструктура внутреннего оборота практически отсутствует, если не считать аукционов АЛРОСА»,— говорит он.

НДС на алмазы планировалось отменить еще в 2018 году, что позволило бы на эту сумму (20%) снизить оборотный капитал огранщиков и повысить спрос на алмазы, напоминает глава аналитической группы «Ренессанс Капитала» по металлургии и горнодобывающему сектору Борис Синицын. Он также подчеркивает, что необработанные алмазы, в отличие от бриллиантов, сейчас запрещено продавать физлицам. По мнению аналитика, увеличение оборота бриллиантов среди физлиц потребует создания ликвидного рынка (доступность камней, невысокие спреды между ценами покупки и продажи), что является более сложной задачей, чем с золотом, из-за наличия как минимум четырех факторов оценки стоимости, в отличие от одного у золота (масса).

Евгений Зайнуллин