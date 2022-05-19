Полис как национальная идея

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Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), бывшее одним из драйверов рынка в предыдущие годы, переживает не лучшие времена. В начале недели президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс объявил, что по итогам первого квартала суммарные премии страховщиков жизни сократились почти на 10%, до 104,1 млрд руб. При этом сегмент ИСЖ провалился почти на 35%, до 30,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Пославская

Фото: Назаров Алексей, Коммерсантъ Юлия Пославская

Фото: Назаров Алексей, Коммерсантъ

ИСЖ — это страховой продукт, при котором клиент получает и страхование, и инвестиции. При покупке полиса ИСЖ большая часть средств вкладывается в низкорисковые инструменты с фиксированной доходностью (гособлигации, депозиты). Незначительная часть размещается в спекулятивные инструменты, до последнего времени в зарубежные, которые в благоприятных обстоятельствах приносили главный доход.

Нынешнее серьезное снижение премий в этом сегменте эксперты связывают с общей нестабильной ситуацией, закрытием иностранных рынков для российских игроков и возросшей конкуренцией. Фондовые рынки рушились не только в России, но и в мире — ведущие индексы потеряли десятки процентов с начала года (см. “Ъ” от 16 мая). При этом, по словам собеседников “Ъ”, во времена нестабильности у людей сокращается горизонт планирования и им становится страшно вкладываться в длинные инвестпродукты, такие как ИСЖ, с горизонтом инвестирования три-пять лет. К тому же возросшие ставки по депозитам вернули клиентов в банки.

Впрочем, страховщики сдаваться в борьбе за клиентов не собираются. Для повышения привлекательности своих продуктов они сократили срок их жизни до 12–18 месяцев (см. “Ъ” от 5 апреля). Кроме того, они активнее стали продвигать накопительное страхование жизни, при котором клиент делает взносы не сразу в большом объеме (как в ИСЖ), а растянув их во времени. На фоне проблем с инвестированием в иностранные активы страховщики переходят и на полное импортозамещение. Они запускают продукты по ИСЖ, построенные полностью на «российской инфраструктуре», которые предполагают полное использование российских ценных бумаг. Впрочем, набор как самих бумаг, так и идей на российском рынке гораздо меньше, чем за рубежом, так что выбор у российских инвесторов невелик. Кроме того, привлекательность инструмента повышается и благодаря налоговому вычету с инвестированной суммы и повышенному (по сравнению с нормативами ЦБ) коэффициенту выплат при страховом случае.

Безусловно, все эти мероприятия могут если не остановить снижение спроса, то хотя бы замедлить его. Однако реальное восстановление сегмента ИСЖ можно ждать лишь с расширением инвестидей на российском рынке, а также с открытием внешних рынков. А последнее вряд ли произойдет в ближайшие месяцы.