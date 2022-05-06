Борьба с затяжками

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Международная федерация футбола (FIFA), а также Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB; утверждает правила игры) рассматривают возможность внесения важной корректировки в правила футбола. Речь, как заявил известный английский рефери Марк Клаттенбург, идет о том, чтобы отказаться от сплошного хронометража игры, составляющего 90 минут, и перейти на баскетбольную схему, в которой учитывается только чистое время. По версии господина Клаттенбурга, оно должно составлять 60 минут, что приведет к тому, что затяжки игрового времени потеряют смысл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Juan Medina / Reuters Фото: Juan Medina / Reuters

Известный английский рефери Марк Клаттенбург, который обслуживал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) с 2004 по 2017 год, а на данный момент возглавляет судейский корпус в первенстве Саудовской Аравии, в колонке в издании Daily Mail обозначил свое отношение к важной проблеме современного футбола — затягиванию времени. Поводом стал недавний ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1 (по сумме двух матчей мадридцы победили 6:5). Победный мяч испанская команда забила в начале первого дополнительного тайма, а затем отчаянно тянула время.

Господин Клаттенбург отметил очевидные вещи. Например, то, что судьи регулярно сталкиваются с претензиями представителей проигравших команд, полагающих, что матч был остановлен слишком рано.

По словам Марка Клаттенбурга, ему лично тренеры и игроки команд не раз «орали в уши» за, как им казалось, неверные решения по таймингу. Выход из ситуации господин Клаттенбург видит в изменении одного из основополагающих правил футбола.

Он предложил отказаться от тайминга в 90 минут «грязного» времени и перейти на баскетбольную схему, где учитывается только время чистое. Марк Клаттенбург уверен, что отсечка должна быть установлена на отметке в 60 минут.

По его словам, часы можно останавливать, когда мяч выходит из игры, травма футболиста привела к задержке, судья показывает желтую карточку и т. д. Это позволит снять претензии к судьям, но одновременно не увеличит общую продолжительность матча.

Но главное в заявлении Марка Клаттенбурга — не сама идея о переходе на чистое время, а то, что, по его словам, ее сейчас обсуждают глава судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Пьерлуиджи Коллина, Международная федерация футбола (FIFA) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). Участие последней структуры особенно важно, учитывая, что именно она наделена полномочиями разработчика правил игры в футбол.

В действительности представители IFAB выходили с идеей ограничить продолжительность матча 60 чистыми минутами еще в 2017 году. Тогда бывший английский рефери Дэвид Эллерей (с 2021 года технический директор IFAB) рассказал ESPN о ряде новаций, которые, по мнению IFAB, могли бы улучшить правила игры. И среди них было как раз упоминание о том, что нужно внедрять схему 60 чистых игровых минут. Он же предлагал связать секундомер рефери с табло на стадионе с тем, чтобы зрители и игроки точно знали, сколько осталось до конца встречи.

Отметим, что 60 минут чистого времени, о которых говорят специалисты, примерно соответствуют реальному чистому игровому времени в матчах.

Если говорить об АПЛ, то наименьшее чистое игровое время в текущем сезоне составило 41,5 минуты. Наибольшее — 65 минут. Средний показатель — 55 минут. Примерно такие же показатели и по другим лигам. Скажем, в Российской премьер-лиге (РПЛ) в прошлом сезоне наибольшее количество чистых игровых минут было у «Зенита» — в среднем 56 минут. Наименьшее — у «Спартака», 50 минут в среднем. Как видно, показатели российского чемпионата, в общем, не хуже, чем английского, и в целом укладываются в общий тренд, согласно которому примерно полчаса от выделенных 90 минут на игру уходит на остановки. Так, согласно данным портала Statsbomb, в прошлом сезоне самые длинные матчи были в первенстве Нидерландов — почти по 60 минут. Самые короткие (из числа топ-10 лиг Европы) — в чемпионате Португалии, не более 50 минут.

Александр Петров