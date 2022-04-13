Товары уклоняются от спецоперации

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Рост объема мировой торговли в 2022 году по прогнозу Всемирной торговой организации (ВТО) составит 3% (ранее ожидалось 4,7%) и ускорится лишь до 3,4% в 2023 году, но и эти оценки могут быть пересмотрены в широком диапазоне (от 0,5% до 5,5%) в зависимости от дальнейшего развития военной операции РФ на Украине. В ВТО также понизили прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 2,8% с 4,1%. В странах СНГ (к ним ВТО относит нынешние и бывшие страны содружества, кроме Украины — ее в ВТО относят к Европе) ожидается падение ВВП на 7,9% и снижение объема импорта на 12% в 2022 году при росте экспорта на 4,9% — во многом за счет энергоносителей из РФ. Конкретно для РФ западные санкции, по мнению ВТО, помимо импорта резко сократят торговлю услугами. К примеру, в 2019 году США, ЕС, Британия, Корея, Япония и Швейцария обеспечивали до 96% российского импорта интеллектуальной собственности на сумму около $6,6 млрд. Также ограничения серьезно ударят по уже пострадавшим от ковида сферам туризма и авиаперевозок, на которые в России до пандемии приходилось 46% от всего экспорта услуг и 36% от их импорта.

Среди других регионов в 2022 году быстрее всех будет расти экспорт с Ближнего Востока (11% год к году, из-за роста цен на нефть), в Латинской Америке из-за экономических проблем он, напротив, снизится на 0,3%. Самых высоких темпов роста импорта в 2022 году ВТО также ожидает на Ближнем Востоке (11,7%), а самых низких — в зависящей от поставок дорожающего сырья Азии (2%). ВТО отмечает, что к резкому росту цен на энергоносители и энергию, продукты питания и удобрения теперь добавляется проблема локдаунов в Китае из-за политики «нулевой толерантности» к COVID-19, что вызывает нарушение морских перевозок из-за портовых карантинов. ВТО также беспокоит сокращение новых экспортных заказов — в марте 2022 года они соответствовали уровню июля 2020 года.

К концу 2023 года в организации ждут перераспределения торговых потоков — так, объем импорта к среднему значению за 2019 год вырастет больше всех в Латинской Америке (19%) и Азии (18%), меньше всех — в Африке (5%) и Европе (8%), а в СНГ снизится более чем на 10% (см. график). Самые высокие темпы роста экспорта в конце 2023 года к среднему за 2019 год, по прогнозу ВТО, будут в Азии (22%) и в СНГ (6%), самые низкие — в Латинской Америке (3%), а в Африке экспорт упадет на 4%.

Георгий Смирнов