Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8660 очков. 2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7980. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7200. 4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6170. 5 (4). Рафаэль Надаль — 5525. 6 (6). Карлос Алькарас (оба — Испания) — 4770. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3945. 8 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3940. 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3850. 10 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 3805. 11 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3355. 12 (13). Янник Синнер (Италия) — 3,195. 13 (12). Хуберт Хуркач (Польша) — 3095. 14 (14). Тейлор Фриц (США) —2920. 15 (16). Денис Шаповалов (Канада) — 2671. 16 (15). Диего Шварцман (Аргентина) — 2505. 17 (18). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2135. 18 (17). Рейлли Опелка (США) — 2090. 19 (19). Роберто Баутиста Агут (Испания) —1903. 20 (20). Григор Димитров (Болгария) —1785… 24 (24). Карен Хачанов — 1665... 39 (35). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1128.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 7061 очко. 2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4911. 3 (3). Паола Бадоса (Испания) — 4770. 4 (4). Мария Саккари (Греция) — 4726. 5 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4446. 6 (7). Унс Джабир (Тунис) — 4380. 7 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3966. 8 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 3568. 9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3315. 10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3031. 11 (11). Джессика Пегула (США) — 2955. 12 (12). Эмма Радукану (Великобритания) — 2910. 13 (13). Елена Остапенко (Латвия) — 2536. 14 (14). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2525. 15 (16). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2440. 16 (17). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2420. 17 (18). Лейла Фернандес (Канада) — 2250. 18 (15). Коко Гауфф (США) — 2165. 19 (21). Симона Халеп (Румыния) — 2126. 20 (23). Дарья Касаткина — 2115. 21 (20). Анастасия Павлюченкова — 2093... 26 (25). Людмила Самсонова — 1682... 30 (28). Вероника Кудерметова — 1585. 31 (31). Екатерина Александрова (все — Россия) — 1531.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.