«Спартак» разошелся с чемпионом ровно

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На финише 29-го тура чемпионата России ЦСКА, еще имевший теоретические шансы побороться за место в тройке, потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 0:1 и уступил ему четвертую позицию. Кроме того, «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью 1:1, хотя от этого матча со звучной афишей уже практически ничего не зависело.

Обычно раскручивающееся по полной программе противостояние «Зенита» и «Спартака» на этот раз не тянуло, наверное, даже на центральный матч тура, а в масштабах второй части чемпионата или тем более целого сезона оно вообще ничего не значило. Петербуржцы еще два тура назад стали чемпионами, а москвичей нет и не будет даже в шестерке по итогам нынешнего первенства. Вместе с тем определенный интерес их встреча, конечно, вызывала. Все-таки это был первый контакт нового главного тренера красно-белых Паоло Ваноли с «Зенитом».

Унизительные 1:7 в первом круге «огреб» его предшественник Руй Витория. Тем не менее перед итальянским специалистом наверняка стояла задача хотя бы частично смыть тот позор. К тому же в последнее время в работе Ваноли наметился какой-то прогресс — впервые он одержал две победы подряд в премьер-лиге и вывел команду в финал Кубка России.

Между тем «Спартак» выставил достаточно экспериментальный состав, тогда как «Зенит» — оптимальный для него на сегодняшний день, в котором атакующий кулак составляли бразильцы плюс Иван Сергеев. И пускай хозяева весьма бодро выглядели в дебюте, постепенно разница в подборе исполнителей начала сказываться на игре. Мяч лучше контролировали петербуржцы, правда, креатива не хватало даже хитрым на выдумку южноамериканцам. Порой очень большое преимущество гостей в первом тайме так и не отразилось на счете, причем ближе к перерыву вновь оживились спартаковцы и «повисели» на чужих воротах, устроив нечто вроде штурма.

Из раздевалки красно-белые тоже вышли заряженными и сразу соорудили гол, который резко изменил тональность до того довольно пресного матча. Виктор Мозес разогнал атаку, снабдил передачей Михаила Игнатова, а его подачу слева на ближнюю штангу головой замкнул Александр Соболев. Получилось не только быстро, но и изящно. «Зенит», для которого «Спартак» — всегда серьезный раздражитель, разумеется, не мог спокойно отреагировать на случившееся. У чемпиона, что называется, взыграло самолюбие, и он уже включился совсем по-взрослому, бросив в бой почти все возможные ресурсы, в том числе осевшего в запасе лучшего бомбардира клуба Артема Дзюбу.

Впрочем, и хозяева словили кураж, они пластались в защите и беспокоили соперника ответными уколами, которые смотрелись острее, чем позиционное нападение гостей. Тот же Соболев едва не оформил дубль, но пробил в голкипера Даниила Одоевского. Потом его неплохо подменил Шамар Николсон. А вот в концовке «Спартак» полностью отдал инициативу и не выстоял под мощным давлением «Зенита». Арбитр Павел Кукуян отменил гол Малкома на 90-й минуте, однако назначил пенальти за фол вратаря Александра Селихова на Александре Ерохине, который зафиксировал за мгновение до взятия ворот. В итоге Андрей Мостовой реализовал 11-метровый, и матч завершился вничью — 1:1. Красно-белые были очень близки к принципиальной для них победе, а так завоевали лишь одно очко и опять опустились на десятое место.

Выезд на поезде ЦСКА в Краснодар, учитывая, что самолетом туда добраться по-прежнему невозможно, с турнирной точки зрения представлял отнюдь не абстрактный интерес. Здесь вообще сложился любопытный расклад. Армейцы уже потеряли шансы опередить занимающий третье место «Сочи» и формально еще сохраняли возможность превзойти находящееся на второй строчке «Динамо», притом что от обоих клубов они отставали на шесть очков. При этом в двух заключительных матчах им были нужны как можно более крупные победы, чтобы улучшить разницу мячей. А ведь тот же «Краснодар» и сам хотел подняться на четвертое место, которое занимал ЦСКА.

Кубанцы, заканчивающие сезон фактически молодежным составом во главе с 33-летним ветераном Алексеем Ионовым, на равных противостояли красно-синим, недосчитавшимся, в свою очередь, нескольких футболистов, включая лидера атаки Юсуфа Языджи. Как раз впереди у гостей и не ладилось, если не считать всплесков активности Чидеры Эджуке. Хозяева тоже испытывали затруднения в созидании и реализации моментов. Первый тайм команды отыграли по нулям, а после перерыва ЦСКА заметно поднажал, но раз за разом либо утыкался в голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, либо просто бил в никуда.

Ну а когда не забиваешь ты, то залетает тебе. Никита Кривцов нанес сумасшедший удар из-за штрафной площади, и даже все повидавший Игорь Акинфеев не сумел такой вытащить. Пропустив, армейцы так и не пришли в себя и уступили 0:1. В тройке им уже точно не бывать. Более того, теперь они отстают на два очка от переместившихся на четвертое место краснодарцев.

Александр Ильин