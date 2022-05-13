Первый экспорт

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ФМБА — Русфонд. Хроники. 19 мая Германия отправит в Австралию стволовые клетки добровольца из Национального регистра доноров костного мозга (Национального РДКМ). А началась история 4 мая, когда наш донор в Петербурге сдал стволовые клетки для женщины из Австралии. Эта страна принимает только замороженный трансплантат костного мозга, а в России нет компании, способной на такие перевозки. Подключили немцев, все документы на вывоз были в порядке, и в ночь на 5 мая наш трансплантат благополучно из Пулково отправился в Германию. Там его заморозят и доставят в Австралию. Это начало нового этапа в развитии нашего некоммерческого Национального РДКМ. Точнее, его медицинской дирекции. О ней и поговорим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов

Австралийская трансплантация назначена на конец мая. Пока мало что известно о нашем доноре и пациентке. Ему 32 года, ей — 62. Мы обязательно расскажем об итоге пересадки, а вот имена донора и реципиента узнаем только через два года — таковы международные правила. Пока отметим главное: это несомненный успех медицинской дирекции Национального РДКМ, которую создала всего три года назад доктор Ольга Герова.

Ее дирекция растет весьма устойчиво. Ежегодно она удваивает количество заготовленных неродственных стволовых клеток от доноров Национального РДКМ: 2019 год — семь трансплантаций от наших доноров, 2020 год — 16 пересадок от наших, три — от зарубежных. И еще две заготовки от родственных доноров организованы по заказам клиник.

— Подбор родственных доноров, которым мы начали заниматься в 2020-м,— рассказывает Ольга Герова,— оказался востребованным. В 2021 году мы подобрали родственников уже для 16 пациентов.

Ольга Александровна не скрывает, почему эта услуга вызвала такой интерес врачей: государство не оплачивает доставку образцов крови родственных доноров в клинику и их генотипирование, как и проезд к месту заготовки стволовых клеток и обратно. К тому же медицинское обследование родственника за госсчет во многих городах России «просто невозможно». А когда это услуга Национального РДКМ, то платит Русфонд.

Так вот, в 2021 году дирекция Ольги Геровой заготовила 29 трансплантатов от доноров Национального РДКМ и еще для 22 пациентов организовала подбор, активацию иностранных доноров и доставку их стволовых клеток в Россию. Важная деталь: по данным директора Кировского НИИ гематологии и переливания крови Игоря Парамонова, в прошлом году в РФ выполнено 100 трансплантаций от отечественных неродственных доноров. Игорь Владимирович знает, о чем говорит: его институту теперь поручено администрирование и технологическое сопровождение Федерального регистра доноров костного мозга.

То есть в 2021 году Национальный РДКМ обеспечил треть всех пересадок в российских клиниках с учетом импортных поставок.

— Напомню об одном показателе,— говорит генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина,— это он придает высокую эффективность нашей медицинской практике. Я говорю о 2% отсева доноров из-за отсутствия связи с ними. При поступлении биообразцов и анкет мы обзваниваем выборочно до 10% добровольцев. Так проверяется качество рекрутинга, налаживаются обратные связи. Каждому добровольцу мы сообщаем о его включении в Национальный РДКМ в первые два-три дня после самого события. А потом ежемесячно журнал Кровь5 отправляет каждому бюллетень со свежей информацией о мировых и отечественных событиях в донорстве.

— И конечно,— продолжает Анна Андрюшкина,— успех медицинской дирекции обеспечен пожертвованиями Русфонда и средствами Правительства Москвы. Те самые 67 трансплантатов 2021 года обошлись нам в 74 млн руб. Мы рассчитываем в этом и будущем годах на новое удвоение: планируем за полтора года заготовить трансплантаты для 200 больных. Это программа на 120,5 млн руб. 56,2 млн руб. из них вносит Фонд президентских грантов и 64,3 млн руб.— Русфонд. Я убеждена: эффективное будущее наших практик — в спланированном государственно-частном финансировании.

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере