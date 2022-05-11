Крым Херсону не указ

1K 4 мин. ...

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) находящейся под контролем российских войск Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов в среду заявил о намерении ВГА обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России. По его мнению, это может произойти без референдума, простым указом президента РФ. Между тем по российским законам появление в составе РФ новых территорий возможно только в результате заключения международного договора: так было в 2014 году, когда Крым провозгласил себя независимым государством и уже затем подписал с Москвой договор о присоединении. И других вариантов действующее законодательство РФ пока не предусматривает, говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Celestino Arce / NurPhoto / Getty Images Фото: Celestino Arce / NurPhoto / Getty Images

О намерении руководства Херсонской области обратиться к Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России Кирилл Стремоусов сообщил на пресс-конференции 11 мая. Проводить для этого референдум, по его мнению, не надо, так как крымский референдум 2014 года все равно «не был воспринят мировым сообществом». «Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики.— “Ъ”) создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона РФ»,— пояснил замглавы ВГА (цитата по «РИА Новости»). До конца 2022 года, по его словам, в области «все будет подготовлено под законодательную базу» субъекта РФ, а также начнется выдача российских паспортов всем желающим жителям региона.

Имеющая сухопутную границу с Крымом Херсонская область перешла под полный контроль российских войск в самом начале военной операции на Украине. С апреля там действует ВГА, которую возглавляет депутат горсовета, экс-мэр Херсона Владимир Сальдо. В области началось вещание российских телеканалов, с 1 мая в обращение введен российский рубль, а полностью перейти на расчеты в рублях планируется в течение четырех месяцев. На прошлой неделе регион посетил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который заявил, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда и «никакого возврата в прошлое не будет».

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя журналистам заявление господина Стремоусова, подчеркнул, что решение об обращении к России должны принимать жители Херсонской области.

«Это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом»,— сказал он.

Напомним, что присоединение Крыма весной 2014 года проходило на основании федерального конституционного закона «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ». В нем сказано, что принятие в РФ в качестве нового субъекта иностранного государства или его части «осуществляется по взаимному согласию РФ и данного иностранного государства в соответствии с международным договором». Поскольку Украина такого согласия не давала, Крым сначала принял декларацию о независимости, а затем провел референдум, подавляющее большинство участников которого выступило за присоединение к России. На следующий день после этого Верховный совет Крыма одобрил постановление о независимости республики и особом статусе Севастополя. В тот же день независимость полуострова своим указом признал Владимир Путин, а еще через день были подписаны договоры о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Юридически субъектами РФ они стали после подписания президентом РФ законов о ратификации договоров и о принятии в РФ двух новых регионов.

Российские парламентарии согласны, что вопрос о судьбе Херсонской области, как и Крыма, должны решать ее жители.

По мнению члена комитета Совета федерации по конституционному законодательству Александра Башкина, главным определяющим фактором в этом процессе будет воля людей, а обращение руководства региона может быть лишь дополнительным фактором. «Это соответствует решениям ООН, нормам международного права и позволит гарантировать законность и легитимность такого решения, в том числе на международном уровне»,— сказал сенатор «РИА Новости». С тем, что референдум в процессе присоединения к России обязателен, согласен и первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). «Это исторически фундаментальный вопрос в первую очередь для Херсона, но и для России тоже. Конечно, такие вещи не происходят за один день, но эту процедуру надо пройти»,— заявил он “Ъ”. По мнению депутата, для Херсонской области вполне может подойти «крымский сценарий», по которому «с правовой точки зрения все было сделано легитимно».

Присоединение Херсонской области без референдума и на основании только указа президента РФ возможно лишь «по каким-то специально изобретенным для такого случая законам», уверен доцент МГИМО Илья Рачков, так как существующее российское право такой возможности не предусматривает. Теоретически власти области могут признать себя независимым субъектом международного права и попроситься в состав РФ, как это сделал Крым, но там все-таки был референдум, и невозможно понять, как подобное решение может быть оформлено без народного волеизъявления, отмечает эксперт. Есть, правда, и другой вариант, напоминает он: с точки зрения международного права, если какой-либо народ подвергается в составе государства систематическому угнетению и дискриминации, у него возникает право на сецессию, то есть выход из состава государства (такой механизм был использован, например, при признании независимости Косово). Но для этого должны быть веские основания, а процесс этот в любом случае не быстрый и тоже требует референдума, заключает господин Рачков.

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова, Анастасия Корня