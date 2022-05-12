«Стокманн» не попал на распродажу

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Западные санкции в отношении Сбербанка стали причиной срыва крупной сделки в одежном ритейле: госбанк отказался выкупать оценочно за 1,5 млрд руб. весь российский бизнес «Стокманна». «Сбер» собирался интегрировать актив в маркетплейс «СберМегаМаркет», где fashion-сегмент представлен слабо. В условиях массовой распродажи международными компаниями своего бизнеса в РФ найти нового покупателя «Стокманну» будет проблематично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О срыве сделки по покупке Сбербанком всего российского бизнеса сети универмагов «Стокманн» сообщили два источника “Ъ”. Гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин и представитель «Сбера» подтвердили “Ъ” информацию, уточнив, что сделка была отменена по обоюдной договоренности сторон. Найти другого покупателя «Стокманну» в текущих условиях будет сложно, считает партнер One Story Ольга Сумишевская.

Соглашение о намерениях по совместному развитию fashion-сегмента, в рамках которого 100% доли в компании «Стокманн» должны были перейти структурам госбанка в первой половине 2022 года, «Сбер» и владелец российского «Стокманна» Яков Панченко подписали в январе. Сумму готовящейся сделки стороны не разглашали. Forbes со ссылкой на экспертов оценивал весь операционный бизнес сети в 1–1,5 млрд руб.

Финская сеть универмагов «Стокманн» работает в России с 1989 года. В 2015 году российскую часть бизнеса выкупил Reviva Holdings Ltd Якова Панченко. Сумма сделки составила €5 млн. Сейчас под вывеской «Стокманн» работает 12 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. В 2021 году выручка АО «Стокманн» составила 8,4 млрд руб., чистая прибыль — 104,7 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакс».

Покупка одежного ритейлера должна была кратно увеличить долю fashion-сегмента в общем обороте маркетплейса «СберМегаМаркет», говорилось в заявлении сторон. «Сбер» рассчитывал использовать выстроенные у ритейлера отношения с крупными мировыми брендами и закупочную экспертизу.

Собеседник “Ъ” в инвесткругах указывает, что причиной срыва сделки могли стать западные санкции в отношении Сбербанка. Кроме того, наличие в акционерах подсанкционного банка ограничивает работу с западными брендами, соглашается партнер Data Insight Борис Овчинников. В «Сбере» утверждают, что, несмотря на срыв сделки, товары «Стокманна» будут представлены на «СберМегаМаркете». Геннадий Левкин уточнил, что ритейлер работает на всех ведущих маркетплейсах в качестве мерчанта, в том числе и на этой площадке.

Маркетплейс «СберМегаМаркет» ранее работал под названием goods.ru, в 2021 году «Сбер» стал его основным владельцем, выкупив у группы «М.Видео-Эльдорадо» 85% компании. По итогам того же года «СберМегаМаркет» занял 21-ю строчку в топ-100 интернет-магазинов по версии Data Insight. Оборот от продаж площадки в 2021 году составил 29 млрд руб. с учетом НДС. Совокупный убыток до налогообложения от сервисов экосистемы Сбербанка, куда входит и онлайн-площадка, составил 32,2 млрд руб.

В новых условиях «Сбер» вынужден избавляться или пересматривать отношение к непрофильным активам, объясняет Ольга Сумишевская. Ранее, в марте, Сбербанк совместно с VK принял решение о закрытии агрегатора такси «Ситимобил», в результате он был продан владельцу сервиса «Таксовичкоф» — People & People. VK и Сбербанк также искали покупателя на сервис доставки готовой еды в Москве «Кухня на районе», сообщал РБК со ссылкой на три источника.

«Изначально "Сбер" рассчитывал заключать партнерства и сделки с компаниями в тех категориях, где у него было меньше всего компетенций. Это входило в их стратегию развития,—отмечает источник “Ъ”.— Сейчас все планы, связанные с ростом, приостановлены и подлежат пересмотру». Сегмент fashion был слабо представлен у «СберМегаМаркета», больших объемов продаж у них не было, продолжает Борис Овчинников. В «СберМегаМаркете» уточнили, что категория является одной из самых динамично растущих: в первом квартале 2022 года число заказов выросло год к году почти в семь раз. Представитель «Сбера» заявил, что теперь они планируют развивать направление моды самостоятельно.

Никита Щуренков