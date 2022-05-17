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44,8 доллара за тонну составит размер пошлины на экспорт нефти из РФ с 1 июня 2022 года, сообщил Минфин. Это на $4,8 ниже действующей майской ставки. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая — $73,24 за баррель ($79,81 месяцем ранее), или $534,6 за тонну, пояснил Минфин. Из-за последствий военной операции РФ на Украине продавать российскую нефть стало заметно сложнее, оставшиеся импортеры готовы покупать ее только со скидкой. В результате дифференциал цены Urals к цене сорта Brent (который в апреле продавался за $105 за баррель) вырос уже до $35, а российская нефть стоит немногим больше, чем в 2021 году ($69 за баррель).