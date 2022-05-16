Счастливая семерка

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Стартовый раунд розыгрыша Кубка Стэнли завершился седьмыми матчами двух серий, в которых хозяевам пришлось вырывать победы в овертайме. В этих встречах «Калгари Флеймс» одолел «Даллас Старс» — 3:2, а «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питсбург Пингвинс» — 4:3. У нью-йоркской команды решающий гол забил российский лидер нападения Артемий Панарин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гол в овертайме форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в ворота «Питсбурга» вывел его команду во второй раунд play-off чемпионата НХЛ

Фото: Adam Hunger / AP Гол в овертайме форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в ворота «Питсбурга» вывел его команду во второй раунд play-off чемпионата НХЛ

Фото: Adam Hunger / AP

С точки зрения сюжета, наполнения серия с участием «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питсбург Пингвинс» на самом деле получилась шедевром. В ней «посеянные» в play-off чуть выше ньюйоркцы делали все, чтобы доказать, что котировки, согласно которым именно им принадлежал фаворитский статус, нагло врут. Матч, открывавший серию, они отдали в третьем овертайме, имея множество возможностей его не отдать. Потом, в третьей и четвертой встречах, с ними происходили такие катастрофы, что хотелось уже заранее попрощаться с этой командой, оказавшейся очень неплохой для регулярного чемпионата, но слишком нежной и податливой для кубковой битвы с опытным соперником. В обеих «Рейнджерс» пропускал по семь шайб, а его российского вратаря Игоря Шестеркина приходилось менять на дублера-соотечественника Александра Георгиева. Шестеркин божественно играл в регулярном чемпионате, вошел в тройку претендентов не только на приз лучшему голкиперу НХЛ, но и на приз просто лучшему хоккеисту. И получалось, что ньюйоркцы как бы лишились своего важнейшего козыря: не потянул.

Но, уступая 1:3, они смогли выкарабкаться. А стилистика этого спасения была совершенно нестандартной.

Понятно же, что команде, которая создала запас, которая чувствует себя хозяином положения, нельзя позволять выходить вперед.

А в пятом и шестом матчах, все равно полагаясь на, как выяснилось, переварившего нокдауны Игоря Шестеркина, «Рейнджерс» позволял «Питсбургу» повести аж со счетом 2:0, но как-то выкручивался, дважды выиграв по 5:3.

В любом случае, перед седьмой встречей на него поглядывали с подозрением. Предыдущие «Питсбург» проиграл, как считалось, во многом из-за травм ключевых игроков — Сидни Кросби, Рикарда Ракелля. А тут в строй вернулись и Кросби с Ракеллем, и даже основной вратарь Тристан Джарри, хотя из-за перелома ноги он не выходил на лед с середины апреля и о нем как о кубковом бойце успели забыть.

Но «Рейнджерс» и против такого «Питсбурга» провернул хорошо освоенный им трюк. Не очень-то щадя Шестеркина, которому пришлось отразить в общей сложности четыре с лишним десятка бросков, он во втором периоде дважды отпускал оппонентов — 1:2 и 2:3, однако под занавес заключительного периода равновесие восстановил. А в овертайме «Рейнджерс» выпало поиграть в большинстве, и на авансцену вышел другой российский лидер клуба — Артемий Панарин. Панарин, чуть было не добравшийся до отметки в сто набранных очков в регулярном чемпионате, в тех матчах, что предшествовали седьмому, был удивительно сдержан в плане бросков по воротам. За шесть игр их у него накопилось 16. В главном матче Панарин скромность отбросил в сторону, шесть раз пальнув в створ. Шестой бросок цели достиг, и «Рейнджерс» очутился во втором раунде.

Надо сказать, что, каким бы любопытным ни был сценарий этой конкретной серии, он вполне соответствовал общему духу, что ли, этого раунда.

В нем случился всего один разгром: «Колорадо Эвеланш» уничтожил в четырех матчах «Нэшвилл Предаторс». Еще в двух сериях пришлось играть по шесть матчей. И эти серии исключили из розыгрыша Кубка Стэнли команды с ярчайшими российскими хоккеистами: «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина не устоял против «Флорида Пантерс», а «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова — против «Сент-Луис Блюз». Впрочем, и у тех, кто их выбил, с «российской составляющей» все в порядке. В воротах «Флориды» — Сергей Бобровский, а мощь нападению «Сент-Луиса» обеспечивают во многом отечественные легионеры — Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашев и эффектно присоединившийся к ним в play-off Алексей Торопченко, который во время регулярного первенства почти не покидал фарм-клуб.

Остальные пять противостояний растянулись на максимальную семиматчевую дистанцию. И это при том, что вообще-то чуть ли не обреченной преодолеть ее всю перед play-off выглядела только та серия, в которой сошлись две яркие и явно способные замахнуться на Кубок Стэнли, если исходить из плотности и таланта заявок, команды. «Тампа-Бей Лайтнинг» Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева, идущая за третьим подряд трофеем, все-таки одолела в этом противостоянии «Торонто Мейпл Лифс». А вот смотревшиеся «на бумаге» явно сильнее противников «Калгари Флеймс», «Эдмонтон Ойлерс» и «Каролина Харрикейнс» были вынуждены дожимать «Даллас Старс», «Лос-Анджелес Кингс» и «Бостон Брюинс» «на флажке», рискуя оступиться.

«Рейнджерс» во втором раунде предстоит иметь дело с «Каролиной». «Тампа» встретится с «Флоридой», «Колорадо» — с «Сент-Луисом», а «Калгари» — с «Эдмонтоном».

Алексей Доспехов