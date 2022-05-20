Добрый Рома против злого фиксика

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Рома Жалабанов живет с мамой и папой в городе Батайске Ростовской области. В прошлом году у мальчика обнаружили очень опасное и тяжелое заболевание — острый лимфобластный лейкоз. Спасти Рому может только трансплантация костного мозга от неродственного донора. Процедуру проведут за госсчет, но подбор и активация донора из зарубежного регистра, а также доставка трансплантата под госквоту не подпадают, а в семье мальчика таких денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Без трансплантации Ромина болезнь может вернуться в любой момент

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Без трансплантации Ромина болезнь может вернуться в любой момент

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Год назад Рома записался в секцию рукопашного боя, занимался с большим увлечением. А через пару месяцев тренер сказал Татьяне, маме мальчика, что Рома очень способный и явно многого добьется в спорте, но есть одна проблема: он слишком добрый. Для него причинить боль кому-то — гораздо хуже, чем если достанется ему самому. Обычно все, одержав победу, радуются. А что делает победитель Рома? Рома не ликует, не торжествует, а с тревогой спрашивает у поверженного соперника, не больно ли ему. И если больно, мальчик очень расстраивается. Конечно, доброта — бесспорно прекрасное качество, но все-таки в спорте ее не должно быть чересчур много.

— Мы тогда провели с Ромой воспитательную беседу,— вспоминает Татьяна.— Объяснили, что спорт невозможен без победителей и побежденных. Да и не только о спорте речь. В жизни тоже будет много ситуаций, когда необходимо бороться.

Ни Татьяна, ни Рома не знали тогда, что совсем скоро в их жизни появится противник куда более опасный, чем мальчишки на соревнованиях. И что с этим противником надо будет сражаться уже без всяких сантиментов, твердо и безжалостно, до полного уничтожения.

Осенью прошлого года Рома начал жаловаться на усталость. Стал хуже выглядеть: побледнел, под глазами появились синяки. Анализ крови выявил высокое число лейкоцитов и низкий уровень гемоглобина. Мальчику провели переливание крови, а затем отправили обследоваться в областную детскую клиническую больницу. Там после пункции костного мозга врачи поставили страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Рак крови. Начались курсы химиотерапии, которые Рома переносил с большим трудом: стоматит был таким сильным, что мальчик не мог ни есть, ни пить, и пришлось даже вводить искусственное питание. Но химия не помогла, ремиссия не наступила.

В итоге три месяца назад Рома вместе с мамой оказались в Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Блохина. Мальчику провели еще два блока высокодозной химиотерапии — и лечение наконец подействовало. Но врачи сразу сказали Татьяне, что радоваться рано: болезнь может вернуться в любой момент. Спасти мальчика может только трансплантация костного мозга от полностью совместимого донора. Но где его взять? Идеальными донорами считаются родные братья или сестры (но и они годятся лишь в четверти случаев), а Рома в семье один. Родители подходят только наполовину. Начался поиск генетического двойника для мальчика. В Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и в остальной отечественной базе подходящих доноров не нашлось. А в одном из зарубежных регистров такого человека найти удалось.

В больнице Рома скучает по папе, по ребятам из секции, по тренеру. И они не забывают его — все время присылают ободряющие сообщения. Кстати, те самые воспитательные беседы хоть и не сразу, но помогли. Рома стал более жестким в спортивном плане и довольно скоро даже начал занимать призовые места на областных соревнованиях.

Но в остальном его доброта никуда не делась. Недавно Татьяна спросила Рому, какие три желания он бы загадал, если бы нашел лампу с джинном.

— Первое — чтобы я наконец выздоровел,— ответил мальчик.— Второе — чтобы у нас в семье все было хорошо. А третье… третье… Я бы хотел, чтобы джиннов больше никто и никогда не засовывал в лампы!

А на днях Рома спросил маму, почему он все время болеет.

Татьяна объяснила:

— Внутри тебя завелся злой фиксик, которого жалеть нельзя. Но мы сразу его обнаружили, мы с ним боремся. Мы его уже почти победили, впереди самая главная битва.

Это действительно главная битва. Возможно, самая важная в жизни Ромы, важнее всех-всех турниров и соревнований. Но чтобы эта битва состоялась, мы должны помочь доброму мальчику Роме, чтобы он вышел из решающего сражения победителем.

Для спасения Ромы Жалабанова не хватает 919 791 руб. Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Роме по жизненным показаниям требуется трансплантация костного мозга. Мы проведем ее от неродственного донора из зарубежного регистра. Организацией подбора и активации донора, а также доставкой трансплантата в клинику занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова». Стоимость подбора, активации донора и доставки трансплантата 1 964 791 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Дон-ТР» соберут 45 тыс. руб. Не хватает 919 791 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Рому Жалабанова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Роминой мамы — Татьяны Александровны Хохлачевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Артем Костюковский, Ростовская область