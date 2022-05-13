Смазанное регулирование

12 1 мин. ...

На фоне стремительного роста цен на продукты питания в мире и опасений по поводу обеспечения продовольствием депутаты Госдумы решили внезапно поднять одну из самых горячих тем в этой сфере — использование пальмового масла. В четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram-канале, что профильные комитеты вырабатывают предложения по запрету этого сырья в «ряде пищевых продуктов». Список он не привел. Инициатива прорабатывается в ответ на обращения граждан с требованием минимизировать использование пальмового масла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Борьба российских чиновников с этим продуктом, который рядом потребителей воспринимается как вредный, несмотря на отсутствие однозначно подтверждающих научных свидетельств, активизировалась в 2019 году. Тогда была отменена льготная ставка НДС на пальмовое масло, увеличившись с 10% до 20%. А 12 мая правительство РФ распространило меру и на фракции пальмового масла.

Ежегодно в Россию из Индонезии и Малайзии завозится около 1 млн тонн пальмового масла, которое используется для производства маргаринов, спредов и специализированных жиров, которые применяются, например, в кондитерской отрасли. Как рассказывают мои источники, повышение ставки НДС на один из ингредиентов вряд ли приведет к такому росту затрат, что компании начнут отказываться от пальмового масла, которое ценится за относительно низкую стоимость, нейтральный вкус и запах. Больше участники рынка нервничали из-за возможного запрета на экспорт пальмового масла из Индонезии, который в итоге оказался не тотальным.

В текущих условиях ограничения доступа к любому сырью для производителей продуктов питания станут еще одной серьезной проблемой в дополнение к сложностям с упаковкой, логистикой, постоянным ростом себестоимости. Совладелец ГК «Эфко» (крупнейший в РФ импортер пальмового масла) Сергей Иванов отмечал, что прожить без пальмового масла можно, но придется перейти на насыщенные жиры с трансизомерами, с которыми борется ВОЗ, а также сократить ассортимент сладостей.

Как рассказывают мои источники, для Вячеслава Володина заявления о борьбе с пальмовым маслом могут быть попыткой отмежеваться от имиджа, который сложился у части избирателей. Спикер Госдумы в 1990-х годах был одним из создателей уже не существующего масложирового холдинга «Солнечные продукты». К пальмовому маслу бизнес отношения не имел, но некоторые граждане почему-то уверены, что Вячеслав Володин с тех пор лоббирует интересы этого продукта, о чем пишут в социальных сетях. Мои собеседники надеются, что тема запрета на использование пальмового масла так и останется на уровне популистской риторики, так как реализация идеи грозит большим стрессом уже находящимся в сложном положении и производителям, и потребителям.