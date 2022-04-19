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УГМК продолжает искать золото

Сделка по покупке GV Gold застопорилась

Один из крупнейших российских производителей цветных металлов — УГМК — ищет новые варианты приобретений на рынке золота. Компания собиралась купить золотодобытчика GV Gold, но, по словам источников “Ъ”, сделка вряд ли состоится, так как стороны не могут договориться о цене. Производство золота — одна из немногих отраслей в РФ, которая остается инвестиционно привлекательной даже с учетом текущих рисков.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), бенефициарами которой до 14 марта являлись Искандер Махмудов и Андрей Бокарев (новые владельцы не раскрываются), находится в поиске активов на российском рынке золотодобычи, рассказывают три источника “Ъ” в отрасли. По словам одного из них, это связано с тем, что сделка по приобретению золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold) встала на паузу и, скорее всего, не состоится. По словам собеседника “Ъ”, стороны не сошлись в цене, так как УГМК была готова заплатить значительно меньше, чем ожидали акционеры GV Gold. В УГМК не ответили на запрос “Ъ”, а в GV Gold отказались от комментариев.

Об интересе УГМК к GV Gold стало известно в ноябре 2021 года, когда на сайте ФАС было опубликовано ходатайство о приобретении 100% золотодобывающей компании. GV Gold имеет активы в Иркутской области и Якутии. Компания была основана в 1998 году командой Ланта-банка. Ее основными акционерами являются топ-менеджеры банка Сергей Докучаев, Наталья Опалева, руководитель одной из его структур Валериан Тихонов (каждому принадлежит по 20,36% золотодобытчика). 17,99% принадлежит американскому инвестиционному фонду Blackrock. По итогам 2021 года компания увеличила производство золота на 2%, до 276 тыс. унций. В 2022 году производство должно увеличиться на 3–7%. Скорректированная EBITDA в 2021 году снизилась на 10%, до $224 млн.

GV Gold уже несколько лет находится в процессе продажи: акционеры компании вели переговоры с китайской Fosun, структурами совладельца AEON Романа Троценко, а также казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. По сведениям источников “Ъ”, интерес проявлял и Владислав Свиблов, активно скупающий золотодобывающие компании в РФ. В 2021 году GV Gold планировал IPO, но в последний момент отменил размещение. Тогда компания была оценена в $1,5 млрд.

Несмотря на то что покупка GV Gold, скорее всего, не будет завершена, УГМК продолжает искать возможности приобретения других золотодобывающих активов в РФ. Сейчас УГМК, которая является одним из крупнейших российских производителей катодной меди, цинка и свинца, уже производит довольно много золота: суммарный выпуск попутного золота составляет пять тонн в год. В 2021 году чистая прибыль УГМК на фоне увеличения цен на медь выросла в 15,4 раза, до 31,8 млрд руб. В итоговом обзоре Союза золотопромышленников России за 2021 год УГМК названа серой лошадкой, способной оспорить позиции старых лидеров золотодобычи.

Боевые действия на Украине и введенные против России санкции не заставили российских инвесторов пересмотреть свой оптимистичный взгляд на перспективы золота, рассказывают собеседники “Ъ”. По их словам, переговоры о сделках M&A, в отличие от других отраслей, в золотодобыче не остановились. 5 апреля золотодобывающая компания Highland Gold объявила о приобретении российских активов канадской Kinross Gold за $680 млн. Сделка была совершена со значительным дисконтом, так как аналитики оценивали российские активы Kinross в диапазоне $1,5–2 млрд. Канадская компания уходит из России из-за украинского конфликта.

В понедельник, 18 апреля, на бирже Comex июньский фьючерс на золото впервые с 11 марта превысил $2 тыс. за тройскую унцию. Инвестиционные аналитики продолжают считать золото защитным активом на фоне высокой инфляции в США. Институт геотехнологий в своем отраслевом издании отмечает, что, несмотря на обвал фондового рынка в России в начале года и стремительно подешевевшие активы в целом, золотодобыча сохранит инвестиционную привлекательность.

Евгений Зайнуллин

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