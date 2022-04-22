Оружие массового разъяснения

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Администрация президента (АП) порекомендовала внедрить в федеральных министерствах, ведомствах и госкомпаниях институт заместителей руководителей по информационно-политической работе. По словам источников “Ъ”, эта идея родилась еще в прошлом году, а сейчас стала особенно актуальной. Где-то похожая работа уже велась, но теперь ее будет координировать внутриполитический блок Кремля. Новые ставки для таких замов вводиться не будут: ведомства должны передать этот функционал кому-то из действующих сотрудников. Их основными задачами станут выстраивание системы внутренних коммуникаций, через которые работников можно будет информировать о внутриполитической повестке, а также мониторинг эмоционального климата и настроений в коллективах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об идее единой системы заместителей глав ведомств по информационно-политической работе “Ъ” рассказали три источника, близких к АП. По словам одного из них, она родилась по итогам прошлогодней думской кампании: на одном из совещаний представители АП заявили, что в ряде ведомств были выявлены «проблемы с лояльностью к действующему курсу власти». И дело не в том, что люди не любят власть, просто «с ними не работают», передает слова участников совещания собеседник “Ъ”. Тогда же было сказано, что государству хорошо бы вернуться к советской практике формирования «единого смыслового и информационного поля в ведомствах».

В условиях «специальной военной операции» идея, судя по всему, получила новый толчок. Источники рассказывают, что о скором появлении у министров заместителей по информационно-политической работе сотрудники АП говорили на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, проходившем с 7 по 9 апреля в подмосковном санатории «Сенеж». О том, что идея будет скоро реализована, слышал и источник “Ъ” в самой АП. Описывая работу таких специалистов, источники “Ъ” обычно используют слова «политруки» и «кадровики», а в качестве их ключевых задач называют обратную связь с коллективами.

При этом работа таких заместителей министра не должна сводиться к проведению политинформаций, они должны выстроить для сотрудников ведомств систему внутренних коммуникаций, как это уже делается в ряде крупных корпораций и госкомпаний, поясняет источник “Ъ” в АП.

Через такую систему сотрудникам всех уровней будут разъяснять как цели и задачи в их сфере, так и общегосударственную политику, а в нужный момент через нее же будут доводиться и нужные для Кремля «сигналы».

Кроме того, в АП хотят, чтобы такие заместители министров занимались и кадровой работой: знали о настроениях в коллективах, выявляли причины возможного напряжения. Источник поясняет, что для этого существуют специальные кадровые методики, которые регулярно используются в сфере HR.

При этом вводить для них специальные ставки не планируется, подчеркивает источник, близкий к АП. Требуемый функционал просто будет закрепляться за кем-то из действующих заместителей, причем не факт, что он будет записан формально. Где-то такая работа уже велась, но автономно, сейчас же для Кремля важно выстроить ее в единую систему, координируемую из АП, поясняют источники.

О примере подобной работы “Ъ” рассказал собеседник, работающий в крупной организации с государственным участием. В каждом из ее подразделений недавно назначили ответственного за информирование сотрудников о мероприятиях в поддержку российской армии, а из головного офиса для этого спускаются установки по размещению различного визуального контента.

«Но пока не заставляют, а предлагают по желанию размещать эти плакаты в помещениях других подразделений»,— уточняет источник. Также, по его словам, приветствуется проведение флешмобов, спортивных праздников и других «активностей» под лозунгами моральной поддержки российской армии.

Отметим, что похожая по сути идея уже реализована Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). По словам источников “Ъ”, это ведомство еще с прошлого года занимается внедрением в федеральных органах исполнительной власти института замруководителей по молодежной политике. По сути, они тоже занимаются информационно-политической работой, но только в отношении работников не старше 35 лет. Как поясняют собеседники “Ъ”, осведомленные о специфике этой деятельности, заместители должны создавать для молодежи «созидательную среду», обеспечивать контакт с руководством, участвовать в организации молодежных форумов, знать о проблемах молодых сотрудников и т. д. Они также должны курировать работу со студентами профильных для их министерств вузов.

Ряд источников допускает, что в дальнейшем функции по информационно-политической работе со всеми сотрудниками будут возложены именно на «молодежных» заместителей. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева еще в прошлом году говорила о необходимости иметь таких специалистов во всех ведомствах, и агентство уже многого добилось, сообщили “Ъ” в его пресс-службе. «В большинстве федеральных органов исполнительной власти сегодня уже есть люди (чаще всего, но не всегда это уровень замминистра), работающие с нами в связке. Это и Миннауки, и Минпрос, и Минэнерго, и ФАС, и многие другие. Мы единственное ведомство, работа которого сформулирована не по отраслевому, а по возрастному принципу. Поэтому нам очень важно, чтобы молодежь была в фокусе наших коллег из профильных отраслевых ведомств»,— пояснили в пресс-службе.

Андрей Винокуров, Елена Рожкова