Бизнес пересчитал риски

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Значение индекса RSBI, отражающего настроения малого и среднего бизнеса (определяется совместным исследованием ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research), в марте снизилось до 47,7 пункта, до уровня конца «пандемийного» 2020 года. В промышленности, в сферах торговли и услуг индекс просел более чем на пять пунктов. При этом в торговле индекс опустился ниже 50 пунктов впервые с января 2021 года (см. график). «Ожидается, что в апреле снижение продолжится»,— отмечают авторы исследования.

В другом мартовском исследовании — от РСПП — 104 опрошенные компании оценили риски для бизнеса в изменившихся геополитических условиях. В части инфляционных рисков (они реализовались у двух третей респондентов) компании столкнулись с резким ростом цен на зарубежную продукцию, с пересмотром контрактов и существующих на рынке цен. По части логистических рисков проблемы с доставкой сырья, оборудования и комплектующих отмечены у 43,2% компаний. Для 25% респондентов выросли тарифы и ухудшились условия оплаты. В марте не смогли поставить продукцию на экспорт 22,6% компаний.

В части производственных рисков 50% компаний не получили заказанное оборудование, запчасти и комплектующие, а для 43% условия поставок по импорту ухудшились. Риски ограничения или отзыва лицензий на импортное программное обеспечение как высокие оценили 25%, как средние — 30% компаний. Примерно для трети такие риски либо малозначимы, либо незначимы вовсе. Системные риски проявились для каждого пятого респондента — такие как прекращение инвестиционного сотрудничества со странами, установившими санкции. С выдавливанием компаний с рынка в марте столкнулись 19%, исполнение контрактов было заморожено у 17% предприятий.

Наконец, финансовые риски реализовались через проблемы с расчетами (у 30% опрошенных), также они были связаны с открытием аккредитивов и предоставлением банковских гарантий. Чуть менее 30% респондентов наблюдали проблемы с расчетами из-за отключения части российских банков от системы SWIFT. Для пятой части компаний проблемой стало повышение ставок факторинга. Валютные риски у 30% компаний реализовались в виде затруднения проведения валютных платежей, 26% респондентов было сложно расплачиваться с контрагентами за границей.

Алексей Шаповалов