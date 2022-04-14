Генералу рассказали кредитную историю

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В Екатеринбурге началось рассмотрение дела бывшего главы УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова. Его обвиняют в получении взятки в размере 7,5 млн руб. за указание незаконно возбудить дело о мошенничестве со средствами банка «Кольцо Урала». Генерал-майор свою вину не признает, зато это сделали предполагаемые посредники в передаче взятки. А взяткодатель и вовсе уже осужден. Впрочем, защита уверена, что показания в материалах дела не образовали доказательной базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Трифонов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Игорь Трифонов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В среду, 13 апреля, судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Андрей Шашкин провел первое заседание по существу по уголовному делу генерал-майора Игоря Трифонова. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД по Екатеринбургу Денис Жданов и экс-начальник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба.

По версии Следственного комитета России (СКР), летом 2015 года Игорь Трифонов лучил 7,5 млн руб. от заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева за помощь в возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) из-за невыплаты кредита, выданного в 2013 году. Уголовное дело якобы должно было быть возбуждено в отношении руководства ООО «Форэс-химия» (владеет Александр Шмотьев, сын Сергея Шмотьева, которому принадлежит группа «Форэс»), выступавшего поручителем по кредиту в банке на сумму 593 млн руб. Кредитный договор был заключен между банком и УК «Терра» (бенефициар Максим Реутов), средства предоставлялись на покупку и реконструкцию здания на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге. Позже в арбитражном суде банк обязал компанию «Форэс-химия» выплатить долг, а она пыталась оспорить договор поручительства, утверждая, что документ был оформлен по сфальсифицированному протоколу общего собрания участников. После чего по заявлению банка и было возбуждено уголовное дело.

Показания на генерала в 2019 году дал бывший начальник ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Эдуард Воронин, находившийся на тот момент под следствием по делу о «крышевании» бизнеса (получил пять лет условно, в настоящем деле не фигурирует). По его словам, начальник службы безопасности «Кольца Урала» Александр Куба обратился к сотруднику ОЭБиПК УМВД Денису Жданову, который впоследствии привлек господина Воронина к схеме передачи взятки генералу Трифонову. Он, по версии следствия, дал указания и способствовал в возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

На заседании в среду гособвинитель Георгий Паникаров рассказал суду, что для поддержания обвинения замгенпрокурора по УрФО Сергеем Зайцевым была создана группа гособвинителей по этому делу, в которую вошли пятеро сотрудников из Генпрокуратуры по УрФО и прокуратуры Свердловской области. Адвокат Игоря Трифонова Ольга Кезик, со своей стороны, просила вернуть дело в прокуратуру, поскольку в ходе предварительного следствия были допущены существенные нарушения закона. Так, по ее словам, следователи не конкретизировали, какими действиями Игорь Трифонов совершил преступления: дал указание возбудить уголовное дело в какой-либо форме или способствовал возбуждению дела. По ее словам, эти способы объединены в обвинении, хотя закон их разделяет.

Кроме того, указала госпожа Кезик, будучи руководителем УМВД, Трифонов не имел полномочий давать процессуальные указания (возбуждать дела), а лишь обладал общими административными и хозяйственными полномочиями. «Процессуальные решения в обязанности Трифонова не входили. Следствие не представляет перечень конкретных действий, каким путем он мог делать: уговоры, просьбы, обещания. От чего конкретно мы сейчас должны защищаться, нам непонятно»,— рассказала она суду.

Госпожа Кезик подчеркнула, что действия Трифонова квалифицируются на основе «голословных показаний одного человека и не согласуются с предъявленным обвинением». «Лица, которые дают показания в отношении Трифонова, в частности Воронин, который сам осужден за тяжкое преступление, желая уйти от наказания по данному делу, готов был дать такие показания, а совокупности доказательств не создалось»,— добавила она. Суд отказал в возврате дела в прокуратуру.

Отметим, что уголовное дело, возбуждению которого якобы способствовал Игорь Трифонов, в 2018 году было прекращено за примирением сторон. Но это постановление банк оспорил в суде, поскольку выплаты по кредиту не было. Позже дело переквалифицировали на неисполнение обязательств по гражданскому договору. А когда этот состав из ст. 159 УК РФ был исключен, то дело было прекращено в связи с декриминализацией.

Игорь Трифонов свою вину полностью не признает. Суду он также заявил, что не имел полномочий давать следствию указания. «Следователем в ходе расследования уголовного дела также не дана оценка, что деньги могли брать под Трифонова. Тот же Воронин или его сообщники. В деле нет ни одного постановления, отсекающего это»,— заявил он. Ранее “Ъ” он также рассказывал, что во время предварительного следствия ему предлагали дать показания на высокопоставленных чиновников МВД взамен на более мягкий срок.

Эдуард Воронин и Александр Куба признали свою вину в полном объеме. Олег Коноплев также признал вину и был приговорен к пяти годам условно в сентябре 2021 года.

Следующее заседание 15 апреля начнется с допроса свидетелей обвинения, среди которых, по сведениям “Ъ”, значится глава компании «Ника-Петротэк», известный в регионе бизнесмен Алексей Балашов. Собеседники “Ъ”, знакомые с деталями кредитной сделки «Кольца Урала», рассказали, что интересантом уголовного дела о мошенничестве со средствами банка может быть именно Алексей Балашов, у которого давний конфликт с семьей Шмотьевых. Якобы в его интересах была выкуплена кредиторская задолженность, которую позднее использовали как повод для обращения в суды и последующего уголовного дела. Связаться с господином Балашовым не удалось. Защита Игоря Трофимова не знает о роли бизнесмена в этом деле.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург