Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутатам не хватает исполнительности

Число нереализованных решений КС за минувший год выросло в полтора раза

Впервые за несколько лет выросло число решений Конституционного суда (КС), ожидающих исполнения: их сейчас в полтора раза больше, чем в прошлом году, следует из отчета секретариата КС. Такой рост там объясняют не только рекордной активностью самого КС, но и низкой исполнительской дисциплиной Госдумы. Депутаты в ответ ссылаются на объективные трудности, а эксперты говорят, что проблема давно стала системной и улучшений не предвидится.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По состоянию на 28 апреля 2022 года подлежат исполнению 48 постановлений КС, из них только 21 принято в прошлом году и еще девять — в текущем, подсчитали в секретариате суда. Остальные дожидаются реализации более года, а одно решение, принятое в 2010 году,— более десяти лет, следует из аналитического отчета, опубликованного на сайте КС.

Всего в 2021 году во исполнение решений КС было принято 20 федеральных законов и два подзаконных нормативных правовых акта. Это выше показателей 2020 года (15 законов), но и КС закончил прошлый год с рекордными показателями: им было принято 55 постановлений, что является максимумом за всю 30-летнюю историю суда, отмечают в его секретариате. 24 из этих решений требовали внесения изменений в законодательство. В итоге впервые за последние несколько лет число ожидающих исполнения решений не сократилось, а выросло: годом ранее в этом списке было 32 решения, а в 2019-м — 31.

По закону постановления КС вступают в силу немедленно, а у правительства есть шесть месяцев на то, чтобы подготовить поправки к нормативному акту, признанному не соответствующим Конституции. Нареканий к правительству у КС нет — там обеспечивают «безотлагательное реагирование» на решения суда и сроки разработки законопроектов соблюдают. Проблемы обычно возникают после того, как законопроекты попадают в Госдуму: там они могут задержаться на неопределенно долгий срок, особенно если депутаты предложенные поправки отклоняют. Ведь если другие субъекты нормотворчества связаны конкретными сроками реализации решений КС, то Госдума в этом отношении ничем не ограничена, отмечается в отчете. Исправить ситуацию могло бы закрепление соответствующих положений в регламенте Думы, считают в КС.

В настоящий момент у секретариата суда отсутствует какая-либо информация о работе по исполнению четырех решений КС, законопроекты по которым были отклонены Госдумой. В их числе, например, принятое еще в 2012 году решение о том, что запрет на изъятие у должника единственного жилья не должен распространяться на случаи, когда размер жилого помещения значительно превышает средние показатели. В апреле 2021-го суд повторно вернулся к этому вопросу, охарактеризовав ситуацию как «многолетнее недопустимое законодательное бездействие». Более года не получали в КС информацию о движении по еще 13 законопроектам, разработанным во исполнение его решений. Среди них — решение, в котором КС подтвердил право детей репрессированных лиц на жилье в Москве и других городах, откуда были высланы их родители. Разработанный правительством проект поправок с января 2021 года находится в Госдуме без движения. Осенью 2021-го более 20 «детей Гулага» даже подали коллективный иск к Думе о неисполнении решения КС, но Верховный суд его рассматривать отказался.

«Мы не выходим на принятие закона, когда понимаем, что принятие нормы повлечет еще большие сложности в правоприменительной практике»,— объясняет зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. По его мнению, депутаты в последние годы работают эффективно и смогли расчистить большую часть «завалов», оставшихся от предшествующих созывов. Но полностью исключить задержки вряд ли удастся — особенно в вопросах, которые требуют многочисленных согласований, отмечает господин Выборный: «Закон принимается, когда есть полное понимание, в том числе по источникам финансирования». Следует также учитывать динамику принятия решений судами, добавляет он.

Как считает представлявший в судах детей жертв репрессий юрист Григорий Вайпан, первый в истории коллективный иск о неисполнении решения КС показал, что в России отсутствует доступный простым людям механизм исполнения решений КС. Это «полный правовой тупик», констатирует он: есть высший суд, который выносит обязательное предписание, но нет никакого способа принудить правительство и парламент это предписание выполнять. По мнению господина Вайпана, должен существовать механизм, который позволил бы КС констатировать факт неисполнения собственного решения. Дальнейшие последствия можно было бы обсуждать — например, по аналогии с законом об организации органов региональной власти, отмечает юрист: этот закон предусматривает, что в случае бездействия регионального парламента суд может зафиксировать этот факт, а президент — вынести предупреждение или даже распустить депутатов.

У нас есть системная проблема с исполнением решений КС, которые чуть более сложны, чем узкий юридический вопрос, соглашается доцент Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова. Она отмечает, что КС нередко вынужден возвращаться в своих постановлениях к темам, которые уже рассматривал, потому что его решения не исполнены. Случай, когда суд был вынужден спустя девять лет самостоятельно уточнять условия изъятия единственного жилья, был в этом смысле очень показательным, полагает эксперт. Но это комплексная проблема, ее просто так не решить и в ближайшее время вряд ли что-то улучшится, констатирует госпожа Кряжкова.

Анастасия Корня

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...