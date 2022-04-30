Депутатам не хватает исполнительности

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Впервые за несколько лет выросло число решений Конституционного суда (КС), ожидающих исполнения: их сейчас в полтора раза больше, чем в прошлом году, следует из отчета секретариата КС. Такой рост там объясняют не только рекордной активностью самого КС, но и низкой исполнительской дисциплиной Госдумы. Депутаты в ответ ссылаются на объективные трудности, а эксперты говорят, что проблема давно стала системной и улучшений не предвидится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По состоянию на 28 апреля 2022 года подлежат исполнению 48 постановлений КС, из них только 21 принято в прошлом году и еще девять — в текущем, подсчитали в секретариате суда. Остальные дожидаются реализации более года, а одно решение, принятое в 2010 году,— более десяти лет, следует из аналитического отчета, опубликованного на сайте КС.

Всего в 2021 году во исполнение решений КС было принято 20 федеральных законов и два подзаконных нормативных правовых акта. Это выше показателей 2020 года (15 законов), но и КС закончил прошлый год с рекордными показателями: им было принято 55 постановлений, что является максимумом за всю 30-летнюю историю суда, отмечают в его секретариате. 24 из этих решений требовали внесения изменений в законодательство. В итоге впервые за последние несколько лет число ожидающих исполнения решений не сократилось, а выросло: годом ранее в этом списке было 32 решения, а в 2019-м — 31.

По закону постановления КС вступают в силу немедленно, а у правительства есть шесть месяцев на то, чтобы подготовить поправки к нормативному акту, признанному не соответствующим Конституции. Нареканий к правительству у КС нет — там обеспечивают «безотлагательное реагирование» на решения суда и сроки разработки законопроектов соблюдают. Проблемы обычно возникают после того, как законопроекты попадают в Госдуму: там они могут задержаться на неопределенно долгий срок, особенно если депутаты предложенные поправки отклоняют. Ведь если другие субъекты нормотворчества связаны конкретными сроками реализации решений КС, то Госдума в этом отношении ничем не ограничена, отмечается в отчете. Исправить ситуацию могло бы закрепление соответствующих положений в регламенте Думы, считают в КС.

В настоящий момент у секретариата суда отсутствует какая-либо информация о работе по исполнению четырех решений КС, законопроекты по которым были отклонены Госдумой. В их числе, например, принятое еще в 2012 году решение о том, что запрет на изъятие у должника единственного жилья не должен распространяться на случаи, когда размер жилого помещения значительно превышает средние показатели. В апреле 2021-го суд повторно вернулся к этому вопросу, охарактеризовав ситуацию как «многолетнее недопустимое законодательное бездействие». Более года не получали в КС информацию о движении по еще 13 законопроектам, разработанным во исполнение его решений. Среди них — решение, в котором КС подтвердил право детей репрессированных лиц на жилье в Москве и других городах, откуда были высланы их родители. Разработанный правительством проект поправок с января 2021 года находится в Госдуме без движения. Осенью 2021-го более 20 «детей Гулага» даже подали коллективный иск к Думе о неисполнении решения КС, но Верховный суд его рассматривать отказался.

«Мы не выходим на принятие закона, когда понимаем, что принятие нормы повлечет еще большие сложности в правоприменительной практике»,— объясняет зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. По его мнению, депутаты в последние годы работают эффективно и смогли расчистить большую часть «завалов», оставшихся от предшествующих созывов. Но полностью исключить задержки вряд ли удастся — особенно в вопросах, которые требуют многочисленных согласований, отмечает господин Выборный: «Закон принимается, когда есть полное понимание, в том числе по источникам финансирования». Следует также учитывать динамику принятия решений судами, добавляет он.

Как считает представлявший в судах детей жертв репрессий юрист Григорий Вайпан, первый в истории коллективный иск о неисполнении решения КС показал, что в России отсутствует доступный простым людям механизм исполнения решений КС. Это «полный правовой тупик», констатирует он: есть высший суд, который выносит обязательное предписание, но нет никакого способа принудить правительство и парламент это предписание выполнять. По мнению господина Вайпана, должен существовать механизм, который позволил бы КС констатировать факт неисполнения собственного решения. Дальнейшие последствия можно было бы обсуждать — например, по аналогии с законом об организации органов региональной власти, отмечает юрист: этот закон предусматривает, что в случае бездействия регионального парламента суд может зафиксировать этот факт, а президент — вынести предупреждение или даже распустить депутатов.

У нас есть системная проблема с исполнением решений КС, которые чуть более сложны, чем узкий юридический вопрос, соглашается доцент Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова. Она отмечает, что КС нередко вынужден возвращаться в своих постановлениях к темам, которые уже рассматривал, потому что его решения не исполнены. Случай, когда суд был вынужден спустя девять лет самостоятельно уточнять условия изъятия единственного жилья, был в этом смысле очень показательным, полагает эксперт. Но это комплексная проблема, ее просто так не решить и в ближайшее время вряд ли что-то улучшится, констатирует госпожа Кряжкова.

Анастасия Корня