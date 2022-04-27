Рубль ускрепился

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Курс американской валюты на мировом рынке достиг максимального значения с начала 2017 года. Уверенному укреплению доллара способствуют ожидания участников рынка решительных действий от ФРС в отношении подъема ключевой ставки на фоне мягкого регулирования в Европе и Японии. В то же время рубль продолжает расти к доллару на фоне изоляции российского рынка и избыточного предложения валюты, в том числе из-за перехода на расчеты за газ в рублях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Курс доллара на мировом рынке 27 апреля обновил пятилетний рекорд. По данным Investing.com, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) поднимался до 103,2 пункта, максимума с 3 января 2017 года. За пять дней доллар укрепил позиции против валют развитых стран на 1,4–3%.

Уверенный рост американской валюты происходит на фоне ожиданий увеличения ставки ФРС. В прошлый четверг глава американского регулятора Джером Пауэлл заверил, что на майском заседании будет обсуждаться повышение базовой ставки сразу на 50 б. п. Аналитики считают, что американский регулятор увеличит ее до 0,75–1%. Также ФРС может объявить о масштабном сокращении портфеля облигаций на своем балансе, которое начнется с июня.

«Рост стоимости долларового фондирования и изъятие долларовой ликвидности позитивен для американской валюты и негативен для большинства классов активов»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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Поддерживает интерес к доллару и мягкая политика регуляторов других развитых стран. Как отмечает старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич, более осторожно ведут себя центральные банки еврозоны, Японии, Швеции и Швейцарии. Европейские регуляторы ограничены в возможностях ужесточения денежно-кредитной политики, поскольку их экономики в большей степени, чем США, страдают от разрыва экономических связей с Россией. «Углубление конфликта ЕС с РФ из-за оплаты российского газа также негативно сказывается на курсе евро»,— полагает Михаил Васильев.

На этом фоне выделяется российский рынок, где доллар теряет позиции. В ходе торгов среды, курс доллара на Московской бирже опускался до 72,51 руб./$, что на 1 руб. ниже закрытия вторника. По итогам дня курс составил 72,78 руб./$, что на 3,6 руб. ниже значения недельной давности.

Стабильность рубля, полагает господин Петроневич, обусловлена высоким сальдо счета текущих операций, которое в первом квартале составляло $19–20 млрд ежемесячно: «Столь высокое значение в марте — на фоне сокращений поступлений от экспорта — было связано со снижением на 15–20% объемов импорта». К тому же покупка валюты со стороны населения не пользуется спросом. «Отсутствие достаточного объема наличной валюты не способствует росту спроса на нее»,— поясняет начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Предложение валюты не снижается даже на фоне увеличения сроков реализации валютной выручки с трех дней до двух месяцев, а также завершения основных налоговых выплат апреля. Укреплению рубля, считают аналитики, могло поспособствовать наращивание объемов продажи газа за рубли «недружественным» странам.

По данным Bloomberg, уже десять европейских покупателей открыли спецсчета в Газпромбанке для оплаты поставок газа в рублях, а четыре страны уже оплатили их. Покупатели газа из ЕС перечисляют евро на счет в Газпромбанке, а тот реализует весь объем валюты на внутреннем рынке и передает рубли «Газпрому». «По факту реализуется 100% валютной выручки вместо 80% обязательной продажи по текущим правилам»,— отмечает Денис Попов.

С точки зрения бюджета ситуация также выглядит комфортной. Даже с учетом снижения объемов экспорта и увеличения дисконта рублевая цена нефти находится значительно выше заложенных в бюджет параметров. «Это позволяет временно допускать укрепление рубля ниже уровня, необходимого для компенсации санкционных потерь»,— отмечает Владимир Евстифеев. В случае дальнейшего сильного укрепления рубля ЦБ может пойти на новые ослабления валютного регулирования. В частности, полагает Денис Попов, предложить снизить долю обязательной продажи валютной выручки до 60–70%.

Виталий Гайдаев