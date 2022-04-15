Смартфоны поступили в перепродажу

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В первом квартале продажи подержанных смартфонов на платформах бесплатных объявлений «Авито», «Юла» и «Объявления ВКонтакте» выросли на 10–16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуются дефицитные модели Apple, Samsung и Xiaomi. При покупке устройств с рук возрастают риски обмана, отмечают эксперты. Но услуг по проверке подержанной электроники на рынке пока нет, а профессиональной оценкой техники занимаются только ритейлеры, работающие с trade-in.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом платформы бесплатных объявлений «Авито» о продажах подержанных смартфонов на площадке за первый квартал. С января по март на «Авито» было продано на 16% больше устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9% больше, чем в предыдущем квартале. На устройства Apple, Samsung и Xiaomi пришлось 82% от всех продаж, подсчитали в компании.

На «Авито» пользователи подбирают как флагманы предыдущих сезонов, так и смартфоны из актуальных линеек по более низким ценам, отметил руководитель категории «Бытовая техника и электроника» компании Павел Комаров. Он добавил, что год назад в марте продажи к февралю снизились, но в 2022 году они увеличились более чем на 15%, а частота сделок выросла на 30%.

Сейчас средний чек покупки подержанного смартфона составляет 20,5 тыс. руб., в том числе iPhone — 28,3 тыс. руб., следует из отчета «Авито». Согласно данным Mobile Research Group, средняя цена iPhone на первичном рынке в России составляла 64 тыс. руб., но с начала марта Apple перестала поставлять свою продукцию. Аналогичная ситуация с Samsung. Из-за этого на первичном рынке цена на новые модели выросла более чем на 50%, на вторичном — пока только на 10%, говорится в отчете.

На «Юле» и в «Объявлениях ВКонтакте» (входят в холдинг VK) в первом квартале продано на 10% больше смартфонов к аналогичному периоду прошлого года и на 13% больше по сравнению с прошлым кварталом, рассказали “Ъ” представители компаний. Число объявлений о продаже смартфонов увеличилось в январе—марте на 30%, отмечают в «Юле».

На фоне дефицита российские ритейлеры электроники начинают все активнее осваивать вторичный рынок. Выкуп и перепродажу подержанных смартфонов запустил, например, «Связной». В компании рассказали, что по итогам первого квартала продажи подержанных смартфонов выросли в 1,7 раза в количестве и в 2,8 раза в выручке относительно аналогичного периода прошлого года. «При этом покупатель получает гарантию 100 или 180 дней на товар в зависимости от состояния устройства, но при покупке товаров у частных продавцов есть высокий риск обмана»,— отметил старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности «Связного» Алексей Вуколов.

Сейчас профессиональная оценка техники есть разве что у магазинов, занимающихся trade-in, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Гарантии на купленный с рук смартфон никто не дает, но при этом платить за проверку гаджета дополнительно покупатель не готов»,— добавляет он. Избежать покупки у мошенников можно, но для этого стоит самим разобраться, как протестировать гаджет, например проверить работу необходимых пунктов меню, говорит аналитик. Представители «Юлы» отмечают, что стоит проверять IMEI — уникальные номера и другие идентификаторы — «они должны совпадать с теми, что на коробке».

Проверить смартфон труднее, чем автомобиль, «его невозможно вскрыть во время осмотра, чтобы проверить комплектующие внутри», отмечает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Услуга проверки автомобиля стоит довольно дорого, в среднем 30–50 тыс. руб., отмечает эксперт. «Следуя такому ценообразованию, при средней стоимости подержанного смартфона в районе 30–40 тыс. руб. цена услуги проверки должна быть 1,5–2 тыс. руб., и желающих заплатить будет немного»,— говорит он.

Татьяна Исакова, Анастасия Гаврилюк