МЭА фиксирует падение российской нефтедобычи

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Мировой спрос на нефть во втором квартале увеличится в среднем лишь на 1,9 млн баррелей в сутки (б/с) после роста на 4,4 млн б/с в первые три месяца 2022 года. Во втором полугодии прирост и вовсе может замедлиться до 0,5 млн б/с, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем майском обзоре. В целом по году прирост может составить 1,8 млн б/с — в итоге спрос на нефть вырастет до 99,4 млн б/с.

МЭА отмечает, общее сокращение предложения на рынке нефти в апреле составило 710 тыс. б/с, оно опустилось до уровня 98,1 млн б/с (еще в марте поставки росли — на 450 тыс. б/с). В целом по странам ОПЕК+ отрыв от целевого значения добычи в апреле вырос до 2,7 млн с 1,3 млн б/с в марте. При этом добыча стран вне ОПЕК увеличилась на 380 тыс. б/с. Суммарные поставки всех стран (кроме РФ) с мая по декабрь должны увеличиться на 3,1 млн б/с. На США придется 1 млн б/с прироста, в целом на не входящие в ОПЕК+ страны — 1,5 млн, ожидают в агентстве.

Российские поставки нефти в апреле сократились на 960 тыс. б/с, до 10,4 млн б/с (с учетом конденсата). В том числе добыча сырой нефти снизилась на 900 тыс. б/с, до 9,1 млн б/с, что на 1,3 млн б/с ниже целевого значения в рамках соглашения ОПЕК+. Российские поставки дополнительно сократятся в преддверии запрета на операции с «Роснефтью», «Газпром нефтью» и «Транснефтью» (вступает в силу 15 мая), пишут в МЭА. В этом месяце эксперты агентства ждут сжатия поставок из РФ на 600 тыс. б/с, в июне суммарное сокращение может достигнуть уже 2 млн б/с, а во втором полугодии падение российской добычи может расшириться до 3 млн б/с. При реализации такого сценария суммарные поставки нефти из РФ сократятся до 9,6 млн б/с. В последний раз такой низкий уровень добычи был зафиксирован в 2004 году.

Напомним, импорт российской нефти остановлен США (ранее он составлял около 600 тыс. б/с), об отказе от Urals заявили также Великобритания, Канада и Австралия, нефтяное эмбарго сейчас рассматривают и страны Евросоюза. В Institute of International Finance оценивают, что в случае установления ограничений на транспортировку российской нефти (что осложняет обход эмбарго) суммарные потери валютной выручки нефтекомпаниями РФ в 2022–2024 годах могут составить $155 млрд, без таких ограничений — около $80 млрд.

Татьяна Едовина