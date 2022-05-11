Недоимки выросли по ходу чтения

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По данным “Ъ”, СКР предъявил новое обвинение бывшим гендиректору энергокомпании ТГК-2 Надежде Пинигиной и главе АО «Архоблэнерго» Валерию Заикину. До этого им инкриминировалось злоупотребление должностными полномочиями: по версии следствия, фигуранты организовали закупку угля и топлива у подконтрольной организации по завышенным ценам, что поставило под угрозу энергобезопасность страны. Ущерб оценивается более чем в 300 млн руб. Теперь энергетиков обвинили и в сокрытии средств, предназначенных для погашения налогов. При этом защита указывает, что несколько месяцев назад СКР прекратил расследование по соответствующей статье УК РФ «в связи с возмещением ущерба», однако теперь почему-то требуется заплатить на 17 млн руб. больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Пинигина

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Надежда Пинигина

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На днях Ломоносовский райсуд Архангельска удовлетворил ходатайство следствия и ограничил Надежду Пинигину и Валерия Заикина, а также их защиту в сроках ознакомления с делом. Судебный запрет вступает в силу 11 мая, а из-за праздников у фигурантов оставалось фактически два дня на чтение. По мнению защиты, это сделало невозможным полноценное завершение процедуры ознакомления с материалами расследования. К слову, дело насчитывает сто томов.

Отметим, что незадолго до этого СКР предъявил обоим фигурантам дела новое обвинение. Теперь помимо злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) им вменяется в вину сокрытие средств, за счет которых должно производиться погашение налогов (ст. 199.2 УК РФ). Отметим, что следственные действия по делу были завершены более трех месяцев назад, после чего и началось ознакомление фигурантов с материалами расследования. Но СКР, вменяя новую статью, не стал возобновлять производство по делу, как это обычно делается, а воспользовался редко используемой на практике возможностью предъявления так называемого уточняющего обвинения.

Напомним, дело в отношении руководителей ТГК-2 и «Архоблэнерго» было возбуждено 17 февраля 2021 года. Надежда Пинигина и Валерий Заикин были задержаны и затем арестованы. Потерпевшей стороной признано правительство Архангельской области. По версии следствия, обвиняемые организовали закупку угля и топлива у подконтрольной им организации по завышенным ценам. Как считает следствие, это произошло после того, как в 2018 году одна из крупнейших энергокомпаний Северо-Запада — ТГК-2 по решению архангельского минимущества получила в управление АО «Архоблэнерго», чей контрольный пакет принадлежит региону. Следствие считает, что действия новых управленцев нарушили положения доктрины энергетической безопасности РФ. Ущерб по делу составляет 322 млн руб.

Предъявление нового обвинения по статье УК, которая относится к категории «тяжких», стало полной неожиданностью как для фигурантов, так для их защиты. Дело в том, что, как ранее сообщал “Ъ”, 30 июля 2021 года СКР уже прекращал расследование в отношении фигурантов по этой статье с формулировкой «в связи с возмещением ущерба». Это произошло после того, как сын Надежды Пинигиной и его компания «Желонь» перечислили около 34 млн руб., на счет управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. При этом, сообщил “Ъ” адвокат госпожи Пинигиной Роман Головкин, СКР может опять исключить ст. 199.2 УК РФ из уголовного дела, однако для этого нужно добровольно доплатить в бюджет еще 17 млн руб., то есть в общей сложности сумма составит более 51 млн руб. Господин Головкин подчеркивает, что в июле 2021 года у следствия не было никаких претензий к сумме платежа, однако они неожиданно возникли непосредственно перед направлением дела в суд. Также защитник, указав на то, что в ходе расследования дела, по его мнению, были допущены многочисленные процессуальные нарушения, обратил внимание на то, что следователь Иван Меняйло за время расследования не провел ни одной экономической экспертизы, а выводы о размере «якобы нанесенного фигурантами ущерба», считает защитник, сделал, опираясь на собственные расчеты, либо расчеты сотрудников архангельского УБЭПиПК. Новое же обвинение адвокат расценивает как инструмент давления на его подзащитную и способ продления срока ее содержания в СИЗО «за пределами разрешенного законодательством».

Владислав Трифонов