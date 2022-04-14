Прокурорской присяге запросили срок

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Бывший прокурор, чья карьера оборвалась из-за слишком активного участия в делах знакомого бизнесмена, просит Конституционный суд разобраться со сроками давности для нарушений прокурорской этики. По мнению заявителя, наказание за это недопустимо, если проступок имел место более полугода назад, поскольку именно такой срок установлен, например, для привлечения к дисциплинарной ответственности полицейских и пожарных. Эксперты сомневаются в том, что такой подход сработает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Конституционный суд проверит норму закона о прокуратуре, которая позволяет увольнять сотрудников надзорного ведомства за нарушение присяги прокурора без соблюдения сроков наложения дисциплинарного взыскания. Как сообщается на сайте суда, он принял к рассмотрению жалобу бывшего начальника отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью Томской областной прокуратуры Николая Бердникова.

В 2020 году господин Бердников, как следует из решения Советского районного суда города Томска по его иску о восстановлении на службе, был уволен за нарушение присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника. В 2017 году, говорится в материалах дела, тогдашний прокурор активно вмешался в бизнес-конфликт с участием знакомого бизнесмена. Вместо того чтобы принять меры к надлежащему оформлению сообщения о преступлении, он сам начал опрашивать участников происшествия и требовать от них возврата полученных денежных средств, угрожая возможностью возбуждения уголовного дела в случае невыполнения его требований. О личной заинтересованности Николая Бердникова в разрешении конфликта свидетельствовало также регулярное использование им в личных целях автомобиля Mercedes Gelandewagen, оформленного на организацию, связанную с семьей знакомого с прокурором бизнесмена. В итоге суд пришел к выводу, что увольнение было законным и обоснованным, поскольку предпринятые господином Бердниковым попытки прямого вмешательства в оперативно-разыскную деятельность выходят за рамки прокурорских полномочий, свидетельствуют о личной заинтересованности и нарушают требования присяги прокурора и кодекса этики прокурорского работника.

Бывший прокурор с такими выводами не согласился. В своем обращении в Конституционный суд он настаивает на том, что нарушение присяги является, по сути, дисциплинарным проступком. Однако установленный законом порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусматривает определенный срок давности: взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В этом случае Николая Бердникова не могли бы уволить за проступки трехлетней давности, как в итоге произошло. А вот в случае нарушения присяги прокурора такой порядок уже неприменим, и это нарушает конституционный принцип правовой определенности, настаивает заявитель. К нарушению присяги должны применяться те же сроки давности, что и к дисциплинарным проступкам,— в противном случае нарушались бы вытекающие из Конституции общие принципы юридической ответственности, включая принципы справедливости, юридического равенства, гуманизма, соразмерности ответственности за совершение деяние его реальной общественной опасности, доказывает бывший прокурор. Он также отмечает, что положения, в силу которых нарушение присяги является дисциплинарным проступком, есть в законах, регламентирующих службу в МВД, противопожарной службе и уголовно-исправительной системе, в то время как законы о прокуратуре, Следственном комитете и таможенной службе являются в этом отношении «устаревшими».

Эксперты, однако, сомневаются в том, что нарушение присяги можно просто приравнять к дисциплинарному проступку. Есть различия между нарушением трудовой дисциплины, с одной стороны, и нарушением этических и профессиональных требований — с другой, поясняет партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант. И такие действия могут оказаться уже в зоне уголовно-правовой ответственности, отмечает он.

Бывший прокурор и управляющий партнер консалтинговой группы «Статус» Алексей Федяров напоминает, что статья 40.4 закона «О прокуратуре», которая содержит текст прокурорской присяги, предусматривает специальную оговорку: «Сознаю, что нарушение присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры». То есть, давая присягу, будущий сотрудник прокуратуры добровольно ставит себя в соответствующие условия, подчеркивает эксперт. Скорее всего, Конституционный суд сможет это как-то сформулировать и разъяснит, что нарушение присяги — особый вид проступка и для него нет срока давности, предполагает господин Федяров.

Анастасия Корня