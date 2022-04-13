Инвесторы на низких оборотах

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Фондовый рынок пока не может набрать обороты. Последнее время объемы торгов акциями устойчиво снижаются, опустившись ниже 20 млрд руб.— минимума за три года. На это влияет отсутствие крупных инвесторов и невозможность коротких продаж. Кроме того, участники рынка отмечают, что в отсутствие сдвигов в переговорах РФ и Украины, а также сильных корпоративных новостей на рынке ощущается дефицит идей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

После ажиотажа инвесторов на рынке акций, вызванного стартом торгов 24 марта, их активность снижается третью неделю подряд. Суммарный объем торгов акциями составил в среду чуть более 19 млрд руб.— минимума с 25 декабря 2019 года. Средний ежедневный объем с начала недели немногим превысил 26 млрд руб., тогда как неделей ранее составлял свыше 49 млрд руб., а в конце марта превышал 56 млрд руб. В январе—феврале он стабильно составлял 100–200 млрд руб., в отдельные дни превышал 400 млрд руб.

По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, активность резко упала по причине исключения из торгов нерезидентов, которые составляли 50–70% объема, а также запрета коротких продаж.

Как отмечает персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Максим Клочков, торгуют на бирже в основном физические лица, крупные инвесторы почти не проявляют активности. «С одной стороны, долгосрочные инвесторы не хотят продавать акции на текущих уровнях, с другой стороны, они боятся увеличивать позиции в условиях сохраняющихся рисков, не ограничивающихся одной лишь геополитикой»,— отмечает управляющий активами УК ТРИНФИКО Денис Мухин.

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Не способствует сохранению высокой активности частных инвесторов отсутствие драйверов для сильного движения. Спецоперация продолжается, санкции расширяются, значимых корпоративных событий нет. «Даже ТГ-каналы, которые активно занимались продвижением разного рода торговых идей, за что даже получали претензии от ЦБ, снизили активность»,— отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. В таких условиях на рынке наблюдается явный дефицит идей.

«Высокая неопределенность сильно затрудняет прогнозирование как ключевых финансовых показателей компаний, так и перспектив российской экономики в целом»,— отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

По его словам, более или менее определенно можно говорить о крупнейших экспортерах, от продукции которых страны Запада вряд ли смогут быстро отказаться, поэтому в этих бумагах активность остается высокой. В лидерах по объему торгов остаются нефтегазовые металлургические компании, а также производители удобрений.

Низкая активность инвесторов отмечается и на долговом рынке. По данным Московской биржи, объем торгов с ОФЗ составил в среду только 4,8 млрд руб., в разы ниже показателей января. Аналогичная ситуация в корпоративном сегменте.

«Активность инвесторов удерживают риски кредитоспособности отдельных компаний и секторов в свете введенных ограничений, а также неопределенности, связанной с выплатой госдолга, который может повлечь нарушение ковенант по корпоративным долгам квазисуверенных заемщиков»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Впрочем, участники рынка считают, что текущее падение активности — временное явление и, как только появится позитивная динамика в рамках переговоров между Россией и Украиной, показатели вырастут. «При появлении позитивного фона активизируются не только те инвесторы, которые сейчас выжидают, но и придут новые — те, кто ждет положительного сигнала для выхода на рынок»,— отмечает Максим Клочков.

Подстегнет интерес к рынку и снятие запрета на открытие коротких позиций. Вместе с тем возврата к прежней активности в ближайшем будущем ждать не стоит, так как нужно возвращение на рынок иностранных институциональных инвесторов. Если раньше это были в основном западные фонды, отмечает Дмитрий Скрябин, теперь речь может идти о капиталах из Китая или ОАЭ, например, или крупных российских игроках. А также, добавляет он, нужно возвращение на российский рынок «замороженных» акций в депозитарных расписках.

Виталий Гайдаев