Границы заказников останутся на замке

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Третий апелляционный суд в Сочи встал на сторону экологических активистов в их споре с властями Ставропольского края. Региональная правовая норма, позволяющий менять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и «изымать» их земли, признана не соответствующей федеральному законодательству. Два года назад тот же суд отменял аналогичный закон от тех же ставропольских депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ

“Ъ” неоднократно рассказывал историю борьбы ставропольских властей и общественников за границы ООПТ «Бештаугорский заказник». Еще в 2014 году региональные депутаты дополнили краевой закон №33 «Об особо охраняемых природных территориях» спорной нормой. В обновленном законе утверждалось, что особо охраняемая природная территория может «утратить свой правовой статус» при «нецелесообразности его продления». Уже тогда экологи указывали, что в федеральном законодательстве отсутствует возможность подобного изменения границ ООПТ и вывода земель из их состава. Опираясь на эту норму, правительство края в июне 2019 году попробовало изменить границы ООПТ «Бештаугорский заказник». Власти постановили вывести из состава заказника 300 га, якобы утративших свою природоохранную ценность. Эти территории планировалось передать в аренду под строительство комплекса гостиниц и ресторанов. Кроме того, охранного статуса были лишены более 80 км проселочных дорог и троп на горах Бештау и Змейка, которые разрезают заказник на несколько частей. Чиновники объявили о планах построить 82 км асфальтированных дорог для «соревнований международного уровня по велоспорту».

В ноябре 2019 года 407 жителей Минеральных Вод подали коллективный иск с требованием отменить принятую в 2014 году статью краевого закона. Иск поддержали Минприроды России и прокуратура Ставропольского края, однако краевой суд встал на сторону регионального правительства. В ноябре 2020 года Третий апелляционный суд все-таки признал статью недействующей, позже это решение было оставлено в силе Пятым кассационным судом и Верховным судом России.

Параллельно ставропольские депутаты предлагали Госдуме принять аналогичные поправки к федеральному законодательству об ООПТ, но парламент не поддержал инициативу. Тем не менее 25 ноября 2021 года краевая дума приняла новые поправки к закону «Об особо охраняемых природных территориях»; губернатор края Владимир Владимиров заявил, что они позволят развивать эти территории — «формировать спортивные и рекреационные объекты». В поправках говорилось, что менять границы можно «в случаях необходимости хозяйственного использования части ООПТ, изменения особенностей режима ее охраны, установления на ее территории дифференцированного режима особой охраны, хозяйственной и иной деятельности», а также, если там фактически размещены «части объектов рекреационной, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктур в случаях необходимости хозяйственного использования». Губернатор пописал обновленный закон в декабре 2021 года, после чего в краевой суд поступил очередной коллективный иск. Дальше повторилась ситуация 2020 года — краевой суд встал на сторону правительства, а истцы обратились в Третий апелляционный суд. Их иск поддержала краевая прокуратура.

Представитель «зеленых» юрист Георгий Легкобитов заявил в апелляционной инстанции, что новый закон практически ничем не отличается от отмененного закона 2014 года. Он рассказал про многочисленные нарушения, допущенные в ходе судебного разбирательства. Так, краевой судья «лишил административных истцов процессуальных прав» — не дал возможности представлять доказательства и задавать вопросы заинтересованным лицам, в числе которых были депутаты краевой думы. В результате не было организовано «состязательное и равноправное судебное разбирательство по непосредственному исследованию обстоятельств». Краевой суд, по его словам, «уклонился от исследования ранее доказанных фактов в другом процессе и по факту пересмотрел преюдиционные выводы суда с теми же лицами и по тем же обстоятельствам».

Рассмотрев доводы жалобы, Третий апелляционный суд в Сочи отменил решение ставропольского краевого суда, удовлетворив иск ставропольских экологов и прокурора Ставропольского края. Впрочем, господин Легкобитов не сомневается, что краевые власти вновь попытаются оспорить это решение.

Александра Ларинцева, Пятигорск