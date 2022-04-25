Литий берут в разработку

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«Росатом» и ГМК «Норильский никель» планируют вместе добывать литий на крупнейшем в стране Колмозерском месторождении в Мурманской области. Партнеры надеются, что аукцион по его продаже пройдет в этом году. Россия, не добывающая литий самостоятельно, уже столкнулась с нехваткой сырья из-за остановки поставок из Чили, Аргентины и Китая. Ранее «Росатом» планировал вложить в разработку месторождений в РФ более 50 млрд руб. Аналитики считают добычу лития в РФ экономически оправданной, ссылаясь на растущие цены на металл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agustin Marcarian / Reuters Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Первый замглавы «Росатом» Кирилл Комаров, выступая в Совете федерации 25 апреля, рассказал, что госкорпорация и «Норникель» планируют создать совместное предприятие на паритетных началах для добычи лития в Мурманской области. Речь идет о крупнейшем в стране Колмозерском месторождении (18,9% запасов в РФ). Объем запасов Колмозерского месторождения оценивается в 75 млн тонн руды. «Росатом» рассчитывает, что правительство решит выставить месторождение на аукцион уже в этом году, уточнил господин Комаров.

Партнеры также рассматривают возможность сотрудничества «по дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья». «Росатом» планирует использовать литий для производства литий-ионных ячеек и аккумуляторов на гигафабрике в Калининградской области (запуск завода мощностью 3 ГВт•ч в год планируется в 2026 году). А для «Норникеля» участие в проекте позволит «укрепить свое положение в качестве ключевого поставщика для аккумуляторной отрасли». «Норникель» уже добывает никель, медь и кобальт.

“Ъ” сообщал о планах «Росатома» начать добычу лития в Мурманской и Иркутской областях летом 2021 года. Горнорудный дивизион госкорпорации холдинг «Атомредметзолото» (АРМЗ, входит в «Росатом») тогда планировал вложить в российские литиевые проекты свыше 50 млрд руб. Планы по добыче — до 50 тыс. тонн литиевых соединений ежегодно. В АРМЗ также отмечали, что рассматривают разработку участков в Южной Америке.

Россия по запасам лития занимает третье место в мире. Основные запасы, по оценкам Минпромторга, сосредоточены в Восточной Сибири, Мурманской области и Дальнем Востоке. Запасы лития учтены в 17 месторождениях, но они не разрабатываются. Сырье в РФ поступает в виде карбоната лития из-за рубежа.

Однако Чили, Аргентина и Китай после начала военной операции на Украине приостановили поставки, импорт продолжается только из Боливии, говорил 12 апреля заместитель директора департамента Минпромторга Владислав Демидов.

Господин Демидов сообщил, что «по литию проблема уже гигантская» и при отказе Боливии от поставок сырье для литий-ионных аккумуляторов «брать негде».

Кирилл Комаров считает, что России стоит «активно скупать за рубежом» месторождения с дешевым литием. Он отметил, что «Росатом» так поступал с месторождениями урана в Казахстане и в Африке. Впрочем, в середине марта одна из сделок уже сорвалась: канадская Alpha Lithium приостановила сделку с «Росатомом» по продаже 15% акций в литиевом проекте в Аргентине, стоимость оценивалась в $30 млн.

Литий также можно получать при переработке отходов, но «много из них не извлечешь», добавил топ-менеджер. Он уточнил, что «Газпром» планирует добывать литий из рассолов в Иркутской области (см. “Ъ” от 12 ноября 2019 года). Такая технология добычи сложнее и дороже, но при текущих ценах на литий уже «экономически оправданна».

Цены на карбонат лития существенно растут: с $13 тыс. за тонну в июле прошлого года до $75 тыс. в апреле 2022 года, говорит управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. По его мнению, потенциал роста не исчерпан, так как глобальные инфляционные процессы вкупе с зеленой повесткой будут препятствовать снижению цен.

«Для России собственное производство лития стратегически необходимо, поскольку помимо функций аккумуляторного металла он имеет еще и военное применение и потенциально может использоваться в перспективных термоядерных энергетических установках»,— полагает эксперт. Господин Гришунин согласен, что с учетом нынешних цен добыча лития в России может оказаться «вполне экономически оправданной».

Полина Смертина