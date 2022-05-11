У фармацевтов не выписывается рецепт

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Санкции, проблемы с логистикой и санитарные ограничения в мире привели к сложностям с поставками вспомогательных веществ для российских производителей лекарств. Речь идет о красителях, стабилизаторах и загустителях, замену которым предприятия ищут в Китае, Индии, Турции, а также на местном рынке. Переключение на других поставщиков грозит сбоями в производстве и ростом цен, но в целом выглядит решаемой задачей, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российские производители лекарств и лаборатории столкнулись с приостановкой поставок некоторых вспомогательных веществ, которые ранее в основном закупались в ЕС и США, рассказали “Ъ” несколько участников рынка. По их словам, речь идет, например, о красителях, стабилизаторах и загустителях. Представитель российского дистрибутора и производителя химического сырья ТД «Химмед» говорит, что ряд иностранных компаний были вынуждены приостановить отгрузки в РФ из-за санкций, некоторые испытывают сложности из-за проблем в логистике или эпидемиологической ситуации в стране-производителе. Проблемы коснулись широкого спектра продукции, заявили в компании.

Официально о прекращении или приостановке работы в России после начала военной операции РФ на Украине объявили немецкий концерн BASF, испанская Croda, а также нидерландский дистрибутор сырья из ЕС и США IMCD. Так, IMCD планирует полностью закрыть офис в РФ и уже приостановила импортные и экспортные операции из-за ужесточения санкций. Croda обещала закрыть представительство временно из-за «возрастающих сложностей ведения торговой деятельности в России». А BASF должна свернуть деятельность в стране к июлю, за исключением пищевой промышленности.

Главный исполнительный директор «Озон Хелскеа» (входит в «Озон Фармацевтику») Андрей Горшков добавляет, что прекратили поставки либо перешли на полную предоплату платежей также испанская Menadiona, итальянская Faci, немецкая Th. C. Tromm. В фармацевтической компании «Вертекс» добавили к списку и американского производителя полимеров для отрасли Lubrizol.

Президент группы «Фармасинтез» Викрам Пуния говорит, что прекративших поставки компаний «не так много» и трудности возникают с «десятком» из сотен наименований веществ, но эти сложности сказываются на производстве. «Лактозы нужной марки нет — сидим и ждем»,— отмечает он. «Фармасинтез», по его словам, почти все вспомогательные вещества закупает в Германии, частично во Франции, Италии и Испании.

По словам собеседников “Ъ”, производители ищут замену веществам, поставки которых прекратились или осложнились, но окончательно решить вопрос пока не удается. «Вертекс» нашел альтернативы на часть компонентов, а «Промомед» планирует завершить процесс перехода на новых поставщиков к началу лета, говорят в компаниях. «Озон Фармацевтика» также подобрала замену по большинству номенклатуры и проводит тестирование. В «Биокаде», который закупал часть веществ у BASF, признают «определенные трудности» с заменой. Компания ищет аналоги и проводит апробации по некоторым найденным позициям, говорит ее представитель.

Все опрошенные “Ъ” компании ищут альтернативу в основном в Китае и Индии. «Вертекс» также изучает поставщиков из Турции и Кореи. Кроме азиатских рынков, наиболее перспективным направлением могут стать страны Латинской Америки, указывают в ТД «Химмед». В «Промомеде», «Биокаде» подбирают новых поставщиков также и в России. В целом, как отмечают в «Химмеде», производителей веществ всегда было в достатке, а преимущество европейских компаний было в доказанном качестве продукции. «Работа с новыми товарами и новыми брендами начинает весь этот путь сначала — от тестов и регистрации до признания среди покупателей»,— указывают в «Химмеде».

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что переключение на альтернативный канал поставок сырья несет риски определенных перебоев с производством и роста цен, но это технические задачи, и сложностей возникнуть не должно. По его словам, производителям веществ из Китая не составит труда нарастить объемы, чтобы покрыть возникшую потребность.

Полина Гриценко